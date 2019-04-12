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Ан. Миранчук: «В каком году брат выиграет Лигу чемпионов? Лет через пять»

сегодня, 02:28

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о перспективах своего брата и партнёра по команде Алексея Миранчука.

В каком европейском клубе мог бы играть Алексей? Представляю его в испанском чемпионате. «Барселона» – это, конечно, предел мечтаний. Но в «Атлетико» точно смог бы. 

В каком году выиграет ЛЧ? Через лет пять. Ему будет 28, уже опытный. Возможно, в это время будет играть в Европе, будет больше шансов сделать это.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин недавно заявил, что братья Миранчуки уже доросли до уровня лидеров.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   67 / 983
сегодня в 03:37
Фантазер
parallels
parallels
   3 / 983
сегодня в 02:47
одна маленькая деталь: в атлетико на этих позициях играют игроки всего-то по 70-90 лямов. куда им до великого миранчука за 14! сядут молча на лавку и будут смотреть оттуда на продукцию ржд)
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