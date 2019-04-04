Мюллер: «Важно то, что все увидели – „Бавария“ бьётся до конца»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Хайденхаймом» (5:4) в четвертьфинале Кубка Германии.

После удаления мы играли не лучшим образом. В перерыве мы перестроились и до 4:2 играли очень хорошо. То, что произошло потом, нужно для начала переварить. Важно, что все увидели то, что мы бьёмся до конца. «Хайденхайм» играл очень хорошо.

Мы прошли в следующий раунд и в течение следующих дней должны воспользоваться этим моральным подъёмом. Мы должны собрать все силы в кулак и победить Дортмунд.