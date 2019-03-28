Коул: «Сульшер оживил МЮ. Он заслужил эту работу»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул убеждён, что его бывший одноклубник Оле-Гуннар Сульшер должен стать главным тренером МЮ на постоянной основе.

Я бы дал Сульшеру эту работу. Я понимал, почему клуб решил внести изменения, но мы должны быть предельно честными – я не думаю, что кто-либо из нас может сказать, что достиг бы того же, что и Сульшер.

Он пришёл в команду, оживил её, и клуб стал получать результат.