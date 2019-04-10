Агент: «В футбольном плане Украина убегает от нас семимильными шагами»

Футбольный агент Алексей Дуданец сравнил нынешний российский и украинский футбол.

Я недавно закончил трансфер одного украинского футболиста в Бельгию. Считаю, что в футбольном плане Украина от нас семимильными шагами убегает. Вот мы стоим на месте, а она убегает на молодёжном уровне. Пока не включимся, она и дальше будет убегать. Они уезжают, а мы нет.



Почему так происходит? Всё просто, у них денег нет. У них у любого футболиста цель – уехать и зарабатывать деньги. У нас кого ни спроси, ответит, что хочет играть в РПЛ . А у украинского футболиста спросишь про цель, ответит: «Играть в „Севилье“». Разницу чувствуете?