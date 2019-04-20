Чорлука рассказал о восстановлении после разрыва ахилла

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о своем восстановлении после травмы.

Конечно, это очень тяжело. Ты хочешь на поле. Как человек, который очень любит «Локомотив», я радовался каждому голу, каждой победе. Я знал, что буду готов сыграть в последних десяти турах и думал только о выздоровлении.

Моя травма – разрыв ахилла – одна из самых неприятных в футболе. После такой травмы очень тяжело вернуться на прежний уровень. Я вложил очень много труда – физиотерапевты, процедуры, зал, тренировки. За ногу переживаю и сейчас, но когда я на поле, об этом не думаю. Стараюсь выкладываться на все 200% и играть так, как ждет от меня Юрий Палыч.