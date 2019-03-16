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Гвардиола: «Санчо не захотел бороться за игровое время в „Сити“»

вчера, 05:18

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бывшем полузащитнике «горожан» Джейдоне Санчо, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию» и является одной из главных звёзд клуба.

Санчо не захотел принимать этот вызов, эту возможность узнать, способен ли он [выиграть борьбу за место в основе «Сити»].

Он решил отправиться в Дортмунд. Так что всё замечательно. У него хорошо получается, и я поздравляю его с этим успехом.

Санчо проводит невероятные матчи и потрясающе хорош в этом сезоне. Что было бы, если бы он провёл его в нашем клубе? Я не знаю. Опять же, это зависит от самих футболистов, от их работы на поле.

По слухам, в числе прочих клубов, на 18-летнего англичанина претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   461 / 1092
вчера в 10:20
Потому и играет в "Боруссии".
dzvinka
dzvinka
   216 / 1092
вчера в 10:13
чет странное заявление, как показало время - Сансо сделал совершенно правельній выбор, так что пепу лучше бы просто промолчать тут, а не обижаться.
Artuom
Artuom
   155 / 1092
вчера в 10:03
Бороться с значительно более опытными и при этом сильными игроками?? Да ещё и учитывая количество этих игроков... ведь на каждый фланг в МС по 2 игрока...
Что бы Санчо получил?? 10-15 раз выйти или на замену, или со слабым клубом за сезон?? Всё правильно Санчо сделал, чтобы быстрее развиваться нужно как можно больше практики!
Mangur
Mangur
   434 / 1092
вчера в 08:09
Тренер всегда прав.
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