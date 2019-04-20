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Чорлука: «В Хорватии все читают журнал, который придерживается прозапада»

20 апреля 2019, 16:21

Защитник «Локомотива» и бывший футболист сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился эмоциями после прошедшего ЧМ-2018 в России.

В Хорватии все читают журнал, который придерживается прозападной риторики. И многие не понимали, чего ждать. А когда приехали, были в шоке. Например, от чистоты в Москве. В том же Нью-Йорке на улицах много мусора. А здесь нет. Москва – шикарный город, в котором есть все. Папа Луки Модрича говорил мне: «Один из лучших городов, где я был! Мадрид – катастрофа, Москва – топ!».

Всем игрокам сборной тоже понравилось в России и Москве. Мы провели целую неделю в столице, потому что полуфинал и финал были в «Лужниках». Жили в центре города, иногда выходили погулять. Все были довольны и хотели бы вернуться.

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kust07
kust07
   82 / 959
21 апреля в 10:51
ЧМ и вправду был хорош
рус фан
рус фан ответил Andreika
   230 / 959
20 апреля в 18:21
А где ты американцев слушаешь? В программе соловьева или на американских телеканалах типа рашатудей?
Нет у дружбана програмиста есть друзья американцы, люди так 35-45 лет, они рассказывали что в их детстве вообще пропаганда зашкаливала, говорили что русские-советские будут детей убивать на полном серьезе в школе, просто штыками закалывать, сейчас чуть меньше, но гавнецо все одно постоянно льется, главное что еще до сих пор считают нас комуняками, хотя в России пойди найди переживающих за Зюганова, такой же мерзавец как нынешние гыбисты. Соловьев кюал уже всех давно, не могу смотреть это 77 шоу где о своей стране раз в год вспоминают.
Союзник противников
Союзник противников ответил sparxx2
   17 / 959
20 апреля в 17:41
Разница только в одном..... Попадаешь в какую нибудь немецкую, чешкую, австрийскую или английскую деревню и получаешь максимум удовольствия от комфорта, тишины и вообще жизни.... Инфраструктура на высшем уровне !!! А в России...... деревни тоже тихие, только нет асфальта, а про туалет в доме лучше вообще не спрашивать. Правильно сказал Шимон Перес: "Москва и Питер это витрина страны, а вся другая Россия это Нигерия под снегом".
Судя по всему,ты только и делаешь.что путешествуешь по деревням всего мира! Эстет...А в Нигерии населения примерно как в России,так что пусть твой друг Шима ждёт гостей.
sparxx2
sparxx2
   257 / 959
20 апреля в 17:17
Разница только в одном.....
Попадаешь в какую нибудь немецкую, чешкую, австрийскую или английскую деревню и получаешь максимум удовольствия от комфорта, тишины и вообще жизни.... Инфраструктура на высшем уровне !!!
А в России...... деревни тоже тихие, только нет асфальта, а про туалет в доме лучше вообще не спрашивать.
Правильно сказал Шимон Перес: "Москва и Питер это витрина страны, а вся другая Россия это Нигерия под снегом".
Andreika
Andreika ответил рус фан
20 апреля в 17:11
аНГЛОСАКСЫ всех хотят очернить кроме себя, а американцев послушать что им про нас говорят просто диву даешься какая чушь.
А где ты американцев слушаешь? В программе соловьева или на американских телеканалах типа рашатудей?
Palex
Palex ответил рус фан
   50 / 959
20 апреля в 17:10
А у нас в стране,разве один город? Пусть бы папа Модрича в глубинку прокатился и сравнил бы ее, к примеру с немецкой.
рус фан
рус фан
   230 / 959
20 апреля в 16:39
аНГЛОСАКСЫ всех хотят очернить кроме себя, а американцев послушать что им про нас говорят просто диву даешься какая чушь.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   427 / 959
20 апреля в 16:38
Ну а за Москвой тайга и развалины 10тыс км. Правильно и пишут)
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