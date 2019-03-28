Маттеус: «После игры с „Ливерпулем“ „Бавария“ поняла, что нужны трансферы»

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус одобрил приобретение мюнхенским клубом защитника «Атлетико» Люка Эрнандеса. Этот трансфер стал для «Баварии» рекордным в истории клуба.
Я считаю, что инвестировать в игроков, которые способны делать разницу, это правильное решение. Перед началом этого сезона «Бавария» не смогла качественно усилиться.
После [вылета из ЛЧ от] «Ливерпуля» они поняли, что команде нужны инвестиции. Поэтому я считаю, что клуб принял верное решение потратить деньги на новых, высококвалифицированных футболистов, чтобы конкурировать с топ-клубами Англии, Испании и Италии.
Теперь покупая защитников по 80 лямов, у рук-ва баварки язык не повернётся поплакаться, что кто-то тратит большие деньги.
Теперь покупая защитников по 80 лямов, у рук-ва баварки язык не повернётся поплакаться, что кто-то тратит большие деньги.