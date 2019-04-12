Влашич: «ЦСКА демонстрирует лучший футбол в Премьер-Лиге»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что «армейцы» показывают лучшую игру в чемпионате России.
Кто из РПЛ превосходит ЦСКА по качеству футбола? Никто! По игре мы точно никому не уступаем. «Краснодар» показывает симпатичную, привлекательную игру, но мы всё равно лучше! Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет.
«Зенит» и «Локомотив» поопытнее нас. С этим сложно спорить. Но они точно играют не лучше, чем ЦСКА. Мы демонстрируем лучший футбол в Премьер-Лиге. При этом я не считаю нашу команду идеальной. Конечно же, нет! Нам надо исключать те ошибки, которые, мы, например, допустили в конце матча с «Уфой». Гости ведь всего лишь два раза перешли центр поля и забили нам два мяча. Это недопустимо! Из побед в таких встречах и складывается чемпионство. А ещё мы в большинстве уступили «Локомотиву». Нам, опять же, немного не хватило опыта…