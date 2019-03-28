Куртуа: «У „Реала“ более требовательные болельщики, чем у „Атлетико“»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о различиях между «Королевским клубом» и «Атлетико», за который бельгийский вратарь выступал ранее.

В «Реале» ты испытываешь больше давления. Болельщики здесь более требовательны, и мне это нравится.

Что касается стадионов, невозможно сравнивать «Бернабеу» и «Висенте Кальдерон».

Если вы видели Вальдебебас (Прим. - район Мадрида, где находится база «Реала»), то знаете, как велик «Реал». Это лучшее, что я когда-либо видел. У «Атлетико» такого нет.