Адиев – болельщикам «Анжи»: «Вы же при Керимове клялись, что вы с клубом!»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» (0:1) в 24-м туре РПЛ пристыдил болельщиков махачкалинского клуба за плохую посещаемость на домашних матчах. По данным сайта Премьер-Лиги, игру посетили всего 1950 зрителей.

Куда ни приедем, в любом городе один посыл: «Да кому этот „Анжи“ нужен, на футбол болельщики не ходят». Если бы люди заполняли трибуны хотя бы наполовину, возможно, в Дагестане с клубом как-то посчитались бы, оказали бы какую-то помощь. Да, дорогие и уважаемые болельщики, вы можете упрекнуть, что клуб не показывает результат. Но вы не видите, а футболисты видят, что клуб банкротится. Они понимают, что денег им не дадут. А если клуб обанкротится, они понимают: какое бы место ни заняли, клуб не продолжит дальнейшее существование.

Поставьте себя на их место. Вот какая мотивация? У них нет этой мотивации. Я слышу в некоторых СМИ : «Они играют, чтобы себя показать». Да к чёрту себя показывать! Они давным-давно уже себя показали. Что, Удалый себя в 34 года показывать будет? Кулик, что ли, будет себя показывать? Дюпин? Да у него давным-давно контракты от разных клубов! Давным-давно они себя показали. Здесь можно перечислять массу людей. Они уже всё доказали: что могут, что нет.

В этой ситуации главная мотивация – это наш болельщик. Мы люди с Кавказа, южные люди. Вы же ещё вчера при Сулеймане Керимове забивали до невозможности этот стадион. Вы же клялись, что вы с «Анжи». А сейчас что?! Что произошло? Клуб тот же. Да, футболисты другие. Но вы же не за футболистов, вы за клуб должны болеть! Не надо за Адиева болеть. За клуб болейте, ребята!

Нам же должно быть немного стыдно. Посмотрите на «Глазго Рейнджерс», который недавно в Шотландии вылетел в четвёртый дивизион, но на стадион по 50-60 тысяч ходили. Они на клуб ходят, это традиция. А у нас, получается, когда хорошо, – мы все бежим. А когда плохо…

Мы должны те маленькие нити, которые есть, поддержать всеми силами. Прийти на стадион, оставить этот телевизор. Прийти и показать правительству Дагестана, что нам нужен этот клуб, а не разговаривать. Мы просто должны прийти на игру. Все вместе.

Если бы люди пришли – ребята бы оценили. Они бы как-то погнали, я вам отвечаю. Я не говорю, что мы набрали бы массу очков. Но как минимум на несколько очков у нас было бы больше. Это всё энергетика. Я сам играл в Дагестане, когда полные стадионы были. Игра не всегда идёт, но там такой гул и ор стоит, что ты из себя выдавливаешь какую-то сверхмотивацию, сверхсилу. Добывали же мы так очки. А сейчас, конечно, намного тяжелей.