Измайлов: «Сила „Спартака“ в единстве и только так»

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов обратился к болельщикам во время праздника, который был посвящен дню рождения клуба.
Спасибо, что пришли поздравить нас, отметить вместе наш праздник. Теперь будем делать это каждый год. Спасибо большое за вашу поддержку в непростые дни, непростые ситуации, непростые матчи. Спасибо вам за то, что ваше сердце со «Спартаком». Наша команда — народная команда. Нас много, мы все разные. И наша сила в единстве и только так. Спасибо!
Ранее сообщалось, что «Енисей» хочет сделать подарок «Спартаку» на день рождения.
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Это напоминает советский лозунг на сталелитейном заводе:-"Наша сила в плавках!"
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Это напоминает советский лозунг на сталелитейном заводе:-"Наша сила в плавках!"
Помнится, при Каррере ни о каком единстве и речи не шло - РУ было само по себе, Каррера сам по себе, аналогично и футболисты, ну и Рианчо с боку припёка :)
Помнится, при Каррере ни о каком единстве и речи не шло - РУ было само по себе, Каррера сам по себе, аналогично и футболисты, ну и Рианчо с боку припёка :)
Пришли "спартаковцы" совсем недавно отмутузившие до полусмерти
Хейтера изделия № 8?
Тогда ДА
Сила измайлова в единстве с этими недоносками
Пришли "спартаковцы" совсем недавно отмутузившие до полусмерти
Хейтера изделия № 8?
Тогда ДА
Сила измайлова в единстве с этими недоносками