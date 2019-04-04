Спаллетти: «Икарди провёл хороший матч, но результат добывает вся команда»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти высказался об игре нападающего Мауро Икарди в матче с «Дженоа» (4:0). Это была первая игра аргентинца после почти двухмесячного перерыва. Икарди реализовал пенальти и стал автором результативной передачи.

Я думаю об игре всей команды, о зрелом и качественном выступлении.

Такие игроки, как Мауро, всегда забивают голы и отдают голевые передачи, но результат добывает вся команда. Он должен быть более вовлечённым в командную работу. Именно она выводит его на ударные позиции, из которых он забивает мячи.

Если работу делают 9 игроков, а не 10, то выхлоп от такой работы меньше. Однако Мауро провёл хороший матч. Он сыграл с характером и мог забить ещё один гол.

Мы идём на третьем месте в таблице, но за Лигу чемпионов сражается много команд. Мы должны делать то, что и всегда, – бороться до самого конца. Ещё никто никуда не квалифицировался.