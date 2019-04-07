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Гришин - о Кононове: «За несколько месяцев команду не сделаешь»

сегодня, 11:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок и тренер ЦСКА Александр Гришин считает, что главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову понадобится больше времени на то, чтобы построить команду. Накануне «красно-белые» проиграли «армейцам» в 22-м туре РПЛ.

За несколько месяцев команду не сделаешь. Пока «Спартак» в поиске своей игры. Если Кононову дадут спокойно поработать, возможно, результат придет. В то же время не стоит забывать, что это лишь первое поражение «Спартака» в Премьер-Лиге при Кононове.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   245 / 977
сегодня в 11:58
Уже пошли оправдания.
МКС
МКС
   52 / 977
сегодня в 11:45
Кононов просил 4 месяца

Прошло пол года

Где результат?

У Гончара разьве было больше времени?

Или он суперзвезд подписал?

Каррера удалил шлак из команды

И команда начала играть

Кононов вернул в команду кривоногих

Результат в таблице
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP ответил AmIIIeR89
   159 / 977
сегодня в 11:44
А вроде как обещал за несколько месяцев, не?
За четыре обещался)
Nafnafik
Nafnafik
   78 / 977
сегодня в 11:40
Спартак можно и 16 лет лепить, не слепишь.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 977
сегодня в 11:38
Пинка под зад скоро пиджак получит!
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   71 / 977
сегодня в 11:34
Валера строил,строил - не построил, Якин строил, строил - не построил, Емери строил, строил - не построил, Алень строил, строил - не построил, Карера строил, строил - фигню построил. Неужто Кононов построит?
cska plus
cska plus
   10 / 977
сегодня в 11:30
Адекватные слова армейца, ни один хрюща на такое не способен.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   113 / 977
сегодня в 11:24
А вроде как обещал за несколько месяцев, не?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   23 / 977
сегодня в 11:20
"Бывший игрок и тренер ЦСКА Александр Гришин считает, что главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову понадобится больше времени на то, чтобы построить команду."

Надеюсь, еще лет 16.
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