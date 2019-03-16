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Деулофеу: «Не буду поддерживать „Барселону“ в ЛЧ. Для меня это уже прошлое»

вчера, 05:51

Экс-нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу признался, что не будет болеть за каталонскую команду в Лиге чемпионов. 

Я не буду поддерживать «Барселону». Для меня это уже прошлое. Сейчас я выступаю за «Уотфорд». Я люблю смотреть футбол, но не поддерживаю команды, за которые не играю.

Что касается Гвардиолы, желаю Пепу самого лучшего.

Напомним, по результатам жеребьёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   151 / 1092
вчера в 13:52
Барса тебя вырастила дала тебе дорогу в жизнь...птфу..В итоге днину прищлось в уотфорд определять...неблагодарный!


хы-хы
Illuha
Illuha
   238 / 1092
вчера в 11:45
Барселоне это побоку.
dzvinka
dzvinka ответил barcelona and cruyff
   216 / 1092
вчера в 10:20
Обиделся,но без повода. Барса давала ему шанс,не получалось у Жерара. Не оставлять же не всписывающегося футболиста в клубе,тем более в новой команде неплохо играет
действительно, не получалось достаточно часто пасовать на месси, все парень хотел сам пробивать по воротах.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   304 / 1092
вчера в 09:55
Обиделся,но без повода. Барса давала ему шанс,не получалось у Жерара. Не оставлять же не всписывающегося футболиста в клубе,тем более в новой команде неплохо играет
Zenit_84
Zenit_84
   127 / 1092
вчера в 09:05
Обиделся
starche
starche
   223 / 1092
вчера в 08:36
Смешон.
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 1092
вчера в 08:20
Просто обиделся.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   351 / 1092
вчера в 07:50
"Барселона" долго морщила лоб, вспоминая кто это...
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1092
вчера в 06:27
    sir_Alex
    sir_Alex
       69 / 1092
    вчера в 06:23
    Да всем по***!
    Sunny.
    Sunny.
       163 / 1092
    вчера в 06:12
    кому твое боление сдалось
    STVA 1
    STVA 1
       106 / 1092
    вчера в 06:06
    Болеть в ЛЧ он может за кого хочет , это его личное дело.
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
       104 / 1092
    вчера в 05:57
    🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
    Мда.
    Обида говорит.
    Хотя сколько Барса давала ему возможности, как и Муниру, но что поделать если они 1 из 45 моментов могут реализовать
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