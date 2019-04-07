Гришин - о Кононове: «За несколько месяцев команду не сделаешь»

Бывший игрок и тренер ЦСКА Александр Гришин считает, что главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову понадобится больше времени на то, чтобы построить команду. Накануне «красно-белые» проиграли «армейцам» в 22-м туре РПЛ.
За несколько месяцев команду не сделаешь. Пока «Спартак» в поиске своей игры. Если Кононову дадут спокойно поработать, возможно, результат придет. В то же время не стоит забывать, что это лишь первое поражение «Спартака» в Премьер-Лиге при Кононове.
Прошло пол года
Где результат?
У Гончара разьве было больше времени?
Или он суперзвезд подписал?
Каррера удалил шлак из команды
И команда начала играть
Кононов вернул в команду кривоногих
Результат в таблице
Прошло пол года
Где результат?
У Гончара разьве было больше времени?
Или он суперзвезд подписал?
Каррера удалил шлак из команды
И команда начала играть
Кононов вернул в команду кривоногих
Результат в таблице
Надеюсь, еще лет 16.
Надеюсь, еще лет 16.