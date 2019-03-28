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Куртуа: «Я бы хотел видеть Азара в „Реале“»

вчера, 05:55

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский клуб своего бывшего партнёра по «Челси» Эдена Азара. Сейчас игроки вместе выступают за сборную Бельгии.

Азар – один из моих лучших друзей в футболе. Я не знаю, собирается ли он перейти в «Реал», и не знаю, хочет ли его [нащ] клуб. Но для меня это один из лучших футболистов в мире, и как его друг, я бы хотел видеть Азара здесь.

Недавно появилась информация о том, что Азар якобы уже согласовал контракт с «Реалом».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 14:33
Азар будет в Реале но скорее всего без Куртуа.
eleven LC
eleven LC
   90 / 804
вчера в 13:00
А я бы хотел не видеть в Реале Куртуа!
Incredulous
Incredulous ответил Завтра
   129 / 804
вчера в 11:41
Куртуа видимо говорит с грузинским акцентом.
Завтра
Завтра
   177 / 804
вчера в 11:27
[нащ]
NbKA555
NbKA555
   215 / 804
вчера в 11:03
Не знаю почему ,но Куртуа меня дико раздражает!
311
311
   37 / 804
вчера в 10:09
Может тогда сразу в ПСЖ?)
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 804
вчера в 08:44
Пусть будет так .
Igo0rek
Igo0rek
   1 / 804
вчера в 07:52
С такой игрой, Куртуа сам надолго не задержится в Реале.
Caniggia
Caniggia
   57 / 804
вчера в 07:21
Куртуа - Я бы хотел видеть Азара в Реале.
Азар - Ё-моё, опять играть с этой долговязой дырой в воротах, что в Челси. что в сборной!
Novograd
Novograd
   396 / 804
вчера в 07:05
Все решено никуда он непайдеть
Misha_g
Misha_g
   506 / 804
вчера в 06:49
Вот только самого Куртуа на вряд ли хотят видеть в клубе. Навас круче и надёжнее....
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   166 / 804
вчера в 06:39
Только тебя не будет в след сезоне.
STVA 1
STVA 1
   80 / 804
вчера в 06:22
Ежу понятно , играют за сборную .
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