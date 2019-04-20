Измайлов: «Сила „Спартака“ в единстве и только так»

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов обратился к болельщикам во время праздника, который был посвящен дню рождения клуба.

Спасибо, что пришли поздравить нас, отметить вместе наш праздник. Теперь будем делать это каждый год. Спасибо большое за вашу поддержку в непростые дни, непростые ситуации, непростые матчи. Спасибо вам за то, что ваше сердце со «Спартаком». Наша команда — народная команда. Нас много, мы все разные. И наша сила в единстве и только так. Спасибо!