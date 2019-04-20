Чорлука: «В Хорватии все читают журнал, который придерживается прозапада»

Защитник «Локомотива» и бывший футболист сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился эмоциями после прошедшего ЧМ -2018 в России.

В Хорватии все читают журнал, который придерживается прозападной риторики. И многие не понимали, чего ждать. А когда приехали, были в шоке. Например, от чистоты в Москве. В том же Нью-Йорке на улицах много мусора. А здесь нет. Москва – шикарный город, в котором есть все. Папа Луки Модрича говорил мне: «Один из лучших городов, где я был! Мадрид – катастрофа, Москва – топ!».

Всем игрокам сборной тоже понравилось в России и Москве. Мы провели целую неделю в столице, потому что полуфинал и финал были в «Лужниках». Жили в центре города, иногда выходили погулять. Все были довольны и хотели бы вернуться.