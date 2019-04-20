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Вандерсон: «Уверен, что будет интересный и зрелищный матч»

20 апреля 2019, 10:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал предстоящий матч против «Зенита» в 24-м туре РПЛ.

Уверен, что будет интересный и зрелищный матч, чаша весов в котором может качнуться в любую сторону. Многое будет зависеть от настроя и от того, как мы войдем в игру. Если сможем показать свой футбол, то наверняка добьемся результата. 

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Все комментарии
112910415
112910415
   97 / 959
20 апреля в 18:25
выиграть надо этот интересный матч !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Палыч82
   8 / 959
20 апреля в 16:06
Да в группах ЛЧ хотелось бы все 4 лидирующие команды видеть, чтобы никому обидно не было,)) Никто не спорит, что Зенит фаворит, а у Краснодара неожиданно игра хромает по весне (как и у ЦСКА). Просто покоробил "тон" комментария,)
Обычный предматчевый "бравадный" юмор...))
Палыч82
Палыч82 ответил Jeck Denielse
   791 / 959
20 апреля в 15:15
Никакого бахвальства...тем более шапкозакидательства...... Зенит набирает гостевые очки по-весне и без "лучшего футбола в лиге".... Краснодар же при всей симпатии и искромётности игры и по мнению абсолютно всех ,показывая самый быстрый и куражный футбол, в 6-ти матчах потерял 9 очков...много для команды "у которой всё отлично"....значит что то не так... У Питера же это можно сказать последний "гостевой рубеж".....были близки к победам в двух предыдущих (Спартак,Локо)...но....надеюсь сегодня получиться.... Это моё субъективное мнение...наверно Семак знает Краснодар лучше чем тренеры Байера и Валенсии..)))) Счёт можно только угадать...но не предсказать...))) Хотелось бы видеть обе команды осенью в ЛЧ.....
Да в группах ЛЧ хотелось бы все 4 лидирующие команды видеть, чтобы никому обидно не было,)) Никто не спорит, что Зенит фаворит, а у Краснодара неожиданно игра хромает по весне (как и у ЦСКА). Просто покоробил "тон" комментария,)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Палыч82
   8 / 959
20 апреля в 14:47
Бахвальство,)
Никакого бахвальства...тем более шапкозакидательства......

Зенит набирает гостевые очки по-весне и без "лучшего футбола в лиге"....
Краснодар же при всей симпатии и искромётности игры и по мнению абсолютно всех ,показывая самый быстрый и куражный футбол, в 6-ти матчах потерял 9 очков...много для команды "у которой всё отлично"....значит что то не так...
У Питера же это можно сказать последний "гостевой рубеж".....были близки к победам в двух предыдущих (Спартак,Локо)...но....надеюсь сегодня получиться....
Это моё субъективное мнение...наверно Семак знает Краснодар лучше чем тренеры Байера и Валенсии..))))
Счёт можно только угадать...но не предсказать...)))

Хотелось бы видеть обе команды осенью в ЛЧ.....
Палыч82
Палыч82 ответил Jeck Denielse
   791 / 959
20 апреля в 14:11
Если покажете "свой футбол" - то будет ничья... А если Зенит покажет - то чемпион на 90%....
Бахвальство,)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
20 апреля в 13:14
Лишь бы судья со своими поправками на ветер не влез...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
20 апреля в 11:11
Если покажете "свой футбол" - то будет ничья...
А если Зенит покажет - то чемпион на 90%....
kastites
kastites
   109 / 959
20 апреля в 11:09
ЗЕНИТ победит 4:2
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