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Спаллетти: «Икарди провёл хороший матч, но результат добывает вся команда»

сегодня, 05:38
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)0 : 4Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти высказался об игре нападающего Мауро Икарди в матче с «Дженоа» (4:0). Это была первая игра аргентинца после почти двухмесячного перерыва. Икарди реализовал пенальти и стал автором результативной передачи.

Я думаю об игре всей команды, о зрелом и качественном выступлении.

Такие игроки, как Мауро, всегда забивают голы и отдают голевые передачи, но результат добывает вся команда. Он должен быть более вовлечённым в командную работу. Именно она выводит его на ударные позиции, из которых он забивает мячи.

Если работу делают 9 игроков, а не 10, то выхлоп от такой работы меньше. Однако Мауро провёл хороший матч. Он сыграл с характером и мог забить ещё один гол.

Мы идём на третьем месте в таблице, но за Лигу чемпионов сражается много команд. Мы должны делать то, что и всегда, – бороться до самого конца. Ещё никто никуда не квалифицировался.

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