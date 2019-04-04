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Мюллер: «Важно то, что все увидели – „Бавария“ бьётся до конца»

сегодня, 04:36
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 4Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)ХайденхаймМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Хайденхаймом» (5:4) в четвертьфинале Кубка Германии.

После удаления мы играли не лучшим образом. В перерыве мы перестроились и до 4:2 играли очень хорошо. То, что произошло потом, нужно для начала переварить. Важно, что все увидели то, что мы бьёмся до конца. «Хайденхайм» играл очень хорошо.

Мы прошли в следующий раунд и в течение следующих дней должны воспользоваться этим моральным подъёмом. Мы должны собрать все силы в кулак и победить Дортмунд.

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Все комментарии
Novograd
Novograd
   358 / 901
сегодня в 06:06
Чудики мать вашу фига так меня доводить до истерики)))
Zenit_84
Zenit_84
   107 / 901
сегодня в 05:33
Берите пример
cska plus
cska plus
   16 / 901
сегодня в 05:03
Совсем не чемпионская игра.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   500 / 901
сегодня в 04:54
Звучит смешно.
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