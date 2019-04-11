«Локомотив» поддерживает идею создания юношеской лиги U17

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе уверен, что академия «Локомотива» будет приглашена для участия в соревнованиях юношеской лиги U17.

«Локомотив» поддерживает инициативу РФС по созданию юношеской футбольной лиги U17. Уверен, что академия «Локомотива» входит в 12 сильнейших в стране и будет приглашена для участия в соревнованиях Премьер-группы.