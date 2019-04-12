Червиченко: «Очень сомневаюсь, что „Спартак“ финиширует в тройке»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главному тренеру «красно-белых» Олегу Кононову вряд ли удастся удержаться на своём посту по окончании сезона.

Конкретно сейчас меч над Кононовым не висит, но, если он нё попадет в тройку по итогам сезона, руководство может задуматься о смене тренера. Любое место ниже третьего – провал для «красно-белых». А я очень сомневаюсь, что ЦСКА или «Краснодар» подпустят их к пьедесталу.

Если «Спартак» будет искать нового тренера, то есть два пути: либо дать шанс молодому специалисту и вновь экспериментировать, либо брать звездного наставника. Если они выберут первое, то, на мой взгляд, главный фаворит – это нынешний наставник «Урала» Дмитрий Парфенов. Он спартаковец с идеальной репутацией. В этом сезоне, кстати, он выбил «красно-белых» из Кубка России. Выбор может быть не в его пользу только, если по другую сторону будет Арсен Венгер или специалист такого же уровня.