Семеду: «Если бы Роналду остался в „Реале“, нам было бы труднее в Ла Лиге»

Защитник «Барселоны» и сборной Португалии Нелсон Семеду отметил, что переход его соотечественника Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» снизил конкурентоспособность мадридского клуба.
Уход Роналду очень явно отразился на «Реале». Я не могу сказать, что переход Криштиану – это плохо для «Барселоны». Наоборот, если бы он остался, нам было бы тяжелее конкурировать в чемпионате Испании.
Напомним, вчера Роналду впервые после ЧМ-2018 был вызван в сборную Португалии .
Поздно пить боржоми!!!
Поздно пить боржоми!!!
Вам легче в Ла Лиге все эти годы не потому, что был Роналду или нет, а по сути из-за отсутствия конкуренции в чемпионате.
Даже нет необходимости выигрывать Эль класико в очной встрече с Реалом, поскольку сам Мадрид проигрывает все остальные встречи с другими командами, и все это в первую очередь из-за отсутствия защиты у Реала.
Посмотрите на тот же Ливерпуль, как приход всего одного суперзащитника Ван Дейка приобразил команду и позволяет ей не проигрывать и меньше всех пропускать, чем до его прихода.
К этому моменту, Ливерпуль пропустил всего лишь 17 голов, помоему в новейшей истории этого клуба еще не было таких показателй.
Фанаты Ливерпуля сами меня поймут, что творилось у них в защите, что за проходной двор был у них до прихода Ван Дейка.
У Барсы же, и с защитой и с нападением полный порядок, отсюда и хорошие результаты в чемпионате.
У Реала же все эти годы, только за счет голов Роналду команда как то невелировала всю убогость обороны.
Яркий пример тому прошлый сезон, точнее его начало, когда Рон не забивал и все застопорилось, некому было тупо его заменить и Реал скатился. В этом сезоне история повторяется, но уже еще хуже стало, клуб бьет одни антирекорды.
В Барсе с этим проблем нету, если не Месси забивает, то его заменит Суарес.
Я очень надеюсь, что недалек тот день, когда все эти донные защитники в лице Рамоса, Варана покинут Реал и клуб наконец-таки купит достойных оборонщиков.
Вам легче в Ла Лиге все эти годы не потому, что был Роналду или нет, а по сути из-за отсутствия конкуренции в чемпионате.
Даже нет необходимости выигрывать Эль класико в очной встрече с Реалом, поскольку сам Мадрид проигрывает все остальные встречи с другими командами, и все это в первую очередь из-за отсутствия защиты у Реала.
Посмотрите на тот же Ливерпуль, как приход всего одного суперзащитника Ван Дейка приобразил команду и позволяет ей не проигрывать и меньше всех пропускать, чем до его прихода.
К этому моменту, Ливерпуль пропустил всего лишь 17 голов, помоему в новейшей истории этого клуба еще не было таких показателй.
Фанаты Ливерпуля сами меня поймут, что творилось у них в защите, что за проходной двор был у них до прихода Ван Дейка.
У Барсы же, и с защитой и с нападением полный порядок, отсюда и хорошие результаты в чемпионате.
У Реала же все эти годы, только за счет голов Роналду команда как то невелировала всю убогость обороны.
Яркий пример тому прошлый сезон, точнее его начало, когда Рон не забивал и все застопорилось, некому было тупо его заменить и Реал скатился. В этом сезоне история повторяется, но уже еще хуже стало, клуб бьет одни антирекорды.
В Барсе с этим проблем нету, если не Месси забивает, то его заменит Суарес.
Я очень надеюсь, что недалек тот день, когда все эти донные защитники в лице Рамоса, Варана покинут Реал и клуб наконец-таки купит достойных оборонщиков.