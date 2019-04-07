Билялетдинов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ станет сразу давить „Зенит“»

Бывший игрок и тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» и «Зенита» в 22-м туре РПЛ .

Вряд ли «Локомотив» сразу полезет забивать. Исходя из опыта, Юрий Павлович в таких решающих матчах предпочитает осмотрительно сыграть в начале и в какой-то степени затащить «Зенит» к себе, на свою половину. А потом быстрые выпады могут последовать. Если порассуждать, такая тактика возможна. Сомневаюсь, что «Локомотив» станет сразу давить, душить высоким прессингом. Это маловероятно. Даже не игра на Дзюбу, а просто длинный вынос мяча в сторону Дзюбы чреват тем, что «Зенит» сумеет нанести разящий удар. Юрий Павлович это предусматривает. Дело в чем? Если включить против «Зенита» высокий прессинг, то после выноса мяча на Дзюбу гости смогут подобрать мяч, подхватить, и перед ними окажется простор. Так что такой вариант - опасный для «Локомотива».

Высокий прессинг при опоздании в зону отскока мяча после выноса или длинной передачи может привести к проблемам. Причем в зоне атаки мяч может сбросить как Дзюба на Азмуна, так и Азмун на Дзюбу. Просто я знаю возможности Сердара. Он после выноса шагнет к своим воротам навстречу мячу, выпрыгнет, и Кверквелия иранца не достанет. Возможности Соломона мне тоже известны по «Рубину» (смеется). От Азмуна последует сброс на ход условно Дзюбе, и такая атака будет очень опасна для ворот «Локомотива».

Есть и обратная сторона вопроса. Если подловить на ошибке Ивановича и Ракицкого в центральной зоне, то можно провести быструю атаку и забить самим. Так что сыграть через высокий прессинг соблазн есть. Но что выберет Юрий Павлович и что выберет Семак, я не знаю. Возможно, игра «Локомотива» будет строиться импульсами.