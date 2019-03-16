Жардим: «Очень важная победа над второй командой лиги»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Лиллем» (1:0) в матче 29-го тура Лиги 1.

Такая победа, как сегодня в матче против второй команды чемпионата, имеет большое значение. Мы забили в концовке, но их вратарь на тот момент уже сделал два исключительных сейва после ударов Желсона Мартинша. Но самое главное – это три очка и особенно настрой нашей команды.

Хочу поздравить своих игроков с тем, что им удалось набрать очки в семи матчах подряд. Возможно, ничья была более логичным исходом этой встречи, потому что «Лилль» доминировал в первом тайме, а у нас было больше опасных моментов во втором. Ничья уже была бы хорошим результатом, но наша ДНК заключена в стремлении побеждать.

Это важная победа, но «Монако» всё ещё в непростом положении.