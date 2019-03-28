Куртуа: «Я бы хотел видеть Азара в „Реале“»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский клуб своего бывшего партнёра по «Челси» Эдена Азара. Сейчас игроки вместе выступают за сборную Бельгии.
Азар – один из моих лучших друзей в футболе. Я не знаю, собирается ли он перейти в «Реал», и не знаю, хочет ли его [нащ] клуб. Но для меня это один из лучших футболистов в мире, и как его друг, я бы хотел видеть Азара здесь.
Недавно появилась информация о том, что Азар якобы уже согласовал контракт с «Реалом».
Азар - Ё-моё, опять играть с этой долговязой дырой в воротах, что в Челси. что в сборной!
Азар - Ё-моё, опять играть с этой долговязой дырой в воротах, что в Челси. что в сборной!