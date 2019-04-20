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Боярский: «„Зенит“ победит и именно сегодня поставит точку в чемпионате»

20 апреля 2019, 15:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ петербургского клуба с «Краснодаром»

Жду победу «Зенита», дабы окончательно понять, что «Зенит» будет золотым в этом году. Это решающий матч. В случае победы «Зенит» с 90-процентной вероятностью станет чемпионом. «Краснодар» очень грозен. Шансов на победу у «Краснодара» очень много, но именно поэтому считаю, что «Зенит» победит и именно сегодня поставит точку в чемпионате. 

Питерцам поможет настрой Сергея Семака, который попробует мобилизовать команду. Ему нужна победа, чтобы утвердиться на посту главного тренера и пойти дальше. Он должен стать главным тренером сборной России. 

Если же «Краснодар» сегодня выиграет, это обострит желание других команд догнать питерцев. Данный факт ослабит «Зенит», так как он сейчас эмоционально уязвим. Думаю, первый гол решит всё. Если «Зенит» забьёт быстрый мяч, то игра станет более спокойной. «Зенит» не будет играть от обороны. Мы увидим атакующий футбол. «Краснодар» будет постоянно атаковать – это будет хорошая драка. Им тоже нужно срочно вырываться вперёд.

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Все комментарии
League1
League1
   321 / 959
20 апреля в 18:48
Рано ещё. Интрига должна продолжаться (The Show Must Go On).
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
20 апреля в 17:26
посмотрим какой Нострадамус Михаил Боярский)
Хороший Малый
Хороший Малый
   682 / 959
20 апреля в 17:11
Удачи Зениту!!!надо брать 3 очка!!!!!!
Победит сильнейший
MAUS
MAUS
   71 / 959
20 апреля в 17:06
    МКС
    МКС
       162 / 959
    20 апреля в 16:39
    Блельщик Тосно

    Совсем недавно хаявший Семака

    Снова перекрасился

    Стыдно за Ланфрен ланфра
    порт
    порт ответил Контуженый
       275 / 959
    20 апреля в 16:39
    Плешивый, зуб даёшь?
    Свои выбили что ли?
    Контуженый
    Контуженый
       629 / 959
    20 апреля в 16:32
    Плешивый, зуб даёшь?
    Doping87
    Doping87
       90 / 959
    20 апреля в 16:26
    Кто первый забьёт не имеет значения, будет знатная рубка. Зениту удачи!
    mensk
    mensk
       593 / 959
    20 апреля в 16:20
    Ничья
    grazie100
    grazie100
       384 / 959
    20 апреля в 16:16
    Михаил твои слова ...! Удачи Зениту!
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       190 / 959
    20 апреля в 16:10
    в рубрику "народный обозреватель" Мишаня захотел
    рус фан
    рус фан
       230 / 959
    20 апреля в 16:06
    Зениту победы в этом матче и красивой игры в целом.
    удав
    удав
       118 / 959
    20 апреля в 16:06
    ох зря ты каналья так говоришь.сглазишь!
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил Морозовский
       427 / 959
    20 апреля в 16:05
    Миша, а усы сбреешь, если лазурятник не победит?!
    Они там за базар на отвечают, особенно один дачный кооператив)
    112910415
    112910415
       97 / 959
    20 апреля в 16:03
    очень важно надеть съедобную шляпу !
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 959
    20 апреля в 15:57
    Миша, а усы сбреешь, если лазурятник не победит?!
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 959
    20 апреля в 15:55
    А если нет,выпьешь полную шляпу невской чистейшей водички,и закусишь её усами? Эх,жаль-до тебя не дотянуться-высоко сидишь,вон уже и сынка пристроил аж замом главнюка Госдумы!
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 959
    20 апреля в 15:53
    перепил фан ТОСНО!
    ахаха
    стыдно за лазурных
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