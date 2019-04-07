Смородская: «Оптимизм перед встречей с „Зенитом“, конечно, есть»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала предстоящий матч железнодорожников с «Зенитом» в 22-м туре РПЛ .

Оптимизм, конечно, есть. Но не могу сказать, что он серьезный. Все-таки предстоит очень серьезный и интересный матч. Как говорится, «никто не хотел уступать».

Я вспоминаю предыдущие встречи, когда мы выигрывали у «Зенита» и даже с весьма комфортным счетом. Надеюсь, «Локомотиву» что-нибудь удастся повторить и на этот раз.

Качество игры меня пока не устраивает. Абсолютно все как-то неубедительно! Но надо делать скидку на то, что прошло еще не так много туров после возобновления сезона. Еще все будет. Во всяком случае, я надеюсь.