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Представитель «Зенита»: «Нашим юношам не хватает сильных соперников»

сегодня, 21:28

Руководитель аппарата президента «Зенита» Максим Погорелов положительно относится к созданию футбольной лиги U17.

Я положительно оцениваю реформу детско-юношеского футбола. „Зениту“ не хватает сильных соперников на уровне города, поэтому создание такой лиги — это замечательный шаг вперёд. Вопросов много, но дорогу осилит идущий, поэтому мы будем вместе с коллегами находить ответы на эти вопросы.

Сегодня стало известно, что президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола РФС

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Abverin
Abverin
   42 / 968
сегодня в 21:41
За свиней уже даже стыдиться стыдно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 968
сегодня в 21:39
"Я положительно оцениваю реформу детско-юношеского футбола. „Зениту“ не хватает сильных соперников на уровне города, поэтому создание такой лиги — это замечательный шаг вперёд"

Говорить такое после того, как "Зенит", который не был лучшей школой города, скупил всех конкурентов и объединил в одну академию, как-то перебор.

Если руководитель аппарата президента дает такие интервью, как-то печально становится.

Я-то надеялся, что адекватное руководство придет.
Klаsse
Klаsse
   313 / 968
сегодня в 21:33
    parallels
    parallels ответил Scuderia Ferrari
       3 / 968
    сегодня в 21:31
    Искусство заголовка. В тексте: Я положительно оцениваю реформу детско-юношеского футбола. „Зениту“ не хватает сильных соперников на уровне города, поэтому создание такой лиги — это замечательный шаг вперёд. В заголовке: Нашим юношам не хватает сильных соперников ☆☆☆☆☆ За сегодня: Домыслы хорватских журналистов, что Зенит хочет Влашича: в главную Искажённый заголовок, что Акинфеев не вернётся в сборную: в главную спартач подрался с америкосом: не в главную Статья про автоголы в ЛЧ (где никакого юбилея и тд нет): на главной фотка Акинфеева Статья про топ-матчи в ЛЕ: на главной фотка спартака В открытую пропаганда федунятника и промывка мозгов о том, какие другие клубы плохие.
    за крышевание спартача особенно стыдно за весь журналистский корпус)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       6 / 968
    сегодня в 21:29
    Искусство заголовка.
    В тексте:
    Я положительно оцениваю реформу детско-юношеского футбола. „Зениту“ не хватает сильных соперников на уровне города, поэтому создание такой лиги — это замечательный шаг вперёд.
    В заголовке:
    Нашим юношам не хватает сильных соперников

    ☆☆☆☆☆
    За сегодня:

    Домыслы хорватских журналистов, что Зенит хочет Влашича: в главную
    Искажённый заголовок, что Акинфеев не вернётся в сборную: в главную
    спартач подрался с америкосом: не в главную
    Статья про автоголы в ЛЧ (где никакого юбилея и тд нет): на главной фотка Акинфеева
    Статья про топ-матчи в ЛЕ: на главной фотка спартака

    В открытую пропаганда федунятника и промывка мозгов о том, какие другие клубы плохие.
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