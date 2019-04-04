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Тухель о голе Верратти: «Может, он что-то съел в сборной»

сегодня, 06:26
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 0Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал гол полузащитника Марко Верратти в ворота «Нанта» в полуфинальном матче Кубка Франции (3:0). Это был второй гол итальянца за последние три матча. До этого Верратти не забивал в 58 играх подряд.

Не знаю, что с ним происходит. Может, он что-то съел, когда был со своей сборной!

Сегодня этот гол был особенно важен, потому что нам не хватает атакующих игроков. Я очень рад за него. Обычно он ищет, кому бы отдать пас или кого вывести на удар.

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