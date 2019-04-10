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Лагойда: «Барриос играет жёстко и иногда перегибает палку»

сегодня, 10:13

Ветеран «Зенита» Владимир Лагойда оценил игру зимних новичков команды Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса.

Я так полагаю, что у Ярослава очень хорошие человеческие качества. Ракицкий быстро влился в команду и почувствовал игровой импульс, тем более он русскоязычный. Он уже здорово исполнил два «стандарта», у него хорошая средняя и длинная передача. Ракицкий выделяется яркостью среди других защитников, и под него ещё надо подстроить оборону. 

Действия Барриоса мне нравятся не до конца. Понимаете, в футболе нужна спортивная наглость, но она не должна переходить в хулиганство на поле. Барриос играет жёстко и кое-где перегибает палку. В России на судей давит статус «Зенита», а в еврокубках Барриоса вполне могли бы удалять чуть ли не в каждом матче.

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Все комментарии
oncha
oncha
   70 / 954
сегодня в 11:14
Шикарный игрок.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   82 / 954
сегодня в 11:10
Наоборот, на Барриосе фолят без конца!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   57 / 954
сегодня в 11:05
Нормально борется, это его мотают и на нем фолят постоянно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 954
сегодня в 10:49
Видел последний матч с Локо.....так по-моему Барриосу больше всех и достаётся......
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 954
сегодня в 10:26
Отлично Бульдог играет. Гыгыгы
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