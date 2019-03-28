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Куртуа: «У „Реала“ более требовательные болельщики, чем у „Атлетико“»

вчера, 04:10

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о различиях между «Королевским клубом» и «Атлетико», за который бельгийский вратарь выступал ранее.

В «Реале» ты испытываешь больше давления. Болельщики здесь более требовательны, и мне это нравится.

Что касается стадионов, невозможно сравнивать «Бернабеу» и «Висенте Кальдерон».

Если вы видели Вальдебебас (Прим. - район Мадрида, где находится база «Реала»), то знаете, как велик «Реал». Это лучшее, что я когда-либо видел. У «Атлетико» такого нет.

Недавно появился слух о том, что Куртуа хочет перебраться в «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
Fotograf68
Fotograf68 ответил Байкал-38
сегодня в 00:27
Все видели как в этом сезоне Реал опустили на грешную землю! Тем более речь идёт про Испанию или Реал не Испания? И согласись круто когда Барсе аплодирует весь «Бернабеу», а вот на «Камп Ноу» в отношении Реала не будет никогда!
Баски не считают себя частью Испании.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Fotograf68
   68 / 804
вчера в 12:11
Барселона для Испании, Реал для всего мира))
Все видели как в этом сезоне Реал опустили на грешную землю!
Тем более речь идёт про Испанию или Реал не Испания?
И согласись круто когда Барсе аплодирует весь «Бернабеу», а вот на «Камп Ноу» в отношении Реала не будет никогда!
Fotograf68
Fotograf68 ответил Байкал-38
вчера в 11:25
Особенно это заметно на соккере, теперь они массово топят за Юве и слегка симпатизируют Реалу. Особенно мне нравится как «Бернабеу» стоя аплодирует Барселоне!!! Преданностью Реалу это не назовёшь, но они по настоящему ценители футбола, знают какая команда лучшая!!! А что самое главное Куртуа не решился сравнивать Реал и Барселону! Знает, что после сравнения придётся сказать, что Барселона велика, но Реал всё равно лучше Атлетико!!!
Барселона для Испании, Реал для всего мира))
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 804
вчера в 09:33
Тоже мне, сравнил!
cevin cigan
cevin cigan
   31 / 804
вчера в 08:24
Ясен перец! Где Реал и где котлеты!
Igo0rek
Igo0rek
   1 / 804
вчера в 07:54
Особенно с учетом того, что львиная доля стадиона заполняется туристами.
Байкал-38
Байкал-38
   68 / 804
вчера в 07:09
Особенно это заметно на соккере, теперь они массово топят за Юве и слегка симпатизируют Реалу.
Особенно мне нравится как «Бернабеу» стоя аплодирует Барселоне!!!
Преданностью Реалу это не назовёшь, но они по настоящему ценители футбола, знают какая команда лучшая!!!
А что самое главное Куртуа не решился сравнивать Реал и Барселону! Знает, что после сравнения придётся сказать, что Барселона велика, но Реал всё равно лучше Атлетико!!!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   161 / 804
вчера в 06:35
Какой же тухлый этот дыркуа
КЭТиК
КЭТиК
   119 / 804
вчера в 05:53
Скорее более зажравшиеся болельщики у Реала.
Romeo 777
Romeo 777
   205 / 804
вчера в 04:26
Знатный лизун, по идее и о Зидане теперь должен говорить хорошее в интервью, как никак один из лучших вратарей мира (по его собственному же мнению как выяснилось)
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