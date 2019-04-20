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Зобнин рассказал, в каком европейском чемпионате он мог бы заиграть

20 апреля 2019, 10:56

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин предположил, клубам каких топ-чемпионатов он мог бы быть интересен.

Командная статистика для меня важнее личной, я слежу за ней. Хотя могу поинтересоваться своими показателями после тренировки, ведь у нас существует специальная турнирная таблица. И хочется быть в ней выше!

Что позволяет мне назвать свою игру в матче удачной? Бывает внутренняя удовлетворенность, я отталкиваюсь от этого ощущения. Нельзя сказать: «Я ударил по воротам, поэтому выступление было успешным». Определенно есть взаимосвязь между удовлетворенностью собой и результатом команду! Если команда проигрывает — значит, что-то пошло не так. Раз уступили все, то и я уступил, проиграл. В случае с победами так же. Ругаю себя за ошибки: за неточный пас или неудачный отбор, за удар мимо ворот… У меня есть определенные функции на поле. Если я выполнил установки, о которых говорит тренер, могу быть доволен собой. Критические замечания со стороны пропускаю мимо ушей.

Клубу из какого ведущего чемпионата Европы был бы интересен футболист Роман Зобнин? Думаю, клубам из Англии или Германии. В АПЛ и Бундеслиге футбол более силовой.

Ранее Зобнин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Енисеем».

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 959
20 апреля в 23:17
но пока по тебе предложений никаких нет
112910415
112910415
   97 / 959
20 апреля в 18:22
правильно мыслит парень
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
20 апреля в 13:04
После Спартака только тлен и забвение. Гыгыгы
Михалыч 75
Михалыч 75
   860 / 959
20 апреля в 13:02
ты для начала в РПЛ заиграй нормально а потом уж и говори
311
311
   54 / 959
20 апреля в 12:18
Пока лучшие годы в карьере надо валить и хрюшатника!)
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
20 апреля в 11:59
А на деле как и все русские не до футболисты, даже негодны для чемпа Монголии
makkie
makkie
   11 / 959
20 апреля в 11:33
Если Рома прибавит в атакующих действиях - сразу повысит свой скилл!
Видно, что еще не до конца восстановился после травмы. Но уже близок к оптимальной форме - выжигать всё и вся.

Странно, что Кононов играет в 2 ЦПЗ - это и по атаке бьет, и для обороны малополезно.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
20 апреля в 11:09
Ром,никуда не дергайся ,никакого смысла нет уезжать,вот будешь играть в ЛЧ на максималках,поступит предложение,вот тогда и поговорим.Не забивай голову
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
20 апреля в 11:01
Появился новый сказочник. Им уже заинтересовалась программа "Спокойной ночи малыши".
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