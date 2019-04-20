Вандерсон: «Уверен, что будет интересный и зрелищный матч»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал предстоящий матч против «Зенита» в 24-м туре РПЛ .

Уверен, что будет интересный и зрелищный матч, чаша весов в котором может качнуться в любую сторону. Многое будет зависеть от настроя и от того, как мы войдем в игру. Если сможем показать свой футбол, то наверняка добьемся результата.