Тухель о голе Верратти: «Может, он что-то съел в сборной»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал гол полузащитника Марко Верратти в ворота «Нанта» в полуфинальном матче Кубка Франции (3:0). Это был второй гол итальянца за последние три матча. До этого Верратти не забивал в 58 играх подряд.

Не знаю, что с ним происходит. Может, он что-то съел, когда был со своей сборной!

Сегодня этот гол был особенно важен, потому что нам не хватает атакующих игроков. Я очень рад за него. Обычно он ищет, кому бы отдать пас или кого вывести на удар.