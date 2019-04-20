Адиев – болельщикам «Анжи»: «Вы же при Керимове клялись, что вы с клубом!»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» (0:1) в 24-м туре РПЛ пристыдил болельщиков махачкалинского клуба за плохую посещаемость на домашних матчах. По данным сайта Премьер-Лиги, игру посетили всего 1950 зрителей.
Куда ни приедем, в любом городе один посыл: «Да кому этот „Анжи“ нужен, на футбол болельщики не ходят». Если бы люди заполняли трибуны хотя бы наполовину, возможно, в Дагестане с клубом как-то посчитались бы, оказали бы какую-то помощь. Да, дорогие и уважаемые болельщики, вы можете упрекнуть, что клуб не показывает результат. Но вы не видите, а футболисты видят, что клуб банкротится. Они понимают, что денег им не дадут. А если клуб обанкротится, они понимают: какое бы место ни заняли, клуб не продолжит дальнейшее существование.
Поставьте себя на их место. Вот какая мотивация? У них нет этой мотивации. Я слышу в некоторых СМИ: «Они играют, чтобы себя показать». Да к чёрту себя показывать! Они давным-давно уже себя показали. Что, Удалый себя в 34 года показывать будет? Кулик, что ли, будет себя показывать? Дюпин? Да у него давным-давно контракты от разных клубов! Давным-давно они себя показали. Здесь можно перечислять массу людей. Они уже всё доказали: что могут, что нет.
В этой ситуации главная мотивация – это наш болельщик. Мы люди с Кавказа, южные люди. Вы же ещё вчера при Сулеймане Керимове забивали до невозможности этот стадион. Вы же клялись, что вы с «Анжи». А сейчас что?! Что произошло? Клуб тот же. Да, футболисты другие. Но вы же не за футболистов, вы за клуб должны болеть! Не надо за Адиева болеть. За клуб болейте, ребята!
Нам же должно быть немного стыдно. Посмотрите на «Глазго Рейнджерс», который недавно в Шотландии вылетел в четвёртый дивизион, но на стадион по 50-60 тысяч ходили. Они на клуб ходят, это традиция. А у нас, получается, когда хорошо, – мы все бежим. А когда плохо…
Мы должны те маленькие нити, которые есть, поддержать всеми силами. Прийти на стадион, оставить этот телевизор. Прийти и показать правительству Дагестана, что нам нужен этот клуб, а не разговаривать. Мы просто должны прийти на игру. Все вместе.
Если бы люди пришли – ребята бы оценили. Они бы как-то погнали, я вам отвечаю. Я не говорю, что мы набрали бы массу очков. Но как минимум на несколько очков у нас было бы больше. Это всё энергетика. Я сам играл в Дагестане, когда полные стадионы были. Игра не всегда идёт, но там такой гул и ор стоит, что ты из себя выдавливаешь какую-то сверхмотивацию, сверхсилу. Добывали же мы так очки. А сейчас, конечно, намного тяжелей.
без вмешательства извне соккерных злыдней.
Дружат с нами, дружим и мы, на соккере точно.
без вмешательства извне соккерных злыдней.
Дружат с нами, дружим и мы, на соккере точно.
И поинтересуйся у болел Терека если ты сделаешь
сравнение к футболу и к матери в любом вопросе,
что тебе ответят, и близко никакой футбол не стоит.
Про подхалимаж это лично мнение,так подаешь себя,
ты любитель провоцировать, у нас с болелами КС
нет проблем, и с Навигатором Пост общаемся,
и с Йинегве, один ты негативишь в отношении Анжи .
И поинтересуйся у болел Терека если ты сделаешь
сравнение к футболу и к матери в любом вопросе,
что тебе ответят, и близко никакой футбол не стоит.
Про подхалимаж это лично мнение,так подаешь себя,
ты любитель провоцировать, у нас с болелами КС
нет проблем, и с Навигатором Пост общаемся,
и с Йинегве, один ты негативишь в отношении Анжи .
пытающийся стравить нас с болелами Терека,
что тебе явно не удастся. В общем, иди развейся,.
ты уже палку перегнул начав делать некоректные сравнения. А потом пишешь, тебе замят, спроси
у наших болел, как можно сравнивать футбол
и отношение к матери, и услышишь ответ...
пытающийся стравить нас с болелами Терека,
что тебе явно не удастся. В общем, иди развейся,.
ты уже палку перегнул начав делать некоректные сравнения. А потом пишешь, тебе замят, спроси
у наших болел, как можно сравнивать футбол
и отношение к матери, и услышишь ответ...
Ты думай что ты пишешь. Сравнил мать
и боление за футбол, сотням тысяч
здесь по фиг на футбол, а вот здоровье
самых близких, детей и родителей,
не прикасаемо и свято, заруби себе это !
Это неприкасаемые ценности, футбол
и рядом не стоял, уровни хоть различай.
Ты думай что ты пишешь. Сравнил мать
и боление за футбол, сотням тысяч
здесь по фиг на футбол, а вот здоровье
самых близких, детей и родителей,
не прикасаемо и свято, заруби себе это !
Это неприкасаемые ценности, футбол
и рядом не стоял, уровни хоть различай.
у вас пьянь под забором валяется, у южан такого нет,
по крайней мере, в таких объемах, и люди дружнее,
везде пожил, и в центральной части России, и в центре,
и на севере и на юге, позор- это когда быт вокруг тебя
в ужасном цвете, и люди дружнее здесь не разделяя
народ на нации и не указывая приезжим" понаехали",
поэтому адресуй свои тьфу и позор себе, футбол -шоу,
а есть жизнь вокруг повседневная с другими заботами.
у вас пьянь под забором валяется, у южан такого нет,
по крайней мере, в таких объемах, и люди дружнее,
везде пожил, и в центральной части России, и в центре,
и на севере и на юге, позор- это когда быт вокруг тебя
в ужасном цвете, и люди дружнее здесь не разделяя
народ на нации и не указывая приезжим" понаехали",
поэтому адресуй свои тьфу и позор себе, футбол -шоу,
а есть жизнь вокруг повседневная с другими заботами.
А такие болелы, которые поддерживают команду когда в ней игроют Карлосы и ЭтоО, приглашенные на халявные бабки местных богатеев, а в трудное время игнорируют её, просто 12!
А такие болелы, которые поддерживают команду когда в ней игроют Карлосы и ЭтоО, приглашенные на халявные бабки местных богатеев, а в трудное время игнорируют её, просто 12!
2000 есть стабильно, о каких 500
ты речь ведешь - не знаю. Хотя
Яи 2 не показатель, но это отражение
той игры, что ныне и игрой назвать трудно .
Людям, знаешь, здоровье дороже, и так в жизни
негатива хватает, а после выброса эмоций на стадике
и последствий после этого с учетом горячих голов у нас,
то подождут хотя бы пока команда что то показывать будет, а не встревать матч за матчем, и главное, без игры.
2000 есть стабильно, о каких 500
ты речь ведешь - не знаю. Хотя
Яи 2 не показатель, но это отражение
той игры, что ныне и игрой назвать трудно .
Людям, знаешь, здоровье дороже, и так в жизни
негатива хватает, а после выброса эмоций на стадике
и последствий после этого с учетом горячих голов у нас,
то подождут хотя бы пока команда что то показывать будет, а не встревать матч за матчем, и главное, без игры.
5 лет подряд видит один упадок, трудно обязать
болельщика выбраться на стадион, который
в другом городе, так не бывает, обязан и все тут :
я и во второй лиге выбирался на все матчи, и в первой,
но должны играть в футбол, а не с начала игры
жаться к своим воротам , Дюпин и Понсе нап,
эти да, играют, а Адиев про Удалого говорит,
что ему доксзывать, конечно нечего, его кроме
нынешнего Анжи никто не возьмет с его косяками,
и таких 3/4 состава, играла бы хоть молодежка своя.
Три игры и 0:11, любой тренер ушел бы без уговоров,
только не у нас, один хочет, а выше его не отпускает.
Для этого должны обе стороны соотаетствовать,
одни -нормально играть, другие - от души болеть
и упрекать , не зная ситуации и находясь за 1000 км
от происходящего много ума не надо. А когда принцип,
одни болеют от всей души, а другие - не играют нормально,
то это человеческий фактор. Я лично был на матче с КС,
хотя болельщик Анжи уже 25 лет, однако то, что я увидел
было мало похоже на футбол в исполнении наших на поле,
а когда привзли пеналь на ровном месте, перед этим владея территорией, но толком никакой осмысленности,
сам лично встал и пошел на выход, оставалось играть
еще 7 минут где-то, и на выход пошло не меньше трети находившихся, потому что та безысходность, которая
была на поле ни в какие рамки, ни мастерства, ни игры,
а просто задавливание соперника натиском, навалом,
без осмысленности. Просто дворовой футбол .
Поэтому принцип одни болеют, другие играют, не должен нарушаться, а то как полупроводники, одни обязательства выполняют, другие выходят отбыть номер на поле .
Ну если им ничегл не надо доказывать для себя, то тогда
и с болельщика спроса нет, пусть играют, как хотят.
В итоге болельщк никуда не девается, но лучше побережет
нервы дома, или до тех времен, когда команда начнет показывать норм футбол, чем сорвет голос на стадионе,
в итоге получив обычные очередные нули , вернувшись
ближе к полуночи ломой, а утром на работу, начальство точно не оценит твоего боления . Вот такой расклад.
В Махачкале было бы проще, с количеством народа,
но опять , если играют, а если своей игрой годами издеваются над болельщиками, то мало желающих
будет приходить на стадик, получив очередной негатив.
И то, стойкие 2000 до сих пор собирают, умудряются.
5 лет подряд видит один упадок, трудно обязать
болельщика выбраться на стадион, который
в другом городе, так не бывает, обязан и все тут :
я и во второй лиге выбирался на все матчи, и в первой,
но должны играть в футбол, а не с начала игры
жаться к своим воротам , Дюпин и Понсе нап,
эти да, играют, а Адиев про Удалого говорит,
что ему доксзывать, конечно нечего, его кроме
нынешнего Анжи никто не возьмет с его косяками,
и таких 3/4 состава, играла бы хоть молодежка своя.
Три игры и 0:11, любой тренер ушел бы без уговоров,
только не у нас, один хочет, а выше его не отпускает.
Для этого должны обе стороны соотаетствовать,
одни -нормально играть, другие - от души болеть
и упрекать , не зная ситуации и находясь за 1000 км
от происходящего много ума не надо. А когда принцип,
одни болеют от всей души, а другие - не играют нормально,
то это человеческий фактор. Я лично был на матче с КС,
хотя болельщик Анжи уже 25 лет, однако то, что я увидел
было мало похоже на футбол в исполнении наших на поле,
а когда привзли пеналь на ровном месте, перед этим владея территорией, но толком никакой осмысленности,
сам лично встал и пошел на выход, оставалось играть
еще 7 минут где-то, и на выход пошло не меньше трети находившихся, потому что та безысходность, которая
была на поле ни в какие рамки, ни мастерства, ни игры,
а просто задавливание соперника натиском, навалом,
без осмысленности. Просто дворовой футбол .
Поэтому принцип одни болеют, другие играют, не должен нарушаться, а то как полупроводники, одни обязательства выполняют, другие выходят отбыть номер на поле .
Ну если им ничегл не надо доказывать для себя, то тогда
и с болельщика спроса нет, пусть играют, как хотят.
В итоге болельщк никуда не девается, но лучше побережет
нервы дома, или до тех времен, когда команда начнет показывать норм футбол, чем сорвет голос на стадионе,
в итоге получив обычные очередные нули , вернувшись
ближе к полуночи ломой, а утром на работу, начальство точно не оценит твоего боления . Вот такой расклад.
В Махачкале было бы проще, с количеством народа,
но опять , если играют, а если своей игрой годами издеваются над болельщиками, то мало желающих
будет приходить на стадик, получив очередной негатив.
И то, стойкие 2000 до сих пор собирают, умудряются.
У нас бы в Самаре, даже люди далекие от футбола, пришли бы поддержать футболистов, и я думаю, чтио таких бы в летнюю пору набралось бы не менее 10 тысяч! А здесь просто 12ное отношение к своей команде!
У нас бы в Самаре, даже люди далекие от футбола, пришли бы поддержать футболистов, и я думаю, чтио таких бы в летнюю пору набралось бы не менее 10 тысяч! А здесь просто 12ное отношение к своей команде!
Когда Крылья были на грани банкротства, на Металлурге, в мороз не менее 5-7 тысяч приходило болел, поддержать, поболеть. Я помню игру с Сатурном пришел в полушубке с одеялом, при минус 7 градусов в метель! А здесь хорошая погода, а на стадионе 1000 человек от силы. Позор таким болелам!
Когда Крылья были на грани банкротства, на Металлурге, в мороз не менее 5-7 тысяч приходило болел, поддержать, поболеть. Я помню игру с Сатурном пришел в полушубке с одеялом, при минус 7 градусов в метель! А здесь хорошая погода, а на стадионе 1000 человек от силы. Позор таким болелам!
не рискуют давать прогнозы с учетом того,
что вгутренння кухня даже при Сулике была
максимально закрыта, просто у кого то меньше,
у кого то больше, а так делать выводы уверенно,
что банкрот, а завтра выяснится, что банкротства
не будет, и как потом трактовать то, что утверждал ?
Свои не бегут вперед паровоза, а здесь уже весь расклад
расписал и с уверенность.ю закоренелого правовика.
не рискуют давать прогнозы с учетом того,
что вгутренння кухня даже при Сулике была
максимально закрыта, просто у кого то меньше,
у кого то больше, а так делать выводы уверенно,
что банкрот, а завтра выяснится, что банкротства
не будет, и как потом трактовать то, что утверждал ?
Свои не бегут вперед паровоза, а здесь уже весь расклад
расписал и с уверенность.ю закоренелого правовика.
в центре города на Дахадаева, худо бедно можно
было бы собрать 7-8 тысяч, 10 может, стадион вмещает
17, 5 тысяч и очень уютный, но пока нет реконструкции
он не соответствует стадику уровня РПЛ. Но теперь правительство республики собралось провести
реконструкцию, а для Анжи или Динамо - время покажет
в центре города на Дахадаева, худо бедно можно
было бы собрать 7-8 тысяч, 10 может, стадион вмещает
17, 5 тысяч и очень уютный, но пока нет реконструкции
он не соответствует стадику уровня РПЛ. Но теперь правительство республики собралось провести
реконструкцию, а для Анжи или Динамо - время покажет
на уровне тех, кто " а что, нужен свидетель",
я не видел, но я буду". Человеку интересен
только тренд обсуждаемого, где нет тренда,
нет и юзера, эдакая малаховщина на соккере.
на уровне тех, кто " а что, нужен свидетель",
я не видел, но я буду". Человеку интересен
только тренд обсуждаемого, где нет тренда,
нет и юзера, эдакая малаховщина на соккере.
Знаток блин, с галерки видит, что у кого где происходит,
со своими " а я же говорил", капитан очевидность
с претензией на знание юр. права и ситуации внутри команды. В тренде всего обсуждаемого быть хочешь,
а знаний закона - пшик, болельщикам объяснять,
что с командой, не имеющей к тебе ни малейшего
отношения, это верх пафоса и самолюбования
при полном не знании внутрянки. Твое мнение
всего лишь твое мнение из тысячи толпы зевак.
Знаток блин, с галерки видит, что у кого где происходит,
со своими " а я же говорил", капитан очевидность
с претензией на знание юр. права и ситуации внутри команды. В тренде всего обсуждаемого быть хочешь,
а знаний закона - пшик, болельщикам объяснять,
что с командой, не имеющей к тебе ни малейшего
отношения, это верх пафоса и самолюбования
при полном не знании внутрянки. Твое мнение
всего лишь твое мнение из тысячи толпы зевак.
Чисто с финансовой стороны, не беря в расчёт зарплаты игроков, Анжи пришлось бы тратить в разы больше денег на перелёты и проживания в других городах.
Почему не берём в расчёт зарплаты, так и сейчас игрокам не платят, а денег даже не хватает на выезд даже в Краснодар и нормальное питание. Так ещё РПЛ им деньги от телеправ перечисляет, а в ФНЛ такого не было бы.
По средствам на сегодняшний день им играть во втором дивизионе зона Юг, да и то под вопросом, так как денег и на это может не хватить. Долги по зарплатам и не только тем кто сейчас играет в команде, а ещё и проигранные дела в суде, точно "убьют" команду. Власти на себя не будут брать такую обузу.
Заявка в РПЛ была не более чем агония, а вдруг найдётся спонсор, но время показало, что Анжи никому не нужен.
Чисто с финансовой стороны, не беря в расчёт зарплаты игроков, Анжи пришлось бы тратить в разы больше денег на перелёты и проживания в других городах.
Почему не берём в расчёт зарплаты, так и сейчас игрокам не платят, а денег даже не хватает на выезд даже в Краснодар и нормальное питание. Так ещё РПЛ им деньги от телеправ перечисляет, а в ФНЛ такого не было бы.
По средствам на сегодняшний день им играть во втором дивизионе зона Юг, да и то под вопросом, так как денег и на это может не хватить. Долги по зарплатам и не только тем кто сейчас играет в команде, а ещё и проигранные дела в суде, точно "убьют" команду. Власти на себя не будут брать такую обузу.
Заявка в РПЛ была не более чем агония, а вдруг найдётся спонсор, но время показало, что Анжи никому не нужен.
С тем, что клуб должен быть коммерческим - соглашусь
С тем, что клуб должен быть коммерческим - соглашусь