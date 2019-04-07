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Гладилин: «Грубейшая ошибка Селихова – и все рухнуло»

сегодня, 11:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру «красно-белых» в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА.

Грубейшая ошибка Селихова – и все рухнуло. Такого в профессиональном футболе еще не видел. Обычный удар голкипера от своих ворот фактически превратился в голевую передачу! Селихов зачем-то полез в борьбу, хотя Жиго был первым на мяче. Вот куда человека понесло? Почему вовремя не подсказал своему защитнику? Даже дилетанты так не поступают! После нелепого гола спартаковцы пребывали в шоковом состоянии. И через несколько минут пропустили второй. Потеряли в штрафной игрока, который в упор расстрелял вратаря. Дальше для ЦСКА довести матч до победы стало уже делом техники. 

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
   263 / 977
сегодня в 12:00
Готовность физики у Спартака 50%.Банщик полуметрвый.Зулус вроде бежит но как же туп и безнадежен!
Олeневод
Олeневод
   176 / 977
сегодня в 11:51
А ещё Жиго сказал - типа я булки раздвинул , но кони не наши , взяли и гол забили
КАМЮ
КАМЮ
   125 / 977
сегодня в 11:50
А вообще.
Для чего нам дают этих КБ пенсионеров?
Я своим глазам доверяю больше.

Как всегда ищут виновных. Этот нашёл - вратарь.
Смешно читать: кипер ошибся и всё рухнуло.

Рухнуло для них, когда в СпаМ пришёл Федун, а у других в РПЛ появились соразмерные деньги
oncha
oncha
   115 / 977
сегодня в 11:41
Нашли свиньи отпущения.
mikysss
mikysss ответил piercman
   153 / 977
сегодня в 11:36
самое угарное, что вчера перед игрой хряки-клоноводы расчехлили своих фэйков с никами, оскорбляющих коней, типа дырофеев, держали их на низком старте, чтобы в нужный момент спустить на ветку, как собак - и такой облом последовал 😅 игорь - герой, семинольхов - дырка такого масштаба, что даже дезеув оценил бы 😂
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
       558 / 977
    сегодня в 11:34
    "Грубейшая ошибка Селихова – и все рухнуло"
    =====================
    Вопрос на "засыпку": Когда СпаМ опять станет Чемпионом?
    cska1948
    cska1948 ответил Сов Армия
       60 / 977
    сегодня в 11:31
    Свиньи нападая на нашего Игоря, на самом деле просто завидуют
    Именно так! Если человек из себя ни чего не представляет, то кто его будет троллить, кому он нужен? А говорят хорошо или плохо только о людях достойных внимания.
    Zimmer
    Zimmer
    сегодня в 11:31
    Весна на всех действует по разному.
    Зулус из Тарасовки
    Зулус из Тарасовки
       71 / 977
    сегодня в 11:31
    Ну не умеем мы в спартаке в футбол играть, примите как есть
    Сов Армия
    Сов Армия
       188 / 977
    сегодня в 11:20
    Свиньи нападая на нашего Игоря, на самом деле просто завидуют
    piercman
    piercman
       18 / 977
    сегодня в 11:14
    самое угарное, что вчера перед игрой хряки-клоноводы расчехлили своих фэйков с никами, оскорбляющих коней, типа дырофеев, держали их на низком старте, чтобы в нужный момент спустить на ветку, как собак - и такой облом последовал 😅 игорь - герой, семинольхов - дырка такого масштаба, что даже дезеув оценил бы 😂
    cska plus
    cska plus
       10 / 977
    сегодня в 11:13
    Я рад, что в хрющатнике от мала до велика в организме всё кипит.
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