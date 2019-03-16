Семеду: «Если бы Роналду остался в „Реале“, нам было бы труднее в Ла Лиге»

вчера, 06:54

Защитник «Барселоны» и сборной Португалии Нелсон Семеду отметил, что переход его соотечественника Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» снизил конкурентоспособность мадридского клуба.

Уход Роналду очень явно отразился на «Реале». Я не могу сказать, что переход Криштиану – это плохо для «Барселоны». Наоборот, если бы он остался, нам было бы тяжелее конкурировать в чемпионате Испании.