Влашич: «ЦСКА демонстрирует лучший футбол в Премьер-Лиге»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что «армейцы» показывают лучшую игру в чемпионате России.

Кто из РПЛ превосходит ЦСКА по качеству футбола? Никто! По игре мы точно никому не уступаем. «Краснодар» показывает симпатичную, привлекательную игру, но мы всё равно лучше! Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет.