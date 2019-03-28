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Коул: «Сульшер оживил МЮ. Он заслужил эту работу»

вчера, 07:08

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул убеждён, что его бывший одноклубник Оле-Гуннар Сульшер должен стать главным тренером МЮ на постоянной основе.

Я бы дал Сульшеру эту работу. Я понимал, почему клуб решил внести изменения, но мы должны быть предельно честными – я не думаю, что кто-либо из нас может сказать, что достиг бы того же, что и Сульшер.

Он пришёл в команду, оживил её, и клуб стал получать результат.

Недавно появилась информация о том, что Сульшер уже якобы определился с тремя главными трансферными целями на лето.

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Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
   714 / 804
вчера в 11:11
А что он сделал, когда он выиграет трофей тогда поговорим
obana777
obana777
   185 / 804
вчера в 08:08
Сульшер прыгнул выше головы. Как сложится всё дальше покажет время. Пока оно работает на Сульшера.
КЭТиК
КЭТиК
   119 / 804
вчера в 07:56
Второй сезон будет сложнее.
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 804
вчера в 07:43
Сульшеру респект. Вроде и игроки те же, а результат совсем другой. Маур в шоке!!!
Misha_g
Misha_g
   506 / 804
вчера в 07:33
Сульшер всегда был джокером.....
STVA 1
STVA 1
   80 / 804
вчера в 07:24
Достоин Сульшер.
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 07:15
Никто и не ожидал, что Сульшер на такое способен.
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