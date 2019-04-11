Представитель «Зенита»: «Нашим юношам не хватает сильных соперников»

Руководитель аппарата президента «Зенита» Максим Погорелов положительно относится к созданию футбольной лиги U17.
Я положительно оцениваю реформу детско-юношеского футбола. „Зениту“ не хватает сильных соперников на уровне города, поэтому создание такой лиги — это замечательный шаг вперёд. Вопросов много, но дорогу осилит идущий, поэтому мы будем вместе с коллегами находить ответы на эти вопросы.
Сегодня стало известно, что президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола РФС
Говорить такое после того, как "Зенит", который не был лучшей школой города, скупил всех конкурентов и объединил в одну академию, как-то перебор.
Если руководитель аппарата президента дает такие интервью, как-то печально становится.
Я-то надеялся, что адекватное руководство придет.
Говорить такое после того, как "Зенит", который не был лучшей школой города, скупил всех конкурентов и объединил в одну академию, как-то перебор.
Если руководитель аппарата президента дает такие интервью, как-то печально становится.
Я-то надеялся, что адекватное руководство придет.
новость про зинаиду, но они всё равно обсуждают Спартак))
новость про зинаиду, но они всё равно обсуждают Спартак))
В тексте:
Я положительно оцениваю реформу детско-юношеского футбола. „Зениту“ не хватает сильных соперников на уровне города, поэтому создание такой лиги — это замечательный шаг вперёд.
В заголовке:
Нашим юношам не хватает сильных соперников
☆☆☆☆☆
За сегодня:
Домыслы хорватских журналистов, что Зенит хочет Влашича: в главную
Искажённый заголовок, что Акинфеев не вернётся в сборную: в главную
спартач подрался с америкосом: не в главную
Статья про автоголы в ЛЧ (где никакого юбилея и тд нет): на главной фотка Акинфеева
Статья про топ-матчи в ЛЕ: на главной фотка спартака
В открытую пропаганда федунятника и промывка мозгов о том, какие другие клубы плохие.
В тексте:
Я положительно оцениваю реформу детско-юношеского футбола. „Зениту“ не хватает сильных соперников на уровне города, поэтому создание такой лиги — это замечательный шаг вперёд.
В заголовке:
Нашим юношам не хватает сильных соперников
☆☆☆☆☆
За сегодня:
Домыслы хорватских журналистов, что Зенит хочет Влашича: в главную
Искажённый заголовок, что Акинфеев не вернётся в сборную: в главную
спартач подрался с америкосом: не в главную
Статья про автоголы в ЛЧ (где никакого юбилея и тд нет): на главной фотка Акинфеева
Статья про топ-матчи в ЛЕ: на главной фотка спартака
В открытую пропаганда федунятника и промывка мозгов о том, какие другие клубы плохие.