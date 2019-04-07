Галицкий: «Будем ли поднимать цены на билеты? Нет»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий утверждает, что не намерен повышать цены на билеты на домашние матчи клуба.

Будем ли поднимать цены на билеты? Нет. Мы спорили с менеджером. Они ругались, что слишком билеты быстро ушли, что мы должны были на 1/8 поднять цены, и, наверное, они правы, за исключением того, что у нас не настолько богатый народ сейчас. Если в 1/4 пройдем, наверное, повысим. Мы стараемся, чтобы простые люди, которые тяжело работают и много, получали удовольствие такое же, как те, у кого больше денег. И этот баланс мы должны держать.