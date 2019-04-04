Сон: «Новый стадион „Тоттенхэма“ просто невероятен»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин поделился впечатлениями от первой игры на новом стадионе команды. В первом матче на «Тоттенхэм Стэдиум» «шпоры» обыграли «Кристал Пэлас» (2:0), а Сон стал автором первого гола на новой арене.

Это просто потрясающе. Какой невероятный стадион. Трибуны были очень громкими.

Я просто хочу сказать спасибо своим партнёрам по команде и болельщикам. «Уайт Харт Лэйн» – это наша история, но новый стадион... Мне просто не верится. Играть на нём – это потрясающее чувство. Отличие от «Уэмбли» есть. «Уэмбли» – не наш дом.