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Чорлука: «Борьба за Кубок и самые высокие места в чемпионате продолжается»

20 апреля 2019, 16:14

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о выступлениях московской команды в нынешнем сезоне. 

Поначалу у нас не все получалось – много игроков было в сборных на чемпионате мира, мы сложно вкатились в сезон. Не лучшее выступление в Лиге чемпионов – но оно первое за много-много лет! Нам нужен опыт в таких турнирах. Уверен, что вернемся сильнее.

Мы очень качественно поработали зимой. Одни из лучших сборов «Локомотива» по продуктивности и настрою. Сейчас, может, не во всех играх мы добиваемся того результата, которого хотим, но мы будем бороться до последнего. Борьба за Кубок и самые высокие места в чемпионате продолжается. Будем биться!

Ранее Чорлука рассказал о восстановлении после разрыва ахилла. 

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