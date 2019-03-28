Фигу: «Рамос заслуживает получить „Золотой мяч“»

Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу убеждён, что капитан «сливочных» Серхио Рамос заслуживает стать обладателем «Золотого мяча».

Очевидно, что Серхио Рамос заслуживает получить «Золотой мяч». Защитнику, почти так же как вратарю, намного сложнее получить эту награду, хотя Каннаваро это удалось.

Всё зависит от настоящего момента и сезона. Но если судить лишь по уровню мастерства, то очевидно, что Рамос должен получить эту награду.