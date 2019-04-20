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Адиев: «Гибель „Анжи“ не красит Республику Дагестан»

20 апреля 2019, 00:50
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения «Ахмату» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ обсудил тяжелую финансовую ситуацию в клубе.

Я как-то давал себе слово не говорить на эти темы, но раз вы задали такой вопрос. Я не умаляю достоинств нашего президента и правительства Республики Дагестан. Они заслуженные, яркие и амбициозные люди. В своих направлениях они много чего добились. Но итог всего этого какой? Пока люди меряются определенными амбициями, что происходит? Страдает клуб. Это даже мягко сказано. По большому счету, клуб гибнет.

«Анжи» — это большой бренд, узнаваемый клуб. Было бы хорошо, если бы люди сели за стол переговоров и друг другу объяснили, чем они могут помочь, чтобы клуб существовал. Это же не красит Республику Дагестан. Такой клуб с традициями, такие большие личности здесь выступали, а мы берем и банкротим его на ровном месте.

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Все комментарии
galem72
galem72
   336 / 959
20 апреля в 11:21
"...гибель Анжи не красит Республику Дагестан..."

Каким местом связаны Республика и клуб? Что за манипулирование чувствами жителей региона? Управа Республики прежде всего должна заботиться о своём регионе и его народах. При чём здесь частный клуб, который не приносит никакой пользы основному населению. Тут нужно взывать к чувствам болельщиков этого клуба, чтоб организовали ему помощь.
А бравировать высокими словами и отождествлять спорт.кружок с регионом совершенно не правильно!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
20 апреля в 10:46
Традиций нет.
Большие личности-проституtки.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
20 апреля в 08:54
Может окрепнуть команде надо в ФНЛ?
До лучших времен..... А там смотришь и появятся спонсоры, своя база, стадион, спортшколы... по аналогии ФК "Краснодар"...
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 959
20 апреля в 08:50
А причём здесь республика Дагестан? Ещё недавно кричали, что клуб частный от государства ничего не надо, а тут раз и виноваты стали, как так то?
Клуб с традициями середняка первой лиги, пропадали более значимые клубы, а Анжи будут вспоминать только по цирку Керимова!
anfield1984
anfield1984 ответил CSKA2012
   935 / 959
20 апреля в 08:44
Керимов бабла отмыл через Анжи, и выбросил как ненужную вещь, а теперь налоговый резидент Великобритании.
Один вопрос, где эта вся армия болельщиков, которые рвали на себе рубаху, мы за Анжи. Руководитство Дагестана тут не при чем.

История Анжи и Керимова - это история любого денежного мешка в миниатюре.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
20 апреля в 06:45
В Осетии это уже проходили.
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 04:14
Магомед прав, не понятная позиция руководства республики.
Mangur
Mangur
   728 / 959
20 апреля в 03:03
Алания исчезла с потоками спирта,уходит и Анжи.
CSKA2012
CSKA2012
   422 / 959
20 апреля в 02:36
Керимов жалко ушел, сильная команда была совсем недавно...
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
20 апреля в 02:05
По стопам Алании
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
20 апреля в 01:06
Красит. Значит, не пилят спортивные деньги хотя бы так. Гибель частного клуба не должна беспокоить чиновников.
311
311
   54 / 959
20 апреля в 00:58
Хорошая речь, смелая! Но Дагестан вроде из тех республик, где губернатора назначают, а не выбирают, а значит камень уже в едросов!)
beefs
beefs
   194 / 959
20 апреля в 00:57
Тоже самое было с осетинским футболом...
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
20 апреля в 00:57
Да, всё запущеннннно.
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