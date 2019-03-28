Куртуа о Навасе: «За 5 месяцев друзьями не стать»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о конкуренции с Кейлором Навасом за место в воротах «Королевского клуба».

В самом начале с нами говорил Лопетеги. Он сообщил нам, что Кейлор будет играть в первых двух матчах, а я третьем и четвёртом. После этого он ничего нам не говорил.

У меня хорошие отношения с Кейлором. Он замечательный партнёр по команде, ну а друзьями за 5 месяцев не стать.

Я не жалею, что пришёл в «Реал». Я всегда хотел быть в этом клубе. Иметь возможность защищать эти ворота – настоящая роскошь. С первых минут моего пребывания в «Реале» я осознал, что нахожусь в лучшем клубе мира.