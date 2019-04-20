Кононов поздравил «Спартак» с днем рождения

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поздравил московский клуб с днем рождения.

«Спартак» — самый титулованный клуб в России, самый популярный. Недаром клуб называют народной командой. Единство и вера — это то, что нам сейчас нужно. Приходите на наши матчи. Мы сделаем всё, чтобы победить: за вас, за клуб. С днём рождения, «Спартак».