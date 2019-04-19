ГлавнаяНовости

Рахимов: «Соперникам „Анжи“ было тяжело на поле махачкалинцев»

19 апреля 2019, 23:59
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с «Анжи» (1:0).

Мы понимали, что нас ждет тяжелый матч. Если взглянуть на предыдущие домашние матчи «Анжи» — соперникам махачкалинцев пришлось тяжело. У «Анжи» глубокая оборона, команда пытается играть на контратаках, при позиционной игре у них есть определенные проблемы. Два тайма различались. Не преодолевая эшелонированную оборону, мы отодвигались к своим воротам. Временами у нас было по 6-7 человек в зоне мяча, а в линии атаки — лишь 1-2 человека. Доставка мяча вперед была в такой ситуации бесполезна. 

В перерыве мы сделали поправку, попросили искать зоны выше, во флангах, быстрее разворачивать игру. Во втором тайме многие моменты стали получаться. Но нам нужно было играть очень внимательно, в каждом матче у «Анжи» было по несколько опасных моментов. Был момент, когда Понсе мог забить. И у нас были два момента, которые не реализовали. Исход матча решил один эпизод. В этой ситуации нам важны были три очка.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии1
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
20 апреля в 06:48
Взяли считанные три очка.
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
20 апреля в 01:31
Рахимов извиняется за забитый гол.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100