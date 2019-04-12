Ан. Миранчук: «В каком году брат выиграет Лигу чемпионов? Лет через пять»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о перспективах своего брата и партнёра по команде Алексея Миранчука.
В каком европейском клубе мог бы играть Алексей? Представляю его в испанском чемпионате. «Барселона» – это, конечно, предел мечтаний. Но в «Атлетико» точно смог бы.
В каком году выиграет ЛЧ? Через лет пять. Ему будет 28, уже опытный. Возможно, в это время будет играть в Европе, будет больше шансов сделать это.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин недавно заявил, что братья Миранчуки уже доросли до уровня лидеров.