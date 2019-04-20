Зобнин рассказал, в каком европейском чемпионате он мог бы заиграть

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин предположил, клубам каких топ-чемпионатов он мог бы быть интересен.
Командная статистика для меня важнее личной, я слежу за ней. Хотя могу поинтересоваться своими показателями после тренировки, ведь у нас существует специальная турнирная таблица. И хочется быть в ней выше!
Что позволяет мне назвать свою игру в матче удачной? Бывает внутренняя удовлетворенность, я отталкиваюсь от этого ощущения. Нельзя сказать: «Я ударил по воротам, поэтому выступление было успешным». Определенно есть взаимосвязь между удовлетворенностью собой и результатом команду! Если команда проигрывает — значит, что-то пошло не так. Раз уступили все, то и я уступил, проиграл. В случае с победами так же. Ругаю себя за ошибки: за неточный пас или неудачный отбор, за удар мимо ворот… У меня есть определенные функции на поле. Если я выполнил установки, о которых говорит тренер, могу быть доволен собой. Критические замечания со стороны пропускаю мимо ушей.
Клубу из какого ведущего чемпионата Европы был бы интересен футболист Роман Зобнин? Думаю, клубам из Англии или Германии. В АПЛ и Бундеслиге футбол более силовой.
Ранее Зобнин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Енисеем».
Видно, что еще не до конца восстановился после травмы. Но уже близок к оптимальной форме - выжигать всё и вся.
Странно, что Кононов играет в 2 ЦПЗ - это и по атаке бьет, и для обороны малополезно.
Видно, что еще не до конца восстановился после травмы. Но уже близок к оптимальной форме - выжигать всё и вся.
Странно, что Кононов играет в 2 ЦПЗ - это и по атаке бьет, и для обороны малополезно.