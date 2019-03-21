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Азар: «У сборной Бельгии есть всё для победы на крупном турнире»

вчера, 13:12

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал о том, как он воспринял вылет его команды с ЧМ-2018. 

После поражений мотивировать себя гораздо легче, чем после побед. В этом я уверен на сто процентов. Выиграв, ты порой испытываешь такое чувство: «Это победа! Мы неприкасаемые!» Но неприкасаемых людей не существует, причем я говорю не только про футбол. У нас сейчас противоположная ситуация: мы не смогли выиграть два турнира подряд, хотя эту группу игроков неоднократно называли золотым поколением бельгийского футбола. К слову, так и есть на самом деле, ведь на бумаге у нас невероятно сильный состав...

У сборной Бельгии есть всё для победы на крупном международном турнире. Мы здорово провели ЧМ-2018, но, к сожалению, в памяти людей останется лишь сборная Франции, которая его выиграла. Мы же должны и дальше много работать, получать удовольствие от ежедневного тренировочного процесса и матчей. И, конечно, мечтать о том, что выиграем Евро. А до этого нашей задачей будет пробиться в финальную стадию как можно раньше.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1015
вчера в 15:03
Всё возможно .
Знатог
Знатог
   185 / 1015
вчера в 14:56
Всё для чемпа, всё для победы.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   75 / 1015
вчера в 14:34
Только слова, опять не выиграете ничего.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 13:16
Игроки есть но чего то не хватает.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 1015
вчера в 13:14
И тут Остапа понесло.
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