Адиев: «Гибель „Анжи“ не красит Республику Дагестан»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения «Ахмату» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ обсудил тяжелую финансовую ситуацию в клубе.
Я как-то давал себе слово не говорить на эти темы, но раз вы задали такой вопрос. Я не умаляю достоинств нашего президента и правительства Республики Дагестан. Они заслуженные, яркие и амбициозные люди. В своих направлениях они много чего добились. Но итог всего этого какой? Пока люди меряются определенными амбициями, что происходит? Страдает клуб. Это даже мягко сказано. По большому счету, клуб гибнет.
«Анжи» — это большой бренд, узнаваемый клуб. Было бы хорошо, если бы люди сели за стол переговоров и друг другу объяснили, чем они могут помочь, чтобы клуб существовал. Это же не красит Республику Дагестан. Такой клуб с традициями, такие большие личности здесь выступали, а мы берем и банкротим его на ровном месте.
Каким местом связаны Республика и клуб? Что за манипулирование чувствами жителей региона? Управа Республики прежде всего должна заботиться о своём регионе и его народах. При чём здесь частный клуб, который не приносит никакой пользы основному населению. Тут нужно взывать к чувствам болельщиков этого клуба, чтоб организовали ему помощь.
А бравировать высокими словами и отождествлять спорт.кружок с регионом совершенно не правильно!
Каким местом связаны Республика и клуб? Что за манипулирование чувствами жителей региона? Управа Республики прежде всего должна заботиться о своём регионе и его народах. При чём здесь частный клуб, который не приносит никакой пользы основному населению. Тут нужно взывать к чувствам болельщиков этого клуба, чтоб организовали ему помощь.
А бравировать высокими словами и отождествлять спорт.кружок с регионом совершенно не правильно!
Большие личности-проституtки.
Большие личности-проституtки.
До лучших времен..... А там смотришь и появятся спонсоры, своя база, стадион, спортшколы... по аналогии ФК "Краснодар"...
До лучших времен..... А там смотришь и появятся спонсоры, своя база, стадион, спортшколы... по аналогии ФК "Краснодар"...
Клуб с традициями середняка первой лиги, пропадали более значимые клубы, а Анжи будут вспоминать только по цирку Керимова!
Клуб с традициями середняка первой лиги, пропадали более значимые клубы, а Анжи будут вспоминать только по цирку Керимова!
Один вопрос, где эта вся армия болельщиков, которые рвали на себе рубаху, мы за Анжи. Руководитство Дагестана тут не при чем.
История Анжи и Керимова - это история любого денежного мешка в миниатюре.
Один вопрос, где эта вся армия болельщиков, которые рвали на себе рубаху, мы за Анжи. Руководитство Дагестана тут не при чем.
История Анжи и Керимова - это история любого денежного мешка в миниатюре.