Европа против Клубного чемпионата мира

вчера, 22:48

За всеми жеребьевками еврокубков и внутренними баталиями проскочила мимолетно новость о судьбе чемпионата мира среди клубов. «Соккер.ру» считает, что ее зря обошли вниманием.

Назревает новое противостояние между успешной футбольной Европой, которая далеко ушла вперед по финансам и результатам на клубном уровне, и ФИФА , которая традиционно стремится заручиться поддержкой не самых «футбольных» регионов, заигрывая с потенциальными избирателями, но под благородным соусом продвижения футбола по всему миру.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, не скрывая радости, объявил, что с 2021 года Клубный чемпионат мира по футболу кардинально изменит свой формат. Турнир уже много лет критикуют, если вообще кто-то замечает. Это какой-то съезд для галочки, чтобы победитель Лиги чемпионов получил еще один трофей в копилку, который никто всерьез и не воспринимает. На все про все у европейского гранда уходит дня три: съездили, пару проходных матчей провели, лица посветили, поулыбались, кубком над головой потрясли и домой.

Инфантино же хочет реализовать давнее желание – направить финансовые потоки и от европейского футбола через ФИФА . А для этого мало только одного гранда из Европы, участвующего в его турнире. «Нужно больше золота!» Особенно ему обидно должно быть, глядя на то, как ловко УЕФА со своей Лигой Наций вывернулся и нашел еще одну жилу, заинтересовав и зрителя, и спонсоров, и телевизионщиков. Разве что европейские клубы не очень довольны, но на графике это не особо сказалось. Так что предлагает ФИФА и Инфантино вместо привычного Клубного чемпионата мира с 2021 года?

Турнир будет значительно расширен. В нем примут участие 24 клуба, а срок проведения – с 17 июня по 4 июля. Наблюдательные читатели могут отметить, что в это время обычно проводится Кубок Конфедераций. Но и его ФИФА намерена упразднить – эта корова тоже не дает молока. Из 24 команд восемь будут представлять Европу – уже слюнки потекли от «Реала», «Барселоны», «Ювентуса», «Манчестер Сити» и так далее в одном турнире. Чем не Суперлига, которой давно угрожают гранды?

А не Суперлига она тем, что еще шесть клубов будет из Южной Америки, по три клуба от Африки, Азии и КОНКАКАФ , а также одна команда из Океании. По сути, снова все сведется к сражению восьми европейских клубов, а если «Мамелоди» и выстрелит, то о нем вскоре забудут все равно, потому что нескоро увидят. В этом разница между выстрелившей сборной, матчи которой на виду и равномерно размазаны – как все следили за эволюцией и спадом Исландии – и выстрелившим клубом из страны, чемпионат которой даже никто не показывает по миру.

Рассчитывать на привлечение внимания к клубам-андердогам вряд ли стоит. Даже более основательные с точки зрения болельщицкой базы, традиций и истории южноамериканские клубы не очень-то уверенно смотрятся на фоне европейских. И если бы не скандальные события вокруг последнего финала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом», то куда меньшее число людей вообще знало бы, что этот финал состоялся. Это данность, которую новый Клубный чемпионат мира не изменит.

Он позволит только ФИФА оседлать восьмерку топовых европейских клубов для привлечения денег. Но хотят ли они этого? В ФИФА ловко подменяют понятия, говоря, что «вот календарь же разгружаем», убирая Кубок конфедераций и старый чемпионат мира среди клубов. Но скольких игроков из топ-клубов затрагивали эти турниры? Не так и много, если посчитать. А тут – полноценный турнир. Который к тому же сорвет многим европейским клубам подготовку к сезону.

Ведь обычно они сперва устраивают турне в маркетинговых собственных целях, продвигая бренд или школу – неважно. Потом участвуют в прекрасно организованном, кстати, по формату Международного кубка чемпионов, матчи которого разнесены по группам в разные страны, чтобы тоже привлекать зрителей. Они компактны, не перегружают календарь, вывески и так привлекательны, спонсоры есть, даже трансляции уже на уровне Лиги чемпионов. И нет никаких жестких рамок по срокам и участникам – все согласуется.

Есть ли хоть одна причина, по которой европейские клубы захотят менять нынешний формат своей предсезонки на централизованную махину, регулируемую дядями из ФИФА ? И это мы еще не коснулись главного – здоровья футболистов. ФИФА хочет их эксплуатировать по полной программе, насыщая календарь все плотнее и плотнее. Окажется, что к сезону-2021/22 ведущие игроки топовых клубов подойдут уставшими, без отпуска. А после сезона сразу – чемпионат мира. И так далее.

Это бесконечное выжимание соков. И Ассоциация европейских клубов (ЕСА) уже выразила свое недовольство тем, что ФИФА приняла такое решение, не посоветовавшись с клубами, не заручившись их согласием. В своем призыве клубы попросили УЕФА как представителя их интересов донести здравую мысль до ФИФА о том, что не нужен в таком формате Клубный чемпионат мира. В противном случае ЕСА готова пойти на крайнюю меру – бойкот турнира.