Азар: «У сборной Бельгии есть всё для победы на крупном турнире»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал о том, как он воспринял вылет его команды с ЧМ -2018.

После поражений мотивировать себя гораздо легче, чем после побед. В этом я уверен на сто процентов. Выиграв, ты порой испытываешь такое чувство: «Это победа! Мы неприкасаемые!» Но неприкасаемых людей не существует, причем я говорю не только про футбол. У нас сейчас противоположная ситуация: мы не смогли выиграть два турнира подряд, хотя эту группу игроков неоднократно называли золотым поколением бельгийского футбола. К слову, так и есть на самом деле, ведь на бумаге у нас невероятно сильный состав...