Зобнин рассказал, в каком европейском чемпионате он мог бы заиграть

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин предположил, клубам каких топ-чемпионатов он мог бы быть интересен.

Командная статистика для меня важнее личной, я слежу за ней. Хотя могу поинтересоваться своими показателями после тренировки, ведь у нас существует специальная турнирная таблица. И хочется быть в ней выше!

Что позволяет мне назвать свою игру в матче удачной? Бывает внутренняя удовлетворенность, я отталкиваюсь от этого ощущения. Нельзя сказать: «Я ударил по воротам, поэтому выступление было успешным». Определенно есть взаимосвязь между удовлетворенностью собой и результатом команду! Если команда проигрывает — значит, что-то пошло не так. Раз уступили все, то и я уступил, проиграл. В случае с победами так же. Ругаю себя за ошибки: за неточный пас или неудачный отбор, за удар мимо ворот… У меня есть определенные функции на поле. Если я выполнил установки, о которых говорит тренер, могу быть доволен собой. Критические замечания со стороны пропускаю мимо ушей.