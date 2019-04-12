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Червиченко: «Очень сомневаюсь, что „Спартак“ финиширует в тройке»

сегодня, 01:14

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главному тренеру «красно-белых» Олегу Кононову вряд ли удастся удержаться на своём посту по окончании сезона.

Конкретно сейчас меч над Кононовым не висит, но, если он нё попадет в тройку по итогам сезона, руководство может задуматься о смене тренера. Любое место ниже третьего – провал для «красно-белых». А я очень сомневаюсь, что ЦСКА или «Краснодар» подпустят их к пьедесталу.

Если «Спартак» будет искать нового тренера, то есть два пути: либо дать шанс молодому специалисту и вновь экспериментировать, либо брать звездного наставника. Если они выберут первое, то, на мой взгляд, главный фаворит – это нынешний наставник «Урала» Дмитрий Парфенов. Он спартаковец с идеальной репутацией. В этом сезоне, кстати, он выбил «красно-белых» из Кубка России. Выбор может быть не в его пользу только, если по другую сторону будет Арсен Венгер или специалист такого же уровня.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   243 / 981
сегодня в 02:00
    Инокентий
    Инокентий ответил ЦCКА навсегда
       779 / 981
    сегодня в 01:57
    Этот слабый клуб не то что в тройку, его в зону ЛЕ нельзя пускать! Якорь российского футбола!
    Если пятое место займу, то они точно ЛЕ сольют, лучше Ростов.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 981
    сегодня в 01:52
    Этот слабый клуб не то что в тройку, его в зону ЛЕ нельзя пускать! Якорь российского футбола!
    1 команда
    1 команда
       49 / 981
    сегодня в 01:47
    Дай Бог в шестерке финишировать!
    бомбила
    бомбила
       696 / 981
    сегодня в 01:42
    Спартак финиширует в третьей тройке между шестым - десятым местом
    Инокентий
    Инокентий
       779 / 981
    сегодня в 01:38
    До чего же вся Россия ненавидит спартак! Как они вообще существуют?
    parallels
    parallels
       3 / 981
    сегодня в 01:33
    сзс!
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик ответил Sebastian Eniston
       222 / 981
    сегодня в 01:31
    Кононов попал как х.. в рукомойник)))
    А мне спать уже охота, сейчас плюну еще раз на спартак, и баиньки.
    Гавроша
    Гавроша
       243 / 981
    сегодня в 01:30
    А на счет тренера отечественного скажу - перевертайло. Пупсикам в самый раз, скажут что он истиный спартаковец, ну а лучше его только пьянчуга дебошир алень.
    Гавроша
    Гавроша
       243 / 981
    сегодня в 01:28
    Хорошо бы пупсикам в последней тройке финишировать, ФНЛ давно ждет мазутных.
    Балтийский
    Балтийский
       90 / 981
    сегодня в 01:23
    В этом никто не сомневается, так сказать, аксиома.
    mangoх12
    mangoх12
       11 / 981
    сегодня в 01:21
    Какая еще тройка , ахахаха
    Сегодня на исполкоме Егорова отодвинули в замы а поставили главным Левникова .
    Без егоровской мафии спартак и в 10 не попадет
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       75 / 981
    сегодня в 01:19
    Кононов попал как х.. в рукомойник)))
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