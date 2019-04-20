Зобнин: «Ожидаю от матча с „Енисеем“ боевой игры»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Енисеем».
Каждый матч в нынешней турнирной ситуации важен, будь то дерби или игра с аутсайдером. Мы максимально настраиваемся на любой матч. Ожидаю от матча с «Енисеем» боевой игры. Никто не будет уступать, потому что любая команда, приезжающая на «Открытие Арену», бьётся. Легко не будет точно!
Надеюсь, смогу забить в ближайших матчах. Вообще-то я не так часто забиваю, к сожалению. Раз в год — для меня это пока норма. Буду стараться забивать ещё и ещё, чтобы приносить пользу команде.
Оренбург ни разу не выиграл ни у Спартака ни у Зенита.....
У вас не больше поводов что то "надумывать " чем у нас......
Вот обыграет Оренбург дома Спартак в последнем туре 18:0.....тогда и будет повод порассуждать...))))
Оренбург ни разу не выиграл ни у Спартака ни у Зенита.....
У вас не больше поводов что то "надумывать " чем у нас......
Вот обыграет Оренбург дома Спартак в последнем туре 18:0.....тогда и будет повод порассуждать...))))
Енисей проиграл 10 гостевых игр из 12-ти
Не люблю "шапкозакидательство".......но и себе цену надо знать......уверенность в победе - уже полпобеды......
Удачи !!!!!!!!
Хороший игрок.
Енисей проиграл 10 гостевых игр из 12-ти
Не люблю "шапкозакидательство".......но и себе цену надо знать......уверенность в победе - уже полпобеды......
Удачи !!!!!!!!
Хороший игрок.