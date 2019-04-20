Вандерсон: «Уверен, что будет интересный и зрелищный матч»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал предстоящий матч против «Зенита» в 24-м туре РПЛ.
Уверен, что будет интересный и зрелищный матч, чаша весов в котором может качнуться в любую сторону. Многое будет зависеть от настроя и от того, как мы войдем в игру. Если сможем показать свой футбол, то наверняка добьемся результата.
Зенит набирает гостевые очки по-весне и без "лучшего футбола в лиге"....
Краснодар же при всей симпатии и искромётности игры и по мнению абсолютно всех ,показывая самый быстрый и куражный футбол, в 6-ти матчах потерял 9 очков...много для команды "у которой всё отлично"....значит что то не так...
У Питера же это можно сказать последний "гостевой рубеж".....были близки к победам в двух предыдущих (Спартак,Локо)...но....надеюсь сегодня получиться....
Это моё субъективное мнение...наверно Семак знает Краснодар лучше чем тренеры Байера и Валенсии..))))
Счёт можно только угадать...но не предсказать...)))
Хотелось бы видеть обе команды осенью в ЛЧ.....
Зенит набирает гостевые очки по-весне и без "лучшего футбола в лиге"....
Краснодар же при всей симпатии и искромётности игры и по мнению абсолютно всех ,показывая самый быстрый и куражный футбол, в 6-ти матчах потерял 9 очков...много для команды "у которой всё отлично"....значит что то не так...
У Питера же это можно сказать последний "гостевой рубеж".....были близки к победам в двух предыдущих (Спартак,Локо)...но....надеюсь сегодня получиться....
Это моё субъективное мнение...наверно Семак знает Краснодар лучше чем тренеры Байера и Валенсии..))))
Счёт можно только угадать...но не предсказать...)))
Хотелось бы видеть обе команды осенью в ЛЧ.....
А если Зенит покажет - то чемпион на 90%....
А если Зенит покажет - то чемпион на 90%....