Гаврилов: «„Спартак“ и ЦСКА играли как де****»

Чемпион страны в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов объяснил, почему «красно-белые» потерпели поражение от ЦСКА.
Моменты Мельгарехо и Зе Луиша? Подождите, вы не оттуда начинаете. Эти два момента - это мгновения, хоть и верные шансы. А к голам ЦСКА привели полумоменты - это были ситуации, в которых «Спартак» сам допустил ошибки. «Армейцы» не создавали сами острых моментов для взятия ворот, а только пользовались ошибками соперника, понимаете?
Кононов не может сделать «Спартак» Бескова. И знаете почему? Я вам объясню: у Бескова была возможность, которой он пользовался, он мог из любой команды выбрать любого понравившегося игрока. А у Кононова сейчас нет такой прерогативы. Кононову привозят за деньги футболистов, которые никому вообще не нужны, совершенно. Он не может выбрать понравившегося.
Когда появится в «Спартаке» такой, как Фёдор Черенков или как я? Не смешите меня. У нас был один Эдуард Анатольевич Стрельцов, и такого больше не будет. И Черенкова тоже нового не будет. Это надо принять за данность. А нынешние спартаковцы, да и «армейцы» - играли как два де***а. Извините, если своими резкими высказываниями вас обидел.
Как Рейнгольд всех он поучал )))
Как Рейнгольд всех он поучал )))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1111359/gavrilov-yuriy-kononov-oleg Извините дорогой Юрий Батькович, я с вами категорически не согласен , соперник для того и существует в футболе да и вообще в спорте ,чтобы заставлять ошибаться оппонента своим напором ,давлением ,страстью ,желанием победить в игре ,да и просто тактикой ,выбранной на конкретный матч !!! Вот за счет этого и возникают моменты ,полумоменты в игре , которые приводят к голам !!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1111359/gavrilov-yuriy-kononov-oleg Извините дорогой Юрий Батькович, я с вами категорически не согласен , соперник для того и существует в футболе да и вообще в спорте ,чтобы заставлять ошибаться оппонента своим напором ,давлением ,страстью ,желанием победить в игре ,да и просто тактикой ,выбранной на конкретный матч !!! Вот за счет этого и возникают моменты ,полумоменты в игре , которые приводят к голам !!!
Хотелось бы послушать Рейнгольда и Червиченко.....
Никого Вы Юрий Васильевич не обидели....
Завсегда приятно выслушать мнения ветеранов,экспертов,бывших президентов клуба...
Хотелось бы послушать Рейнгольда и Червиченко.....
Никого Вы Юрий Васильевич не обидели....
Завсегда приятно выслушать мнения ветеранов,экспертов,бывших президентов клуба...
Это к размышлению ))
Это к размышлению ))
молодежь отпинала зулусов
ЦСКА показал кто в Москве хозяин
У Гаврилова бомбит
молодежь отпинала зулусов
ЦСКА показал кто в Москве хозяин
У Гаврилова бомбит
Проблема в том, что у Кононова почти все они деградируют.
Зе Луиш снова мажет, Адриано пижонит, Ханни путается в ногах, Орех губит момент за моментом... нет отлаженного механизма.
Плюс - гостеприимный центр поля (даже Зобнин вчера выглядел слабо).
Проблема в том, что у Кононова почти все они деградируют.
Зе Луиш снова мажет, Адриано пижонит, Ханни путается в ногах, Орех губит момент за моментом... нет отлаженного механизма.
Плюс - гостеприимный центр поля (даже Зобнин вчера выглядел слабо).
Ему нравятся Мбаппе и Неймар - купи их Кононову
Ему нравятся Мбаппе и Неймар - купи их Кононову