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Гаврилов: «„Спартак“ и ЦСКА играли как де****»

сегодня, 10:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Чемпион страны в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов объяснил, почему «красно-белые» потерпели поражение от ЦСКА.

Моменты Мельгарехо и Зе Луиша? Подождите, вы не оттуда начинаете. Эти два момента - это мгновения, хоть и верные шансы. А к голам ЦСКА привели полумоменты - это были ситуации, в которых «Спартак» сам допустил ошибки. «Армейцы» не создавали сами острых моментов для взятия ворот, а только пользовались ошибками соперника, понимаете?

Кононов не может сделать «Спартак» Бескова. И знаете почему? Я вам объясню: у Бескова была возможность, которой он пользовался, он мог из любой команды выбрать любого понравившегося игрока. А у Кононова сейчас нет такой прерогативы. Кононову привозят за деньги футболистов, которые никому вообще не нужны, совершенно. Он не может выбрать понравившегося.

Когда появится в «Спартаке» такой, как Фёдор Черенков или как я? Не смешите меня. У нас был один Эдуард Анатольевич Стрельцов, и такого больше не будет. И Черенкова тоже нового не будет. Это надо принять за данность. А нынешние спартаковцы, да и «армейцы» - играли как два де***а. Извините, если своими резкими высказываниями вас обидел.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   148 / 977
сегодня в 12:03
Гаврила был из бывших пупсов
Как Рейнгольд всех он поучал )))
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   388 / 977
сегодня в 11:54
«Армейцы» не создавали сами острых моментов для взятия ворот, а только пользовались ошибками соперника, понимаете?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1111359/gavrilov-yuriy-kononov-oleg Извините дорогой Юрий Батькович, я с вами категорически не согласен , соперник для того и существует в футболе да и вообще в спорте ,чтобы заставлять ошибаться оппонента своим напором ,давлением ,страстью ,желанием победить в игре ,да и просто тактикой ,выбранной на конкретный матч !!! Вот за счет этого и возникают моменты ,полумоменты в игре , которые приводят к голам !!!
yk2ru
yk2ru ответил cska plus
   228 / 977
сегодня в 11:54
"Кононов не может сделать «Спартак» Бескова. И знаете почему? Я вам объясню: у Бескова была возможность, которой он пользовался, он мог из любой команды выбрать любого понравившегося игрока". Обратите внимание, это сказал не я а проговорился гаврилов с бодуна, именно это я всегда говорю как спартака в советские времена по гласу партии позволяли всё и за уши вытягивали в чемпионы.
И ЦСКА брали понравившихся через призыв в армию, или играй за клуб, или тяни лямку как обычный призывник два года. Был даже какой-то игрок, не помню уже фамилии, который отказался за армейцев играть и отслужил как все, после вернулся в свой клуб. Бывали и такие раньше патриоты клубов.
Руслан с Ташкента
Руслан с Ташкента
   810 / 977
сегодня в 11:51
Так то Гаврила сам 62о!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 977
сегодня в 11:42
Назарова...Гаврилова услышали....
Хотелось бы послушать Рейнгольда и Червиченко.....

Никого Вы Юрий Васильевич не обидели....
Завсегда приятно выслушать мнения ветеранов,экспертов,бывших президентов клуба...
BDA8181
BDA8181 ответил cska1948
сегодня в 11:34
Что значит «Спартак» сам допустил ошибки"? Это что, футболисты ЦСКА лежали на травке и смотрели, как СпаМ сам себе забивает? Если игроки одной команды не могут использовать моменты, а игроки другой по максимуму используют даже полумоменты, то это наглядно говорит о классе команд. И последнее. Кононов прекрасно знал с кем ему предстоит работать, когда подписывал контракт с Тарасовкой.
...почти все победы в истории - это мгновенное использование глупых ошибок противника, а не собственные гениальные планы. (c)


Это к размышлению ))
За адекватность
За адекватность
   79 / 977
сегодня в 11:33
Что-то у господина Гаврилова в основном аналитика сводится (не только в этом посте) к "Да были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не Вы." Только объективности ради, что эти "богатыри" выиграли в ЕК? 1/4 КУЕФА потолок был для всех клубов СССР. Условно "Гетеборг" выиграл 2 КУЕФА. А так оно конечно хаять, как сейчас все плохо и играют как д......ы проще всего.
vinyardrip
vinyardrip ответил cska plus
   403 / 977
сегодня в 11:30
Ты не знаешь где рейнгольд, я переживаю за старика.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   32 / 977
сегодня в 11:27
Наконец-то адекватное мнение. Тоже об этом писал, что футбол абсолютно дворовый. Как и в матче Спартак - Краснодар. У нас куча брака, приводящая к обоюдоострой игре, воспринимается на ура, потому что 9 из 10 матчей в чемпионате являются выставкой автобусов. А потом наши с такой дырявой обороной вылезают в еврокубки и начинается.
Сов Армия
Сов Армия
   188 / 977
сегодня в 11:26
Ещё один эксперт вылез
cska1948
cska1948
   60 / 977
сегодня в 11:23
Что значит «Спартак» сам допустил ошибки"? Это что, футболисты ЦСКА лежали на травке и смотрели, как СпаМ сам себе забивает? Если игроки одной команды не могут использовать моменты, а игроки другой по максимуму используют даже полумоменты, то это наглядно говорит о классе команд. И последнее. Кононов прекрасно знал с кем ему предстоит работать, когда подписывал контракт с Тарасовкой.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   40 / 977
сегодня в 11:14
Спартаковцы как обычно герои до матча и шашлык после матча
молодежь отпинала зулусов
ЦСКА показал кто в Москве хозяин
У Гаврилова бомбит
cska plus
cska plus
   10 / 977
сегодня в 11:10
    GGGringOOO
    GGGringOOO
       743 / 977
    сегодня в 11:10
    Старики все ноют. Сейчас совсем другой футбол
    piercman
    piercman ответил cska plus
       18 / 977
    сегодня в 11:10
    Ты не знаешь где рейнгольд, я переживаю за старика.
    думаю, он готовится оттопыриться на зените. у него правило: если проигрывает спартак - надо усиленно визжать про зенит. ждём-с маразматика.
    piercman
    piercman
       18 / 977
    сегодня в 11:08
    самое позорное - что он вот так легко признаётся, о чём все и так знают: что хряки могли забрать любого игрока из любого клуба. а здешние хряки страшно гордятся своими позорными звёздами.
    cska plus
    cska plus ответил makkie
       10 / 977
    сегодня в 11:07
    Не верю, что с Зе, Адриано, Мельгарехо, Ханни и иже с ними нельзя создать мощную атаку. Проблема в том, что у Кононова почти все они деградируют. Зе Луиш снова мажет, Адриано пижонит, Ханни путается в ногах, Орех губит момент за моментом... нет отлаженного механизма. Плюс - гостеприимный центр поля (даже Зобнин вчера выглядел слабо).
    Ты не знаешь где рейнгольд, я переживаю за старика.
    cska plus
    cska plus
       10 / 977
    сегодня в 11:06
    Если бы гаврилов был достойный спортсмен он бы поздравил армейцев с победой а он несёт пургу.
    piercman
    piercman
       18 / 977
    сегодня в 11:05
    ну спартачи-то точно играли, как дезеувы. прав гаврилов.
    cska plus
    cska plus
       10 / 977
    сегодня в 11:04
    "Кононов не может сделать «Спартак» Бескова. И знаете почему? Я вам объясню: у Бескова была возможность, которой он пользовался, он мог из любой команды выбрать любого понравившегося игрока". Обратите внимание, это сказал не я а проговорился гаврилов с бодуна, именно это я всегда говорю как спартака в советские времена по гласу партии позволяли всё и за уши вытягивали в чемпионы.
    serh62
    serh62
       50 / 977
    сегодня в 11:02
    только спартачи-бывшие. настоящие могут равнять с грязью игроков. тренеров своей бывшей команды. за много лет я не слышал, что бы кто то из других команд поливал 62ом своих игроков, тренеров.у спартачей это в крови. впрочем у руководства спартака тоже такое же отношение к своим игрокам.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил makkie
       20 / 977
    сегодня в 11:01
    Не верю, что с Зе, Адриано, Мельгарехо, Ханни и иже с ними нельзя создать мощную атаку. Проблема в том, что у Кононова почти все они деградируют. Зе Луиш снова мажет, Адриано пижонит, Ханни путается в ногах, Орех губит момент за моментом... нет отлаженного механизма. Плюс - гостеприимный центр поля (даже Зобнин вчера выглядел слабо).
    Сделаем поправку на то, что Зобнин и Жиго после травм вышли. Но мне со стороны кажется, что Кононов неправильно тактику выбрал. Надо было играть в два опорника и два инсайда. А так центр поля был проигран полностью. Гулиев немного поправил дело, а Мелкадзе озабочен контрактом. Я не прав?
    cska plus
    cska plus
       10 / 977
    сегодня в 10:59
    Гаврил пьян, Стрельцов торпедовец.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
       20 / 977
    сегодня в 10:58
    СпаМ играл как умел, ЦСКА тоже. Однако де***ом не пахло. Гаврилов явно недоволен результатом. Если бы СпаМ победил хотя бы в 1 мяч, Юра пел бы дифирамбы СпаМу.
    Просто он не понимает, что раньше и трава была зеленее ,и девушки стройнее, да и сам он был поумнее. Если Спартаку покупают педру за 12 миллионов, то причем тут Бесков? Если в Спартаке уже 8-й тренер за 9 лет, то причем здесь Бесков. ?Гражданин Гаврилов, умойтесь, сделайте легкую пробежку и что то к вам вернется.
    makkie
    makkie
       11 / 977
    сегодня в 10:57
    Не верю, что с Зе, Адриано, Мельгарехо, Ханни и иже с ними нельзя создать мощную атаку.
    Проблема в том, что у Кононова почти все они деградируют.
    Зе Луиш снова мажет, Адриано пижонит, Ханни путается в ногах, Орех губит момент за моментом... нет отлаженного механизма.

    Плюс - гостеприимный центр поля (даже Зобнин вчера выглядел слабо).
    КАМЮ
    КАМЮ
       125 / 977
    сегодня в 10:57
    Федун, прекрати издеваться над Супертренером!
    Ему нравятся Мбаппе и Неймар - купи их Кононову
    shur
    shur
       520 / 977
    сегодня в 10:57
    ...кого то задела правда-матка,навряд ли!!!
    Николай 86
    Николай 86
       278 / 977
    сегодня в 10:55
    Все правильно сказал. Кони играли убого, в первом тайме вообще не играли. Спартак сдался после первого же мяча. Как уже достала эта бесхребетность, стоит пропустить первыми и все, уже значит точно не выиграем. Волевая победа это не про нас. По игре обе команды не заслужили победы, такой у нас чемп, к сожалению
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       945 / 977
    сегодня в 10:53
    Это правда.
    mihaluch
    mihaluch
       80 / 977
    сегодня в 10:52
    В "Спартаке" точно никогда не будет футболистов уровня Черенкова и Гаврилова.
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