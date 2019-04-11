Представитель «Зенита»: «Нашим юношам не хватает сильных соперников»

Руководитель аппарата президента «Зенита» Максим Погорелов положительно относится к созданию футбольной лиги U17.

Я положительно оцениваю реформу детско-юношеского футбола. „Зениту“ не хватает сильных соперников на уровне города, поэтому создание такой лиги — это замечательный шаг вперёд. Вопросов много, но дорогу осилит идущий, поэтому мы будем вместе с коллегами находить ответы на эти вопросы.