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Фигу: «Рамос заслуживает получить „Золотой мяч“»

вчера, 06:32

Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу убеждён, что капитан «сливочных» Серхио Рамос заслуживает стать обладателем «Золотого мяча».

Очевидно, что Серхио Рамос заслуживает получить «Золотой мяч». Защитнику, почти так же как вратарю, намного сложнее получить эту награду, хотя Каннаваро это удалось.

Всё зависит от настоящего момента и сезона. Но если судить лишь по уровню мастерства, то очевидно, что Рамос должен получить эту награду.

Сыграв в матче квалификации Евро-2020 с Мальтой (2:0), Рамос догнал по количеству побед в сборной Испании Икера Касильяса.

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Все комментарии
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   56 / 804
вчера в 17:45
Фигу был под мухой?
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Байкал-38.
   298 / 804
вчера в 16:49
Рамос заслуживает только награду "Подлый гнус"!
Рамос заслуживает только награду "Подлый гандус"!
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   27 / 804
вчера в 16:35
Еще человек десять покалечит и получит.
311
311 ответил Sunny.
   37 / 804
вчера в 15:46
рамос с Криштиану поборятся за 10 е на татами . может на ковре а можеь еще где
Я не против!)
Sunny.
Sunny. ответил 311
   97 / 804
вчера в 14:53
Лионель свое пятое место не отдаст никому, остальные можно делить!)
рамос с Криштиану поборятся за 10 е на татами . может на ковре а можеь еще где
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   81 / 804
вчера в 13:03
Если ФИФА была бы не коррумпирована,тогда Рамос не играл бы в футбол.Есть много видео,как он намеренно наносит травмы,Салах он намеренно вывел из строя,тренировался до этого,как можно незаметно нанести травму.А лицемер,предатель Фигу заслуживает вместе с Рамосом только презрения
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   161 / 804
вчера в 11:51
А Фигу заслуживает фигу
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   664 / 804
вчера в 10:54
Рамос футбольная боевая машина. Преданный капитан Испанского народа!
311
311
   37 / 804
вчера в 10:07
Лионель свое пятое место не отдаст никому, остальные можно делить!)
feris1
feris1
   221 / 804
вчера в 09:47
Провальный сезон в Реале, вряд ли он даже будет в списке претендентов.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   7 / 804
вчера в 09:23
таковым он был пару лет назад ,теперь он куда менее полезен чем тот же Глушаков Спартаку
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
   3 / 804
вчера в 09:09
Ми Ша
Ми Ша
вчера в 09:00
    LOpp
    LOpp
       12 / 804
    вчера в 08:57
    Рамос заслуживает получить Оскар.
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       258 / 804
    вчера в 08:49
    Провокатор неадекват костолом ..жалкий симулянт..заслуживает пожизненного отстранения от футбола
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       14 / 804
    вчера в 08:45
    Настоящий капитан.....
    Непримиримый к сопернику...
    Абсолютная машина против врагов Реала...что подтверждают комменты ниже...

    Я не против "Золотого Мяча" Рамосу...
    kust07
    kust07
       190 / 804
    вчера в 08:42
    Рамос не достоин золотого мяча
    Caniggia
    Caniggia
       57 / 804
    вчера в 08:35
    Вряд ли этот провокатор заслуживает каких-либо индивидуальных призов, но вот действующей легендой сборной Испании и Реала его уже можно назвать.
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 804
    вчера в 08:21
    Надо для Рамоса ввести номинацию "провокатор года".
    Никита Бычков
    Никита Бычков
       260 / 804
    вчера в 08:15
    Правильно а еще златан и рибери. Надо карлика подвесить за ноги и пи.. дить пока из него все золотые мячи невыпадут😁Ош
    sir_Alex
    sir_Alex
       25 / 804
    вчера в 08:10
    Предатель бредит!)))
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы
       27 / 804
    вчера в 07:57
    Больше тюрьмы заслуживает это подленький тип.
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик
       170 / 804
    вчера в 07:45
    И опять игрок реала.
    NGY
    NGY
       32 / 804
    вчера в 07:34
    По мне, даже Пике как защитник более достойный кандидат чем Рамос.

    Реал пропускает уйму голов, и половина из которых это ляпы, неуспевания и привозы Рамоса. Неговоря уже о красных карточках оставлявшие Реал в меньшинстве.
    Какой нафиг ЗМ.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       22 / 804
    вчера в 07:19
    Черный юмор - однако!!!
    obana777
    obana777
       185 / 804
    вчера в 07:03
    Больше он заслуживает получить "золотой бутсой" под зад.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       49 / 804
    вчера в 06:58
    Рамос заслуживает только награду "Подлый гнус"!
    КЭТиК
    КЭТиК
       119 / 804
    вчера в 06:53
    Фигу ему, а не мяч.
    Misha_g
    Misha_g
       506 / 804
    вчера в 06:46
    На мой взгляд есть более достойные кандидаты..... Фигу выразил свою точку зрения, хотя я уверен он сам понимает что ляпнул не то....
    Lewa2708
    Lewa2708
       178 / 804
    вчера в 06:43
    Заслуживает пожизненную красную карточку
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