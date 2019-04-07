Смородская: «В игре „Локомотива“ нет креатива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о том, устраивает ли ее качество игры железнодорожников.
В чем сила «Локомотива»? Сложно ответить на этот вопрос. Просто хочется увидеть несколько другую игру.
Пока я сильного футбола не вижу. Да, у «Локомотива» прекрасная оборона. Хороший центр поля, отличное нападение.
В игре нет креатива. Команда очень зажата, действует схематично. Нет раскрепощенности. Надо развиваться. Становиться более креативными, непредсказуемыми, оригинальными.
Ранее Смородская прокомментировала предстоящий матч «Локо» с «Зенитом» в 22-м туре РПЛ.