Куртуа: «Я бы хотел видеть Азара в „Реале“»

вчера, 05:55

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский клуб своего бывшего партнёра по «Челси» Эдена Азара. Сейчас игроки вместе выступают за сборную Бельгии.

Азар – один из моих лучших друзей в футболе. Я не знаю, собирается ли он перейти в «Реал», и не знаю, хочет ли его [нащ] клуб. Но для меня это один из лучших футболистов в мире, и как его друг, я бы хотел видеть Азара здесь.

Недавно появилась информация о том, что Азар якобы уже согласовал контракт с «Реалом».