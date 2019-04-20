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Кононов поздравил «Спартак» с днем рождения

20 апреля 2019, 16:28

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поздравил московский клуб с днем рождения.

«Спартак» — самый титулованный клуб в России, самый популярный. Недаром клуб называют народной командой. Единство и вера — это то, что нам сейчас нужно. Приходите на наши матчи. Мы сделаем всё, чтобы победить: за вас, за клуб. С днём рождения, «Спартак».

Ранее вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов также поздравил клуб с днем рождения

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   93 / 959
20 апреля в 18:38
Поражения Кононова от ЦСКА и Ростова хорошие подарки к Дню рождения.
Юрниекс
Юрниекс
   325 / 959
20 апреля в 18:25
...самый титулованный....1-18, 22 игры в Л. Ч. Без побед. 0-7... последнее место в группе в Л. Е.. И соленый кубок...Да..главное посмешище европейского футбола.. Поздравить можно только с тем,что хрюшатник,до сих пор не вылетел в ФНЛ..не смотря на деятельность таких вот кононовых..
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
20 апреля в 17:44
Его уже уволили? Так обычно пишут те,кто не находится внутри "Спартака".
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 17:27
Так вроде прошёл день рождения.
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
20 апреля в 16:53
Завтра Алень поздравит)
kust07
kust07
   82 / 959
20 апреля в 16:45
Похоже на просьбу ,а не на поздравления
parallels
parallels
   3 / 959
20 апреля в 16:40
надеюсь, сейчас всем стало стыдно за спартак?)
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
20 апреля в 16:37
Пиджак физрук доведёт свиней до Пердива на радость всем болельщикам. Гыгыгы
makkie
makkie
   11 / 959
20 апреля в 16:36
Побеждайте завтра - это самый лучший подарок в День Рождения Спартака!
ДСА
ДСА
   132 / 959
20 апреля в 16:36
Енисей попался как раз к стати.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
20 апреля в 16:35
Удачи Спартак .
МКС
МКС
   162 / 959
20 апреля в 16:31
Устроили пир во время чумы

А где же поздравления от изделия №8?
memphis
memphis
20 апреля в 16:31
Еще бы Енисей поздравил Спартак)))
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