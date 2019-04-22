Быстров: «Можно хотя бы не покупать таких, как Маркизио?»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал трансферную политику «сине-бело-голубых».
- Плохо отношусь к нынешнему подходу комплектования. Надеюсь, сейчас будет все выстроено правильно, и в ближайшее время свои воспитанники появятся. Прошла ведь смена руководства, значит, будут какие-то перестановки. Будут иначе все устраивать. Значит, то, что делали ранее, было неправильно.
- Зимой «Зенит» пополнили такие футболисты, как Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун. Как Семаку после этого менять вектор развития?
- Не покупать таких, как Клаудио Маркизио можно хотя бы? Не говорю про топовых футболистов, которые пришли. Молодые пацаны, которые придут к этим топовым футболистам, будут расти намного быстрее, нежели с иностранцами, которые не тянут. Надо просто не покупать некачественных легионеров, а ставить тогда своих.
А Вова всегда был в душе поросенок, эта болезнь неизлечима...
А Вова всегда был в душе поросенок, эта болезнь неизлечима...
Ты называешь бомжевову
Выпускника академии зенита поросенком?
Хотя согласен, в зените одни свиньи играют
Ты называешь бомжевову
Выпускника академии зенита поросенком?
Хотя согласен, в зените одни свиньи играют
Особенно радовался питерман, кстати, где он?
Особенно радовался питерман, кстати, где он?
Дело не в том о ком говорят...а кто говорит..)))
А так то я и сам не в восторге когда клубы приобретают "имена" и "былые заслуги" вместо игроков....
Дело не в том о ком говорят...а кто говорит..)))
А так то я и сам не в восторге когда клубы приобретают "имена" и "былые заслуги" вместо игроков....
а во-вторых, ну не красно-белому поросенку Вове судить о трансферной политике Зенита!
а во-вторых, ну не красно-белому поросенку Вове судить о трансферной политике Зенита!
Только что дважды чемпион РПФЛ Быстров обозвал семикратного победителя "Серии А" Маркизио "некачественным легионером"....)))
Только что дважды чемпион РПФЛ Быстров обозвал семикратного победителя "Серии А" Маркизио "некачественным легионером"....)))
Это как на бомбардире одно кадрО заявило, что Барселона трансфер Месси долго проворачивала .....
Это как на бомбардире одно кадрО заявило, что Барселона трансфер Месси долго проворачивала .....
Паредеса продали за 48, купили вместо него троих топ футболистов, Азмун, Ракицкий, Барриос, и осталось ещё 10млн, как можно критиковать после этого трансферы Зенита?
Это же не Педро Роша за 20млн
Паредеса продали за 48, купили вместо него троих топ футболистов, Азмун, Ракицкий, Барриос, и осталось ещё 10млн, как можно критиковать после этого трансферы Зенита?
Это же не Педро Роша за 20млн