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Смородская: «В игре „Локомотива“ нет креатива»

сегодня, 11:35

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о том, устраивает ли ее качество игры железнодорожников.

В чем сила «Локомотива»? Сложно ответить на этот вопрос. Просто хочется увидеть несколько другую игру.

Пока я сильного футбола не вижу. Да, у «Локомотива» прекрасная оборона. Хороший центр поля, отличное нападение.

В игре нет креатива. Команда очень зажата, действует схематично. Нет раскрепощенности. Надо развиваться. Становиться более креативными, непредсказуемыми, оригинальными. 

Ранее Смородская прокомментировала предстоящий матч «Локо» с «Зенитом» в 22-м туре РПЛ.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Bezymniy Ispanec
   23 / 977
сегодня в 11:55
Аха-ха=ха....!!!Не могу....!!!А при тебе 8 был просто кладезь искрометного футбола!!!Всю дорогу,при любых тренерах и руководителях-футбол всегда один!!!Сонное царство!!!
Ее-то можно понять, она просто деньги на "Локомотиве" пилила, все родственники на всех должностях, покупки легионеров в 5 раз выше их реальной стоимости и т.п. Футбол ее вообще не интересовал. На этом она и прокололась, воровала бы и хоть немного футболом занималась, была бы в шоколаде, а ты вызвала бурление и сняли ее банду.
mihaluch
mihaluch
   80 / 977
сегодня в 11:53
Нету креатива, а при Смородской не было позитива,Локо даже в призёрах не был.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   122 / 977
сегодня в 11:51
То есть, как и говорила уже многоуважаемая мадам экс-президент( чтоб ее!), " в атаке надо играть пошире, а в обороне - поуже" . Это и есть "креатив" по-Смородской !
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   788 / 977
сегодня в 11:42
Аха-ха=ха....!!!Не могу....!!!А при тебе 8 был просто кладезь искрометного футбола!!!Всю дорогу,при любых тренерах и руководителях-футбол всегда один!!!Сонное царство!!!
Alladins
Alladins
   64 / 977
сегодня в 11:38
Откуда эта моль выползла?
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