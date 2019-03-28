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Маттеус: «После игры с „Ливерпулем“ „Бавария“ поняла, что нужны трансферы»

вчера, 05:33

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус одобрил приобретение мюнхенским клубом защитника «Атлетико» Люка Эрнандеса. Этот трансфер стал для «Баварии» рекордным в истории клуба.

Я считаю, что инвестировать в игроков, которые способны делать разницу, это правильное решение. Перед началом этого сезона «Бавария» не смогла качественно усилиться.

После [вылета из ЛЧ от] «Ливерпуля» они поняли, что команде нужны инвестиции. Поэтому я считаю, что клуб принял верное решение потратить деньги на новых, высококвалифицированных футболистов, чтобы конкурировать с топ-клубами Англии, Испании и Италии.

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Все комментарии
Bagula
Bagula
   120 / 804
вчера в 16:47
Это было давно понятно.
Don trambon
Don trambon
   85 / 804
вчера в 15:14
Ну да, ждя пока у половины игроков команд соперников закончится контракт далеко не уедешь решили всё таки деньги потратить.

Теперь покупая защитников по 80 лямов, у рук-ва баварки язык не повернётся поплакаться, что кто-то тратит большие деньги.
Footbolista
Footbolista
   3 / 804
вчера в 09:13
Это провал, - подумал Штирлиц, а где же трансферы?...)
Байкал-38.
Байкал-38.
   49 / 804
вчера в 08:32
Маттеус насмешил!!! Всему миру это давно было понятно, а Бавария поняла только после Ливера. Хороший анекдот!
Zenit_84
Zenit_84
   88 / 804
вчера в 06:18
Лично катализатор трансферов Баварии
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 804
вчера в 05:54
Нужны дорогие трансферы.
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