Рахимов: «Соперникам „Анжи“ было тяжело на поле махачкалинцев»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с «Анжи» (1:0).

Мы понимали, что нас ждет тяжелый матч. Если взглянуть на предыдущие домашние матчи «Анжи» — соперникам махачкалинцев пришлось тяжело. У «Анжи» глубокая оборона, команда пытается играть на контратаках, при позиционной игре у них есть определенные проблемы. Два тайма различались. Не преодолевая эшелонированную оборону, мы отодвигались к своим воротам. Временами у нас было по 6-7 человек в зоне мяча, а в линии атаки — лишь 1-2 человека. Доставка мяча вперед была в такой ситуации бесполезна.

В перерыве мы сделали поправку, попросили искать зоны выше, во флангах, быстрее разворачивать игру. Во втором тайме многие моменты стали получаться. Но нам нужно было играть очень внимательно, в каждом матче у «Анжи» было по несколько опасных моментов. Был момент, когда Понсе мог забить. И у нас были два момента, которые не реализовали. Исход матча решил один эпизод. В этой ситуации нам важны были три очка.