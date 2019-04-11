Писарев: «Нужно всегда пробовать что-то новое»

Бывший спортивный директор РФС Николай Писарев рад, что в России планируется создание юношеской футбольной лиги U-17.

Я считаю, что это решение витало в воздухе очень давно. И очень хорошо, что это наконец-таки произошло. Не надо бояться каких-то инноваций. Нужно всегда пробовать что-то новое. Этот турнир очень важен, потому что если ты лучший в своем регионе, то у тебя почти нет конкурентов. Из-за этого команды типа «Рубина», являющиеся лучшими в своем регионе, не могут определить свой истинный уровень. Кроме того, повысится просматриваемость тех или иных футболистов со стороны скаутов различных клубов. Поэтому в РФС молодцы, что приняли такое решение. Я считаю, что новаторскую деятельность нужно продолжать.