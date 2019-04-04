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Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»

сегодня, 04:19
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победы над «Кристал Пэлас» (2:0) в первом матче на новом стадионе «шпор».

Это особенный момент, особенный вечер. Я чувствую и верю в то, что это лучший стадион в мире.

Мы знали, что матч будет трудным и упорным. Но играя так, как мы делали это в первом тайме, вы должны забить гол.

Я рад за Дэниела Леви (Прим. - владельца «Тоттенхэма») и посвящаю эту победу ему.

С самого начала я испытывал потрясающие эмоции. Одержать победу было очень важно для нас. Мы прикоснулись к славе и теперь должны продолжить это делать, поднимая над головой трофеи. Мы закрываем старую главу и начинаем новую.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 901
сегодня в 05:03
Поверим Маурисио.
EAGuar As
EAGuar As
   49 / 901
сегодня в 04:31
Свое болото лучше
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