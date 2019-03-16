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Семеду: «Если бы Роналду остался в „Реале“, нам было бы труднее в Ла Лиге»

вчера, 06:54

Защитник «Барселоны» и сборной Португалии Нелсон Семеду отметил, что переход его соотечественника Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» снизил конкурентоспособность мадридского клуба.

Уход Роналду очень явно отразился на «Реале». Я не могу сказать, что переход Криштиану – это плохо для «Барселоны». Наоборот, если бы он остался, нам было бы тяжелее конкурировать в чемпионате Испании.

Напомним, вчера Роналду впервые после ЧМ-2018 был вызван в сборную Португалии .

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Все комментарии
This is BarCa
This is BarCa
вчера в 13:31
Вообще то там еще тренер ушел, а это намного важнее, и с Роналду 5-1, без него 3-0, не большая разница.
NOVA
NOVA
   368 / 1092
вчера в 12:12
да!! влетели бы вы очень сильно!! так как Вини и Бенз не смогли забить, а рон смог бы и 4 положить!!
alex1990for
alex1990for ответил 95-shishani-95
   721 / 1092
вчера в 11:40
Сделал вам жизнь легче и в ЛЛ, и в ЛЧ!!!
в лч рональду барса опрокидывала и не раз
alex1990for
alex1990for
   721 / 1092
вчера в 11:40
именно потому что дельфин играл в кабинете, они смогли взять только 2 ла лиги за 10 лет, одна из которых полностью судейская.
95-shishani-95
95-shishani-95
   260 / 1092
вчера в 11:36
Сделал вам жизнь легче и в ЛЛ, и в ЛЧ!!!
1 команда
1 команда
   125 / 1092
вчера в 11:13
Сделал вам жизнь проще.
sihafazatron
sihafazatron
   74 / 1092
вчера в 09:36
Все равно барса бы выиграла чемпионат
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1092
вчера в 08:31
Ушел и ушел, чего об этом мусолить???
Поздно пить боржоми!!!
NGY
NGY
   90 / 1092
вчера в 08:30
Сегодня 08:26
Вам легче в Ла Лиге все эти годы не потому, что был Роналду или нет, а по сути из-за отсутствия конкуренции в чемпионате.

Даже нет необходимости выигрывать Эль класико в очной встрече с Реалом, поскольку сам Мадрид проигрывает все остальные встречи с другими командами, и все это в первую очередь из-за отсутствия защиты у Реала.

Посмотрите на тот же Ливерпуль, как приход всего одного суперзащитника Ван Дейка приобразил команду и позволяет ей не проигрывать и меньше всех пропускать, чем до его прихода.
К этому моменту, Ливерпуль пропустил всего лишь 17 голов, помоему в новейшей истории этого клуба еще не было таких показателй.
Фанаты Ливерпуля сами меня поймут, что творилось у них в защите, что за проходной двор был у них до прихода Ван Дейка.

У Барсы же, и с защитой и с нападением полный порядок, отсюда и хорошие результаты в чемпионате.

У Реала же все эти годы, только за счет голов Роналду команда как то невелировала всю убогость обороны.
Яркий пример тому прошлый сезон, точнее его начало, когда Рон не забивал и все застопорилось, некому было тупо его заменить и Реал скатился. В этом сезоне история повторяется, но уже еще хуже стало, клуб бьет одни антирекорды.

В Барсе с этим проблем нету, если не Месси забивает, то его заменит Суарес.

Я очень надеюсь, что недалек тот день, когда все эти донные защитники в лице Рамоса, Варана покинут Реал и клуб наконец-таки купит достойных оборонщиков.
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 1092
вчера в 08:20
Сейчас тоже плохо, конкуренции нет, булки можно расслабить..
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1092
вчера в 07:45
Все теперь гном его на лавку усадит после этих слов.
cevin cigan
cevin cigan
   39 / 1092
вчера в 07:39
Так это очевидно для всех (кроме Бэйла и КО)
STVA 1
STVA 1
   106 / 1092
вчера в 07:10
Ясно , что это так.
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