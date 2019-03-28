Кейн: «Чтобы люди запомнили это поколение, „Тоттенхэму“ нужны трофеи»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн подчеркнул, что нынешний состав «шпор» должен завоёвывать трофеи, чтобы стать лучшей командой в истории клуба.

Многие, кто следит за «Тоттенхэмом», говорят, что, пожалуй, это лучший состав в истории клуба, играющий под руководством лучшего тренера.

Но важно, чтобы мы могли наглядно это показать. Нельзя просто оглянуться на 10 лет назад и сказать: «У нас была великолепная команда». Мы должны иметь возможность сказать: «Посмотрите, чего мы добились и что выиграли».

Наш текущий вызов заключается в том, сможем ли мы расти дальше? В ближайшие пару лет с новым стадионом и новым бюджетом это будет непросто.