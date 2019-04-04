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Индзаги: «Надеюсь, поражение от СПАЛа послужит нам уроком»

сегодня, 03:14
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от СПАЛа (0:1) в матче 30-го тура Серии А.

Несмотря на то, что СПАЛ показал очень хорошую игру, у «Лацио» было несколько отличных моментов. Чиро Иммобиле попал в штангу, и момент Адама Марушича также должен был завершиться голом.

Этот матч должен был закончиться ничейным результатом, но этот пенальти очень нам навредил. Особенно неприятно то, что Лукаса Лейву подтолкнули, когда он бил по воротам, и это тоже мог бы быть пенальти.

СПАЛ играл так, как мы и ожидали, и не создавал нам особых проблем. Нам не хватало хладнокровия и решительности у ворот соперника. Надеюсь, этот матч послужит нам уроком. Гонка за место в Лиге чемпионов продолжается.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 06:12
Несчастные, проигрывают аутсайдеру и ещё хотят на что то рассчитывать.
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