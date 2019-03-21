Азар: «У сборной Бельгии есть всё для победы на крупном турнире»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал о том, как он воспринял вылет его команды с ЧМ-2018.
После поражений мотивировать себя гораздо легче, чем после побед. В этом я уверен на сто процентов. Выиграв, ты порой испытываешь такое чувство: «Это победа! Мы неприкасаемые!» Но неприкасаемых людей не существует, причем я говорю не только про футбол. У нас сейчас противоположная ситуация: мы не смогли выиграть два турнира подряд, хотя эту группу игроков неоднократно называли золотым поколением бельгийского футбола. К слову, так и есть на самом деле, ведь на бумаге у нас невероятно сильный состав...
У сборной Бельгии есть всё для победы на крупном международном турнире. Мы здорово провели ЧМ-2018, но, к сожалению, в памяти людей останется лишь сборная Франции, которая его выиграла. Мы же должны и дальше много работать, получать удовольствие от ежедневного тренировочного процесса и матчей. И, конечно, мечтать о том, что выиграем Евро. А до этого нашей задачей будет пробиться в финальную стадию как можно раньше.