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Агент: «В футбольном плане Украина убегает от нас семимильными шагами»

сегодня, 09:59

Футбольный агент Алексей Дуданец сравнил нынешний российский и украинский футбол.

Я недавно закончил трансфер одного украинского футболиста в Бельгию. Считаю, что в футбольном плане Украина от нас семимильными шагами убегает. Вот мы стоим на месте, а она убегает на молодёжном уровне. Пока не включимся, она и дальше будет убегать. Они уезжают, а мы нет.

Почему так происходит? Всё просто, у них денег нет. У них у любого футболиста цель – уехать и зарабатывать деньги. У нас кого ни спроси, ответит, что хочет играть в РПЛ. А у украинского футболиста спросишь про цель, ответит: «Играть в „Севилье“». Разницу чувствуете?

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Все комментарии
iri13
iri13
   85 / 956
сегодня в 10:07
Безвиз?
Denkuz
Denkuz
   43 / 956
сегодня в 10:07
Дуданец живет в другом измерении, так сказать, самостийно-утопическом?
Крылатый
Крылатый
сегодня в 10:05
Вывод: нужно сосать х*й, свалить, чтобы не сосать х*й! Получается так?
Jum13
Jum13
   44 / 956
сегодня в 10:03
Я бы даже сказал - скачет семимильными прыжками
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   62 / 956
сегодня в 10:01
Что-то это пока совсем не заметно, а демагогия прежняя.
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