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Адиев – болельщикам «Анжи»: «Вы же при Керимове клялись, что вы с клубом!»

20 апреля 2019, 04:25
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» (0:1) в 24-м туре РПЛ пристыдил болельщиков махачкалинского клуба за плохую посещаемость на домашних матчах. По данным сайта Премьер-Лиги, игру посетили всего 1950 зрителей.

Куда ни приедем, в любом городе один посыл: «Да кому этот „Анжи“ нужен, на футбол болельщики не ходят». Если бы люди заполняли трибуны хотя бы наполовину, возможно, в Дагестане с клубом как-то посчитались бы, оказали бы какую-то помощь. Да, дорогие и уважаемые болельщики, вы можете упрекнуть, что клуб не показывает результат. Но вы не видите, а футболисты видят, что клуб банкротится. Они понимают, что денег им не дадут. А если клуб обанкротится, они понимают: какое бы место ни заняли, клуб не продолжит дальнейшее существование. 

Поставьте себя на их место. Вот какая мотивация? У них нет этой мотивации. Я слышу в некоторых СМИ: «Они играют, чтобы себя показать». Да к чёрту себя показывать! Они давным-давно уже себя показали. Что, Удалый себя в 34 года показывать будет? Кулик, что ли, будет себя показывать? Дюпин? Да у него давным-давно контракты от разных клубов! Давным-давно они себя показали. Здесь можно перечислять массу людей. Они уже всё доказали: что могут, что нет. 

В этой ситуации главная мотивация – это наш болельщик. Мы люди с Кавказа, южные люди. Вы же ещё вчера при Сулеймане Керимове забивали до невозможности этот стадион. Вы же клялись, что вы с «Анжи». А сейчас что?! Что произошло? Клуб тот же. Да, футболисты другие. Но вы же не за футболистов, вы за клуб должны болеть! Не надо за Адиева болеть. За клуб болейте, ребята! 

Нам же должно быть немного стыдно. Посмотрите на «Глазго Рейнджерс», который недавно в Шотландии вылетел в четвёртый дивизион, но на стадион по 50-60 тысяч ходили. Они на клуб ходят, это традиция. А у нас, получается, когда хорошо, – мы все бежим. А когда плохо… 

Мы должны те маленькие нити, которые есть, поддержать всеми силами. Прийти на стадион, оставить этот телевизор. Прийти и показать правительству Дагестана, что нам нужен этот клуб, а не разговаривать. Мы просто должны прийти на игру. Все вместе. 

Если бы люди пришли – ребята бы оценили. Они бы как-то погнали, я вам отвечаю. Я не говорю, что мы набрали бы массу очков. Но как минимум на несколько очков у нас было бы больше. Это всё энергетика. Я сам играл в Дагестане, когда полные стадионы были. Игра не всегда идёт, но там такой гул и ор стоит, что ты из себя выдавливаешь какую-то сверхмотивацию, сверхсилу. Добывали же мы так очки. А сейчас, конечно, намного тяжелей.

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Все комментарии
nautilus163
nautilus163 ответил NAZAR 007
   103 / 959
20 апреля в 15:26
Мы сами в своих проблемах разберемся, без вмешательства извне соккерных злыдней. Дружат с нами, дружим и мы, на соккере точно.
Это я уже читал и не раз. Организуй свой сайт и там это пиши! Веточник! Только там ябидничать не на кого будет и твои бдения на этом сайте сведутся к нулю! ))))))
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 959
20 апреля в 15:21
Мы сами в своих проблемах разберемся,
без вмешательства извне соккерных злыдней.
Дружат с нами, дружим и мы, на соккере точно.
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 959
20 апреля в 15:16
Молодец, только сравнения приводишь некорректные,
И поинтересуйся у болел Терека если ты сделаешь
сравнение к футболу и к матери в любом вопросе,
что тебе ответят, и близко никакой футбол не стоит.
Про подхалимаж это лично мнение,так подаешь себя,
ты любитель провоцировать, у нас с болелами КС
нет проблем, и с Навигатором Пост общаемся,
и с Йинегве, один ты негативишь в отношении Анжи .
nautilus163
nautilus163 ответил anfield1984
   103 / 959
20 апреля в 15:08
У всех свой менталитет, нужно жить дружно!)
Да все за дружбу! Но дружба должна быть обоюдной! А то к некоторым спиной поворачиваться опасно. Он тебе в лицо одно будет петь, а отвернешься он тебя продаст за минимальную выгоду! Скользкие..........
nautilus163
nautilus163 ответил NAZAR 007
   103 / 959
20 апреля в 15:04
Ты не уважаешь, ты подхалим ! Своими текстами пытающийся стравить нас с болелами Терека, что тебе явно не удастся. В общем, иди развейся,. ты уже палку перегнул начав делать некоректные сравнения. А потом пишешь, тебе замят, спроси у наших болел, как можно сравнивать футбол и отношение к матери, и услышишь ответ...
А в чем подхалимаж? Болелы Терека со стажем на Соккере скажут, что я еще 5-7 лет назад такое писал и писать буду! Люди заслуживают уважения своими поступками, а не словоблудием и резонёрством!
anfield1984
anfield1984 ответил nautilus163
   935 / 959
20 апреля в 15:02
У всех свой менталитет, нужно жить дружно!)
nautilus163
nautilus163 ответил anfield1984
   103 / 959
20 апреля в 15:01
Это да. Причем почти всем)
У них в крови- "твоё-моё", при чем твоё-это общее, а моё-это только моё! Вот от этого и такое отношение!
anfield1984
anfield1984 ответил nautilus163
   935 / 959
20 апреля в 14:59
Это да. Причем почти всем)
nautilus163
nautilus163 ответил anfield1984
   103 / 959
20 апреля в 14:58
Я сочувствую жителям Дагестана, но к сожалению тяжело что-то изменить.
В головах надо менять, а не в футболе!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил nautilus163
   15 / 959
20 апреля в 14:58
Ты не уважаешь, ты подхалим ! Своими текстами
пытающийся стравить нас с болелами Терека,
что тебе явно не удастся. В общем, иди развейся,.
ты уже палку перегнул начав делать некоректные сравнения. А потом пишешь, тебе замят, спроси
у наших болел, как можно сравнивать футбол
и отношение к матери, и услышишь ответ...
anfield1984
anfield1984 ответил NAZAR 007
   935 / 959
20 апреля в 14:57
Я сочувствую жителям Дагестана, но к сожалению тяжело что-то изменить.
nautilus163
nautilus163 ответил NAZAR 007
   103 / 959
20 апреля в 14:57
А позор , Юджин, вам, а не нам, у вас массово детдома, у вас пьянь под забором валяется, у южан такого нет, по крайней мере, в таких объемах, и люди дружнее, везде пожил, и в центральной части России, и в центре, и на севере и на юге, позор- это когда быт вокруг тебя в ужасном цвете, и люди дружнее здесь не разделяя народ на нации и не указывая приезжим" понаехали", поэтому адресуй свои тьфу и позор себе, футбол -шоу, а есть жизнь вокруг повседневная с другими заботами.
Ты с темы не ускользай на детские дома и грязные электричке. Это в психиатрии называется пустое резонёрство, а по-русски "наводить тень на плетень"! Это вы любите, как ужи скользкие! На конкретный вопрос отвечать надо, а не сливаться в пространные темы!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил nautilus163
   15 / 959
20 апреля в 14:54
Слушай, у тебя явно плохо с восприятием.
Ты думай что ты пишешь. Сравнил мать
и боление за футбол, сотням тысяч
здесь по фиг на футбол, а вот здоровье
самых близких, детей и родителей,
не прикасаемо и свято, заруби себе это !
Это неприкасаемые ценности, футбол
и рядом не стоял, уровни хоть различай.
nautilus163
nautilus163 ответил NAZAR 007
   103 / 959
20 апреля в 14:53
Только вот утрировать не надо, 2000 есть стабильно, о каких 500 ты речь ведешь - не знаю. Хотя Яи 2 не показатель, но это отражение той игры, что ныне и игрой назвать трудно . Людям, знаешь, здоровье дороже, и так в жизни негатива хватает, а после выброса эмоций на стадике и последствий после этого с учетом горячих голов у нас, то подождут хотя бы пока команда что то показывать будет, а не встревать матч за матчем, и главное, без игры.
Просто команда вам нужна как сорбаке пятая нога, поэтому и отношение к вам к той самой субстанции..... Вот у Терека болел, то бишь Ахмата, уважаю! И команду уважаю!!! И Рамзана Ахматовича уважаю! У этого народа есть стержень, есть за душой святое! И вряд ли, если б Ахмат попал бы в такую ситуацию, он повел бы себя подобным образом. А здесь просто посмешище. "Мы не ходим на матчи, пото му что........... и понеслось! 12ничество это натуральное!
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 959
20 апреля в 14:51
А позор , Юджин, вам, а не нам, у вас массово детдома,
у вас пьянь под забором валяется, у южан такого нет,
по крайней мере, в таких объемах, и люди дружнее,
везде пожил, и в центральной части России, и в центре,
и на севере и на юге, позор- это когда быт вокруг тебя
в ужасном цвете, и люди дружнее здесь не разделяя
народ на нации и не указывая приезжим" понаехали",
поэтому адресуй свои тьфу и позор себе, футбол -шоу,
а есть жизнь вокруг повседневная с другими заботами.
nautilus163
nautilus163 ответил NAZAR 007
   103 / 959
20 апреля в 14:46
Ты видимо не догоняешь, что когда болельщик 5 лет подряд видит один упадок, трудно обязать болельщика выбраться на стадион, который в другом городе, так не бывает, обязан и все тут : я и во второй лиге выбирался на все матчи, и в первой, но должны играть в футбол, а не с начала игры жаться к своим воротам , Дюпин и Понсе нап, эти да, играют, а Адиев про Удалого говорит, что ему доксзывать, конечно нечего, его кроме нынешнего Анжи никто не возьмет с его косяками, и таких 3/4 состава, играла бы хоть молодежка своя. Три игры и 0:11, любой тренер ушел бы без уговоров, только не у нас, один хочет, а выше его не отпускает. Для этого должны обе стороны соотаетствовать, одни -нормально играть, другие - от души болеть и упрекать , не зная ситуации и находясь за 1000 км от происходящего много ума не надо. А когда принцип, одни болеют от всей души, а другие - не играют нормально, то это человеческий фактор. Я лично был на матче с КС, хотя болельщик Анжи уже 25 лет, однако то, что я увидел было мало похоже на футбол в исполнении наших на поле, а когда привзли пеналь на ровном месте, перед этим владея территорией, но толком никакой осмысленности, сам лично встал и пошел на выход, оставалось играть еще 7 минут где-то, и на выход пошло не меньше трети находившихся, потому что та безысходность, которая была на поле ни в какие рамки, ни мастерства, ни игры, а просто задавливание соперника натиском, навалом, без осмысленности. Просто дворовой футбол . Поэтому принцип одни болеют, другие играют, не должен нарушаться, а то как полупроводники, одни обязательства выполняют, другие выходят отбыть номер на поле . Ну если им ничегл не надо доказывать для себя, то тогда и с болельщика спроса нет, пусть играют, как хотят. В итоге болельщк никуда не девается, но лучше побережет нервы дома, или до тех времен, когда команда начнет показывать норм футбол, чем сорвет голос на стадионе, в итоге получив обычные очередные нули , вернувшись ближе к полуночи ломой, а утром на работу, начальство точно не оценит твоего боления . Вот такой расклад. В Махачкале было бы проще, с количеством народа, но опять , если играют, а если своей игрой годами издеваются над болельщиками, то мало желающих будет приходить на стадик, получив очередной негатив. И то, стойкие 2000 до сих пор собирают, умудряются.
Да при чем тут, что про кого говорит? Есть единственная команда в республике, которая играет худо-бедно в вышке. Так поддекржите её, не отворачивайтесь! У вас другрой нет и может не будет! Если соседи говорят плохое про вашу мать вы же от неё не отворачиваетесь и не рассуждаете, что у неё маленькая зарплата, что она не дала вам столько сколько дали богатые матери своим детям!
А такие болелы, которые поддерживают команду когда в ней игроют Карлосы и ЭтоО, приглашенные на халявные бабки местных богатеев, а в трудное время игнорируют её, просто 12!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил nautilus163
   15 / 959
20 апреля в 14:36
Только вот утрировать не надо,
2000 есть стабильно, о каких 500
ты речь ведешь - не знаю. Хотя
Яи 2 не показатель, но это отражение
той игры, что ныне и игрой назвать трудно .
Людям, знаешь, здоровье дороже, и так в жизни
негатива хватает, а после выброса эмоций на стадике
и последствий после этого с учетом горячих голов у нас,
то подождут хотя бы пока команда что то показывать будет, а не встревать матч за матчем, и главное, без игры.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил nautilus163
   15 / 959
20 апреля в 14:17
Ты видимо не догоняешь, что когда болельщик
5 лет подряд видит один упадок, трудно обязать
болельщика выбраться на стадион, который
в другом городе, так не бывает, обязан и все тут :
я и во второй лиге выбирался на все матчи, и в первой,
но должны играть в футбол, а не с начала игры
жаться к своим воротам , Дюпин и Понсе нап,
эти да, играют, а Адиев про Удалого говорит,
что ему доксзывать, конечно нечего, его кроме
нынешнего Анжи никто не возьмет с его косяками,
и таких 3/4 состава, играла бы хоть молодежка своя.
Три игры и 0:11, любой тренер ушел бы без уговоров,
только не у нас, один хочет, а выше его не отпускает.
Для этого должны обе стороны соотаетствовать,
одни -нормально играть, другие - от души болеть
и упрекать , не зная ситуации и находясь за 1000 км
от происходящего много ума не надо. А когда принцип,
одни болеют от всей души, а другие - не играют нормально,
то это человеческий фактор. Я лично был на матче с КС,
хотя болельщик Анжи уже 25 лет, однако то, что я увидел
было мало похоже на футбол в исполнении наших на поле,
а когда привзли пеналь на ровном месте, перед этим владея территорией, но толком никакой осмысленности,
сам лично встал и пошел на выход, оставалось играть
еще 7 минут где-то, и на выход пошло не меньше трети находившихся, потому что та безысходность, которая
была на поле ни в какие рамки, ни мастерства, ни игры,
а просто задавливание соперника натиском, навалом,
без осмысленности. Просто дворовой футбол .
Поэтому принцип одни болеют, другие играют, не должен нарушаться, а то как полупроводники, одни обязательства выполняют, другие выходят отбыть номер на поле .
Ну если им ничегл не надо доказывать для себя, то тогда
и с болельщика спроса нет, пусть играют, как хотят.
В итоге болельщк никуда не девается, но лучше побережет
нервы дома, или до тех времен, когда команда начнет показывать норм футбол, чем сорвет голос на стадионе,
в итоге получив обычные очередные нули , вернувшись
ближе к полуночи ломой, а утром на работу, начальство точно не оценит твоего боления . Вот такой расклад.
В Махачкале было бы проще, с количеством народа,
но опять , если играют, а если своей игрой годами издеваются над болельщиками, то мало желающих
будет приходить на стадик, получив очередной негатив.
И то, стойкие 2000 до сих пор собирают, умудряются.
nautilus163
nautilus163
   103 / 959
20 апреля в 14:13
Мы в пердиве играли, у нас менее 10 тысяч на стадионе не было! А здесь твоя команда в трудном положении, так нет, всем по х.......! 500 человек пришли на хороший комфортабельный стадион в летнюю погоду! Тьфу........ ПОЗОР!!!! Уважаю кипера Анжи, который творит чудеса, для такого 12!
nautilus163
nautilus163 ответил NAZAR 007
   103 / 959
20 апреля в 13:54
Если бв играли в Махачкале на старом Динамо, в центре города на Дахадаева, худо бедно можно было бы собрать 7-8 тысяч, 10 может, стадион вмещает 17, 5 тысяч и очень уютный, но пока нет реконструкции он не соответствует стадику уровня РПЛ. Но теперь правительство республики собралось провести реконструкцию, а для Анжи или Динамо - время покажет
Если бы, да кабы, да во рту росли грибы...... Как бы не играл твой клуб, не дело болел лезть в во внутренние дрязги! Есть "любимая футбольная команда" приди, поддержи, даже если понимаешь, что она первая на вылет. Футболисты тоже люди, профессионалы. Играть когда на трибунах 500 человек, себя не уважать! И требовать от игроков какой то отдачи, когда такой аншлаг бессмысленно!
У нас бы в Самаре, даже люди далекие от футбола, пришли бы поддержать футболистов, и я думаю, чтио таких бы в летнюю пору набралось бы не менее 10 тысяч! А здесь просто 12ное отношение к своей команде!
nautilus163
nautilus163
   103 / 959
20 апреля в 13:42
Каков поп таков и приход! Какие болельщики? О чем речь? Когда все хорошо и когда все на халяву тут они табуном бегут. А когда от них что то, тут извигните, подвиньтесь! Менталитет таков у местного населения. Только, чтоб кто то, но не они и желательльно из "северян" или из " западнян с вочточнянами". А мы мы "южане", вы нас не теребенькайте, мы своё знаем! А если, что то будем бормотать, что нас обижают и не любят!
Когда Крылья были на грани банкротства, на Металлурге, в мороз не менее 5-7 тысяч приходило болел, поддержать, поболеть. Я помню игру с Сатурном пришел в полушубке с одеялом, при минус 7 градусов в метель! А здесь хорошая погода, а на стадионе 1000 человек от силы. Позор таким болелам!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mangoх12
   15 / 959
20 апреля в 12:57
Здорово ! Конечно, и даже свои болельщики
не рискуют давать прогнозы с учетом того,
что вгутренння кухня даже при Сулике была
максимально закрыта, просто у кого то меньше,
у кого то больше, а так делать выводы уверенно,
что банкрот, а завтра выяснится, что банкротства
не будет, и как потом трактовать то, что утверждал ?
Свои не бегут вперед паровоза, а здесь уже весь расклад
расписал и с уверенность.ю закоренелого правовика.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил anfield1984
   15 / 959
20 апреля в 12:51
Если бв играли в Махачкале на старом Динамо,
в центре города на Дахадаева, худо бедно можно
было бы собрать 7-8 тысяч, 10 может, стадион вмещает
17, 5 тысяч и очень уютный, но пока нет реконструкции
он не соответствует стадику уровня РПЛ. Но теперь правительство республики собралось провести
реконструкцию, а для Анжи или Динамо - время покажет
mangoх12
mangoх12 ответил NAZAR 007
   32 / 959
20 апреля в 12:51
Его мнение по поводу нашей команды на уровне тех, кто " а что, нужен свидетель", я не видел, но я буду". Человеку интересен только тренд обсуждаемого, где нет тренда, нет и юзера, эдакая малаховщина на соккере.
Привет, на самом деле всю эту внутреннюю кухню внутри клуба наверно трудно понять , и это касается не только Анжи.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mangoх12
   15 / 959
20 апреля в 11:54
Его мнение по поводу нашей команды
на уровне тех, кто " а что, нужен свидетель",
я не видел, но я буду". Человеку интересен
только тренд обсуждаемого, где нет тренда,
нет и юзера, эдакая малаховщина на соккере.
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 959
20 апреля в 11:50
Байкал успокойся уже со своими предсказаниями.
Знаток блин, с галерки видит, что у кого где происходит,
со своими " а я же говорил", капитан очевидность
с претензией на знание юр. права и ситуации внутри команды. В тренде всего обсуждаемого быть хочешь,
а знаний закона - пшик, болельщикам объяснять,
что с командой, не имеющей к тебе ни малейшего
отношения, это верх пафоса и самолюбования
при полном не знании внутрянки. Твое мнение
всего лишь твое мнение из тысячи толпы зевак.
mangoх12
mangoх12 ответил Байкал-38.
   32 / 959
20 апреля в 11:50
Что самое парадоксальное, так если Анжи играл этот сезон в ФНЛ, то клуб уже точно объявил себя банкротом и не доиграл бы сезон. Чисто с финансовой стороны, не беря в расчёт зарплаты игроков, Анжи пришлось бы тратить в разы больше денег на перелёты и проживания в других городах. Почему не берём в расчёт зарплаты, так и сейчас игрокам не платят, а денег даже не хватает на выезд даже в Краснодар и нормальное питание. Так ещё РПЛ им деньги от телеправ перечисляет, а в ФНЛ такого не было бы. По средствам на сегодняшний день им играть во втором дивизионе зона Юг, да и то под вопросом, так как денег и на это может не хватить. Долги по зарплатам и не только тем кто сейчас играет в команде, а ещё и проигранные дела в суде, точно "убьют" команду. Власти на себя не будут брать такую обузу. Заявка в РПЛ была не более чем агония, а вдруг найдётся спонсор, но время показало, что Анжи никому не нужен.
Привет, ну я не в курсе тонкостей ФНЛ с переездами, я имел ввиду состав набрать из молодняка и строить команду по средствам
Байкал-38.
Байкал-38. ответил mangoх12
   219 / 959
20 апреля в 11:13
Зная плачевную ситуацию с финансами , если уж реально хотели сохранить клуб, надо было спокойно играть в ФНЛ , строить команду по средствам, как тот же Рейнджерс а не цепляться за былые времена когда гремели
Что самое парадоксальное, так если Анжи играл этот сезон в ФНЛ, то клуб уже точно объявил себя банкротом и не доиграл бы сезон.
Чисто с финансовой стороны, не беря в расчёт зарплаты игроков, Анжи пришлось бы тратить в разы больше денег на перелёты и проживания в других городах.
Почему не берём в расчёт зарплаты, так и сейчас игрокам не платят, а денег даже не хватает на выезд даже в Краснодар и нормальное питание. Так ещё РПЛ им деньги от телеправ перечисляет, а в ФНЛ такого не было бы.
По средствам на сегодняшний день им играть во втором дивизионе зона Юг, да и то под вопросом, так как денег и на это может не хватить. Долги по зарплатам и не только тем кто сейчас играет в команде, а ещё и проигранные дела в суде, точно "убьют" команду. Власти на себя не будут брать такую обузу.
Заявка в РПЛ была не более чем агония, а вдруг найдётся спонсор, но время показало, что Анжи никому не нужен.
anfield1984
anfield1984 ответил Palex
   935 / 959
20 апреля в 11:02
В Оренбурге пустой стадион? Вы в своем уме? Билетов нет зачастую за сутки до игры. Стадион маленький, абсолютно не убитый, команда в 10-ке. Голы забивают как с картинки. Что ге так-то?

С тем, что клуб должен быть коммерческим - соглашусь
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
20 апреля в 11:01
При Керимове другое отношение руководства к клубу было, другая игра, а при чем тут болельщики
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