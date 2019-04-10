Лагойда: «Барриос играет жёстко и иногда перегибает палку»

Ветеран «Зенита» Владимир Лагойда оценил игру зимних новичков команды Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса.

Я так полагаю, что у Ярослава очень хорошие человеческие качества. Ракицкий быстро влился в команду и почувствовал игровой импульс, тем более он русскоязычный. Он уже здорово исполнил два «стандарта», у него хорошая средняя и длинная передача. Ракицкий выделяется яркостью среди других защитников, и под него ещё надо подстроить оборону.

Действия Барриоса мне нравятся не до конца. Понимаете, в футболе нужна спортивная наглость, но она не должна переходить в хулиганство на поле. Барриос играет жёстко и кое-где перегибает палку. В России на судей давит статус «Зенита», а в еврокубках Барриоса вполне могли бы удалять чуть ли не в каждом матче.