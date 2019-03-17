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Гамула: «Наказывать Погребняка — это будет нонсенс»

вчера, 13:03

Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал возможную дисквалификацию нападающего «Урала» Павла Погребняка за высказывание о темнокожих футболистах.

Погребняка могут наказать? А за что его наказывать? Он никого не обозвал, высказал своё мнение. Назвал темнокожим и назвал. Наказывать за такое — полнейший бред. А темнокожие в России — это нормально. У нас же есть такие футболисты, у которых мама русская и так далее. Того же Идову можно вспомнить. А наказывать Погребняка — это будет нонсенс. Он нормальный человек, высказал своё мнение. Что теперь, запретить вообще разговаривать? Он же никого не оскорбляет.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   133 / 1120
вчера в 16:32
Таки, у нас в стране уже достаточно своих, здесь родившихся не беленьких. Им тоже нельзя?...)))
Abruck
Abruck
   507 / 1120
вчера в 16:22
Правильно сказал.
cska1948
cska1948
   188 / 1120
вчера в 14:34
А говорят, что у нас в стране демократия и что каждый вправе высказывать своё мнение по любому вопросу. Если так, то чего к Погребняку прицепились? КДК больше заняться нечем?
Serg3.12
Serg3.12 ответил вoлгoдoн
   11 / 1120
вчера в 13:46
да хоть публичный хоть х..ичный,ни 66 а такого предосудительного он не сказал, был бы бывший спартач,Вы бы в ладоши хлопали) привет,дядя Сережа
Привет, Владик!
1.это бывший спартаковец
2. Фернандесу можно с Гилерме, Ари нельзя?
...и не мерь всех по себе, у нас разные взгляды и отношения к понятиям)
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Serg3.12
   209 / 1120
вчера в 13:24
Никакого нонсенса) Публичный человек обязан думать, что говорит и что делает Зависть - не лучший подсказчик)
да хоть публичный хоть х..ичный,ни 66 а такого предосудительного он не сказал,
был бы бывший спартач,Вы бы в ладоши хлопали)
привет,дядя Сережа
Serg3.12
Serg3.12
   11 / 1120
вчера в 13:17
Никакого нонсенса)
Публичный человек обязан думать, что говорит и что делает
Зависть - не лучший подсказчик)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   209 / 1120
вчера в 13:11
это будет не нонсенс,а позор
прогиб под гейропейские ценности и крах российских
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 13:09
Все верно!
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