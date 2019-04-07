Гладилин: «Грубейшая ошибка Селихова – и все рухнуло»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру «красно-белых» в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА .

Грубейшая ошибка Селихова – и все рухнуло. Такого в профессиональном футболе еще не видел. Обычный удар голкипера от своих ворот фактически превратился в голевую передачу! Селихов зачем-то полез в борьбу, хотя Жиго был первым на мяче. Вот куда человека понесло? Почему вовремя не подсказал своему защитнику? Даже дилетанты так не поступают! После нелепого гола спартаковцы пребывали в шоковом состоянии. И через несколько минут пропустили второй. Потеряли в штрафной игрока, который в упор расстрелял вратаря. Дальше для ЦСКА довести матч до победы стало уже делом техники.