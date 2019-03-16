Деулофеу: «Не буду поддерживать „Барселону“ в ЛЧ. Для меня это уже прошлое»

Экс-нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу признался, что не будет болеть за каталонскую команду в Лиге чемпионов.
Я не буду поддерживать «Барселону». Для меня это уже прошлое. Сейчас я выступаю за «Уотфорд». Я люблю смотреть футбол, но не поддерживаю команды, за которые не играю.
Что касается Гвардиолы, желаю Пепу самого лучшего.
Напомним, по результатам жеребьёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против «Манчестер Юнайтед».
хы-хы
хы-хы
Мда.
Обида говорит.
Хотя сколько Барса давала ему возможности, как и Муниру, но что поделать если они 1 из 45 моментов могут реализовать
Мда.
Обида говорит.
Хотя сколько Барса давала ему возможности, как и Муниру, но что поделать если они 1 из 45 моментов могут реализовать