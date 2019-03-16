Гвардиола: «Санчо не захотел бороться за игровое время в „Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бывшем полузащитнике «горожан» Джейдоне Санчо, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию» и является одной из главных звёзд клуба.

Санчо не захотел принимать этот вызов, эту возможность узнать, способен ли он [выиграть борьбу за место в основе «Сити»].

Он решил отправиться в Дортмунд. Так что всё замечательно. У него хорошо получается, и я поздравляю его с этим успехом.

Санчо проводит невероятные матчи и потрясающе хорош в этом сезоне. Что было бы, если бы он провёл его в нашем клубе? Я не знаю. Опять же, это зависит от самих футболистов, от их работы на поле.