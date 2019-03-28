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Куртуа о Навасе: «За 5 месяцев друзьями не стать»

вчера, 05:02

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о конкуренции с Кейлором Навасом за место в воротах «Королевского клуба».

В самом начале с нами говорил Лопетеги. Он сообщил нам, что Кейлор будет играть в первых двух матчах, а я третьем и четвёртом. После этого он ничего нам не говорил.

У меня хорошие отношения с Кейлором. Он замечательный партнёр по команде, ну а друзьями за 5 месяцев не стать.

Я не жалею, что пришёл в «Реал». Я всегда хотел быть в этом клубе. Иметь возможность защищать эти ворота – настоящая роскошь. С первых минут моего пребывания в «Реале» я осознал, что нахожусь в лучшем клубе мира.

Недавно Навас отметил, что бывший наставник «сливочных» Сантьяго Солари незаслуженно держал его на скамейке запасных.

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Все комментарии
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   56 / 804
вчера в 16:42
Лучший должен играть, а потом дружба.
Incredulous
Incredulous
   129 / 804
вчера в 11:42
Ну так и не становись его другом, ты тут все равно не на долго.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   664 / 804
вчера в 10:59
Купили бы Лафонта из фиалок вместо этого шланга
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 10:18
Враждуют наверное, но надо смириться с тем, что Навас лучше.
cevin cigan
cevin cigan
   31 / 804
вчера в 08:32
Навас номер 1 !!!
Zenit_84
Zenit_84
   88 / 804
вчера в 07:40
Не хотел просто стать другом
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 804
вчера в 06:55
Тут бойня за место в составе, а не дружба.
Misha_g
Misha_g
   506 / 804
вчера в 06:51
Я так думаю после пару не лучших матчей Куртуа при Зидане сядет на скамейку...... И потом начнётся совсем другая песнь.....
ЮЗИК
ЮЗИК
   101 / 804
вчера в 06:41
Подсидел друга
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   161 / 804
вчера в 06:33
Друзьями можно стать с одного пузыря
ZjzoRe
ZjzoRe
   340 / 804
вчера в 05:42
Гнилой человек. Рад, что он ушел из Челси.
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