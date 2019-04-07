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Смородская: «Оптимизм перед встречей с „Зенитом“, конечно, есть»

сегодня, 11:00
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала предстоящий матч железнодорожников с «Зенитом» в 22-м туре РПЛ.

Оптимизм, конечно, есть. Но не могу сказать, что он серьезный. Все-таки предстоит очень серьезный и интересный матч. Как говорится, «никто не хотел уступать».

Я вспоминаю предыдущие встречи, когда мы выигрывали у «Зенита» и даже с весьма комфортным счетом. Надеюсь, «Локомотиву» что-нибудь удастся повторить и на этот раз.

Качество игры меня пока не устраивает. Абсолютно все как-то неубедительно! Но надо делать скидку на то, что прошло еще не так много туров после возобновления сезона. Еще все будет. Во всяком случае, я надеюсь. 

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   34 / 977
сегодня в 11:46
Смородская кто такая?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 977
сегодня в 11:31
"Несерьёзный оптимизм" - что то новенькое....))
Что то близкое к серьёзному пессимизму...))
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