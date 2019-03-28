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Кейн: «Чтобы люди запомнили это поколение, „Тоттенхэму“ нужны трофеи»

вчера, 03:38

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн подчеркнул, что нынешний состав «шпор» должен завоёвывать трофеи, чтобы стать лучшей командой в истории клуба.

Многие, кто следит за «Тоттенхэмом», говорят, что, пожалуй, это лучший состав в истории клуба, играющий под руководством лучшего тренера.

Но важно, чтобы мы могли наглядно это показать. Нельзя просто оглянуться на 10 лет назад и сказать: «У нас была великолепная команда». Мы должны иметь возможность сказать: «Посмотрите, чего мы добились и что выиграли».

Наш текущий вызов заключается в том, сможем ли мы расти дальше? В ближайшие пару лет с новым стадионом и новым бюджетом это будет непросто.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   30 / 804
вчера в 11:02
давно пора , и лучше в ЛЧ
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 804
вчера в 09:58
Самому Кейну пора переходить в топ-клуб.
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 06:15
Нескоро придуд трофеи в курятник.
ДСА
ДСА
   134 / 804
вчера в 04:53
С трофеями пока большие проблемы.
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