Деулофеу: «Не буду поддерживать „Барселону“ в ЛЧ. Для меня это уже прошлое»

вчера, 05:51

Экс-нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу признался, что не будет болеть за каталонскую команду в Лиге чемпионов.

Я не буду поддерживать «Барселону». Для меня это уже прошлое. Сейчас я выступаю за «Уотфорд». Я люблю смотреть футбол, но не поддерживаю команды, за которые не играю. Что касается Гвардиолы, желаю Пепу самого лучшего.

Напомним, по результатам жеребьёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против «Манчестер Юнайтед».