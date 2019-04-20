ГлавнаяНовости

Чорлука рассказал о восстановлении после разрыва ахилла

20 апреля 2019, 16:09

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о своем восстановлении после травмы. 

Конечно, это очень тяжело. Ты хочешь на поле. Как человек, который очень любит «Локомотив», я радовался каждому голу, каждой победе. Я знал, что буду готов сыграть в последних десяти турах и думал только о выздоровлении.

Моя травма – разрыв ахилла – одна из самых неприятных в футболе. После такой травмы очень тяжело вернуться на прежний уровень. Я вложил очень много труда – физиотерапевты, процедуры, зал, тренировки. За ногу переживаю и сейчас, но когда я на поле, об этом не думаю. Стараюсь выкладываться на все 200% и играть так, как ждет от меня Юрий Палыч.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии0
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100