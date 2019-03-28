Куртуа: «У „Реала“ более требовательные болельщики, чем у „Атлетико“»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о различиях между «Королевским клубом» и «Атлетико», за который бельгийский вратарь выступал ранее.
В «Реале» ты испытываешь больше давления. Болельщики здесь более требовательны, и мне это нравится.
Что касается стадионов, невозможно сравнивать «Бернабеу» и «Висенте Кальдерон».
Если вы видели Вальдебебас (Прим. - район Мадрида, где находится база «Реала»), то знаете, как велик «Реал». Это лучшее, что я когда-либо видел. У «Атлетико» такого нет.
Недавно появился слух о том, что Куртуа хочет перебраться в «Пари Сен-Жермен».
Тем более речь идёт про Испанию или Реал не Испания?
И согласись круто когда Барсе аплодирует весь «Бернабеу», а вот на «Камп Ноу» в отношении Реала не будет никогда!
Тем более речь идёт про Испанию или Реал не Испания?
И согласись круто когда Барсе аплодирует весь «Бернабеу», а вот на «Камп Ноу» в отношении Реала не будет никогда!
Особенно мне нравится как «Бернабеу» стоя аплодирует Барселоне!!!
Преданностью Реалу это не назовёшь, но они по настоящему ценители футбола, знают какая команда лучшая!!!
А что самое главное Куртуа не решился сравнивать Реал и Барселону! Знает, что после сравнения придётся сказать, что Барселона велика, но Реал всё равно лучше Атлетико!!!
Особенно мне нравится как «Бернабеу» стоя аплодирует Барселоне!!!
Преданностью Реалу это не назовёшь, но они по настоящему ценители футбола, знают какая команда лучшая!!!
А что самое главное Куртуа не решился сравнивать Реал и Барселону! Знает, что после сравнения придётся сказать, что Барселона велика, но Реал всё равно лучше Атлетико!!!