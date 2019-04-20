Адиев: «Гибель „Анжи“ не красит Республику Дагестан»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения «Ахмату» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ обсудил тяжелую финансовую ситуацию в клубе.

Я как-то давал себе слово не говорить на эти темы, но раз вы задали такой вопрос. Я не умаляю достоинств нашего президента и правительства Республики Дагестан. Они заслуженные, яркие и амбициозные люди. В своих направлениях они много чего добились. Но итог всего этого какой? Пока люди меряются определенными амбициями, что происходит? Страдает клуб. Это даже мягко сказано. По большому счету, клуб гибнет.

«Анжи» — это большой бренд, узнаваемый клуб. Было бы хорошо, если бы люди сели за стол переговоров и друг другу объяснили, чем они могут помочь, чтобы клуб существовал. Это же не красит Республику Дагестан. Такой клуб с традициями, такие большие личности здесь выступали, а мы берем и банкротим его на ровном месте.