Гришин - о Кононове: «За несколько месяцев команду не сделаешь»

Бывший игрок и тренер ЦСКА Александр Гришин считает, что главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову понадобится больше времени на то, чтобы построить команду. Накануне «красно-белые» проиграли «армейцам» в 22-м туре РПЛ .

За несколько месяцев команду не сделаешь. Пока «Спартак» в поиске своей игры. Если Кононову дадут спокойно поработать, возможно, результат придет. В то же время не стоит забывать, что это лишь первое поражение «Спартака» в Премьер-Лиге при Кононове.