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«Локомотив» поддерживает идею создания юношеской лиги U17

сегодня, 21:41

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе уверен, что академия «Локомотива» будет приглашена для участия в соревнованиях юношеской лиги U17.

«Локомотив» поддерживает инициативу РФС по созданию юношеской футбольной лиги U17. Уверен, что академия «Локомотива» входит в 12 сильнейших в стране и будет приглашена для участия в соревнованиях Премьер-группы.

Задача по выстраиванию эффективной пирамиды по подготовке резерва, о чём сегодня на исполкоме РФС говорил Александр Валерьевич Дюков, созвучна той, что стоит перед нашим клубом и передо мной как его генеральным директором.

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Все комментарии
drug01
drug01
   122 / 975
сегодня в 22:31
Это шаг вперёд!
Sergey Z
Sergey Z
   126 / 975
сегодня в 22:00
Всё правильно - нужна практика!!!
1 команда
1 команда
   49 / 975
сегодня в 21:44
Свиньи только не поддержат, у них юношей нет.
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