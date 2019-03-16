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Жардим: «Очень важная победа над второй командой лиги»

вчера, 03:34
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль0 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Лиллем» (1:0) в матче 29-го тура Лиги 1.

Такая победа, как сегодня в матче против второй команды чемпионата, имеет большое значение. Мы забили в концовке, но их вратарь на тот момент уже сделал два исключительных сейва после ударов Желсона Мартинша. Но самое главное – это три очка и особенно настрой нашей команды. 

Хочу поздравить своих игроков с тем, что им удалось набрать очки в семи матчах подряд. Возможно, ничья была более логичным исходом этой встречи, потому что «Лилль» доминировал в первом тайме, а у нас было больше опасных моментов во втором. Ничья уже была бы хорошим результатом, но наша ДНК заключена в стремлении побеждать.

Это важная победа, но «Монако» всё ещё в непростом положении.

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   215 / 1092
вчера в 10:02
По составу Монако так то получше догов будет
cska plus
cska plus
   16 / 1092
вчера в 05:11
Молодцы, чувствуется подъём.
Sunny.
Sunny.
   163 / 1092
вчера в 04:58
пошлл дело , надо выбираться
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