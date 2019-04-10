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Шанбиев: «Самый тяжелый период был, когда случился рецидив травмы»

сегодня, 10:17

Полузащитник «Урала» Шамсиддин Шанбиев рассказал о своём самом тяжелом периоде карьеры. 

Прошлая половина сезона? Очень тяжелый период, думал, что благодаря тренировкам смогу отвлечься, но без игровой практики и атмосферы игры было сложно. Но самый тяжелый период был, когда случился рецидив травмы боковой связки на колене во время  тренировки перед отборочными матчами молодежного чемпионата Европы. Психологически тяжело понимать, что мог бы выступить и проявить себя, но упустил такую возможность.

Напомним, что Шанбиев перешел в «Урал» в октябре 2018 года. 

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