Смородская: «В игре „Локомотива“ нет креатива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о том, устраивает ли ее качество игры железнодорожников.

В чем сила «Локомотива»? Сложно ответить на этот вопрос. Просто хочется увидеть несколько другую игру.

Пока я сильного футбола не вижу. Да, у «Локомотива» прекрасная оборона. Хороший центр поля, отличное нападение.

В игре нет креатива. Команда очень зажата, действует схематично. Нет раскрепощенности. Надо развиваться. Становиться более креативными, непредсказуемыми, оригинальными.