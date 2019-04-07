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Галицкий: «Будем ли поднимать цены на билеты? Нет»

сегодня, 10:27

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий утверждает, что не намерен повышать цены на билеты на домашние матчи клуба.

Будем ли поднимать цены на билеты? Нет. Мы спорили с менеджером. Они ругались, что слишком билеты быстро ушли, что мы должны были на 1/8 поднять цены, и, наверное, они правы, за исключением того, что у нас не настолько богатый народ сейчас. Если в 1/4 пройдем, наверное, повысим. Мы стараемся, чтобы простые люди, которые тяжело работают и много, получали удовольствие такое же, как те, у кого больше денег. И этот баланс мы должны держать.

Ранее Галицкий оценил выступление сборной России на домашнем ЧМ-2018.

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cska plus
cska plus
   10 / 977
сегодня в 10:38
Цены и так серъёзные для жителей Краснодара.
piercman
piercman
   18 / 977
сегодня в 10:33
у одних билетов не хватает - а у других федун раздаёт бесплатно у метро, только никто не берёт 😄
drug01
drug01
   136 / 977
сегодня в 10:29
Молодцы!!!!
Egorium
Egorium
   88 / 977
сегодня в 10:29
Много Галицкого популизма.
Zenit_84
Zenit_84
   110 / 977
сегодня в 10:27
Это хорошо
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