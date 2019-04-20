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Измайлов: «Сила „Спартака“ в единстве и только так»

20 апреля 2019, 16:25

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов обратился к болельщикам во время праздника, который был посвящен дню рождения клуба.

Спасибо, что пришли поздравить нас, отметить вместе наш праздник. Теперь будем делать это каждый год. Спасибо большое за вашу поддержку в непростые дни, непростые ситуации, непростые матчи. Спасибо вам за то, что ваше сердце со «Спартаком». Наша команда — народная команда. Нас много, мы все разные. И наша сила в единстве и только так. Спасибо!

Ранее сообщалось, что «Енисей» хочет сделать подарок «Спартаку» на день рождения.

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Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
20 апреля в 18:47
Посаженные деревья промолчали.
cska1948
cska1948
   93 / 959
20 апреля в 18:42
"...наша сила в единстве и только так..."
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Это напоминает советский лозунг на сталелитейном заводе:-"Наша сила в плавках!"
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 17:26
Снова лозунги.
makkie
makkie
   11 / 959
20 апреля в 16:38
Слышать это от Измайлова несколько странно...

Помнится, при Каррере ни о каком единстве и речи не шло - РУ было само по себе, Каррера сам по себе, аналогично и футболисты, ну и Рианчо с боку припёка :)
МКС
МКС
   162 / 959
20 апреля в 16:38
Я так понимаю на праздник к Измайлову

Пришли "спартаковцы" совсем недавно отмутузившие до полусмерти

Хейтера изделия № 8?

Тогда ДА

Сила измайлова в единстве с этими недоносками
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
20 апреля в 16:30
Мне кажется многие болелы спартаковские не поверили в искренность его слов .
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