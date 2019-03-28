Фигу: «Рамос заслуживает получить „Золотой мяч“»

Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу убеждён, что капитан «сливочных» Серхио Рамос заслуживает стать обладателем «Золотого мяча».
Очевидно, что Серхио Рамос заслуживает получить «Золотой мяч». Защитнику, почти так же как вратарю, намного сложнее получить эту награду, хотя Каннаваро это удалось.
Всё зависит от настоящего момента и сезона. Но если судить лишь по уровню мастерства, то очевидно, что Рамос должен получить эту награду.
Сыграв в матче квалификации Евро-2020 с Мальтой (2:0), Рамос догнал по количеству побед в сборной Испании Икера Касильяса.
Непримиримый к сопернику...
Абсолютная машина против врагов Реала...что подтверждают комменты ниже...
Я не против "Золотого Мяча" Рамосу...
Непримиримый к сопернику...
Абсолютная машина против врагов Реала...что подтверждают комменты ниже...
Я не против "Золотого Мяча" Рамосу...
Реал пропускает уйму голов, и половина из которых это ляпы, неуспевания и привозы Рамоса. Неговоря уже о красных карточках оставлявшие Реал в меньшинстве.
Какой нафиг ЗМ.
Реал пропускает уйму голов, и половина из которых это ляпы, неуспевания и привозы Рамоса. Неговоря уже о красных карточках оставлявшие Реал в меньшинстве.
Какой нафиг ЗМ.