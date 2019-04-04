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Раньери: «Пока у „Ромы“ всё идёт не так, как мы хотим»

сегодня, 04:00
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 2Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Наставник «Ромы» Клаудио Раньери подвёл итоги матча 30-го тура Серии А против «Фиорентины» (2:2).

Пока что всё идёт не так, как мы хотим. Мы беспокоились о том, чтобы не дать «Фиорентине» пространства для забеганий. Печально то, что в итоге мы пропустили с углового. Мы должны были держать соперников, которые хорошо играют головой, но вместо этого оставили Хермана Пеццелью в одиночестве.

Мне понравилось то, что мы быстро отыгрывали пропущенные мячи. Я просил игроков показать, что мы ещё можем попасть в еврокубки.

Клюйверт всё ещё зелен, но у него есть хорошая скорость и отличные подачи. Дзаньоло должен по-прежнему улучшать свою игру, но он здорово выглядит, когда идёт вперёд с мячом.

Шик – отличный, но слишком робкий футболист. Он должен победить свою робость. Я жду от него многого.

У Диего Перотти проблема с бицепсом. Надеемся, что там ничего серьёзного. Это невероятно. Как только восстанавливается один игрок, мы сразу теряем двух.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   156 / 901
сегодня в 06:20
Сезон будет провальным.
ЮЗИК
ЮЗИК
   204 / 901
сегодня в 05:34
Пока не все получается у Раньери
Zenit_84
Zenit_84
   107 / 901
сегодня в 04:25
Не удалось дома выиграть
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