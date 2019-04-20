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Зобнин: «Ожидаю от матча с „Енисеем“ боевой игры»

20 апреля 2019, 10:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Енисеем».

Каждый матч в нынешней турнирной ситуации важен, будь то дерби или игра с аутсайдером. Мы максимально настраиваемся на любой матч. Ожидаю от матча с «Енисеем» боевой игры. Никто не будет уступать, потому что любая команда, приезжающая на «Открытие Арену», бьётся. Легко не будет точно! 

Надеюсь, смогу забить в ближайших матчах. Вообще-то я не так часто забиваю, к сожалению. Раз в год — для меня это пока норма. Буду стараться забивать ещё и ещё, чтобы приносить пользу команде.

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112910415
112910415
   97 / 959
20 апреля в 18:19
пора всерьёз браться за дело
Исмет
Исмет
   539 / 959
20 апреля в 11:53
Я вот не уверен в победе над Енисеем завтра.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил makkie
   8 / 959
20 апреля в 11:50
Ну с Зенитом все играют как Оренбург, а вот против Спартака настраиваются - вот что значит принципиальность.
Ни о чём.......

Оренбург ни разу не выиграл ни у Спартака ни у Зенита.....
У вас не больше поводов что то "надумывать " чем у нас......

Вот обыграет Оренбург дома Спартак в последнем туре 18:0.....тогда и будет повод порассуждать...))))
makkie
makkie ответил Jeck Denielse
   11 / 959
20 апреля в 11:37
С какого перца то.........???. Енисей проиграл 10 гостевых игр из 12-ти Не люблю "шапкозакидательство".......но и себе цену надо знать......уверенность в победе - уже полпобеды...... Удачи !!!!!!!! Хороший игрок.
Ну с Зенитом все играют как Оренбург, а вот против Спартака настраиваются - вот что значит принципиальность.
beefs
beefs
   194 / 959
20 апреля в 11:09
А что будет если ничья?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
20 апреля в 11:03
С какого перца то.........???.
Енисей проиграл 10 гостевых игр из 12-ти

Не люблю "шапкозакидательство".......но и себе цену надо знать......уверенность в победе - уже полпобеды......

Удачи !!!!!!!!
Хороший игрок.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
20 апреля в 10:56
Боевой будет договор с Аленем, за какую сумму сдадут матч.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
20 апреля в 10:55
Команды равные по силе. Ожидаю ничейку 8-8!!! Гыгыгы
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