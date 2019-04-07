Гаврилов: «„Спартак“ и ЦСКА играли как де****»

Чемпион страны в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов объяснил, почему «красно-белые» потерпели поражение от ЦСКА .

Моменты Мельгарехо и Зе Луиша? Подождите, вы не оттуда начинаете. Эти два момента - это мгновения, хоть и верные шансы. А к голам ЦСКА привели полумоменты - это были ситуации, в которых «Спартак» сам допустил ошибки. «Армейцы» не создавали сами острых моментов для взятия ворот, а только пользовались ошибками соперника, понимаете?

Кононов не может сделать «Спартак» Бескова. И знаете почему? Я вам объясню: у Бескова была возможность, которой он пользовался, он мог из любой команды выбрать любого понравившегося игрока. А у Кононова сейчас нет такой прерогативы. Кононову привозят за деньги футболистов, которые никому вообще не нужны, совершенно. Он не может выбрать понравившегося.

Когда появится в «Спартаке» такой, как Фёдор Черенков или как я? Не смешите меня. У нас был один Эдуард Анатольевич Стрельцов, и такого больше не будет. И Черенкова тоже нового не будет. Это надо принять за данность. А нынешние спартаковцы, да и «армейцы» - играли как два де***а. Извините, если своими резкими высказываниями вас обидел.