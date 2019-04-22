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Быстров: «Можно хотя бы не покупать таких, как Маркизио?»

22 апреля 2019, 19:44

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал трансферную политику «сине-бело-голубых».

- Плохо отношусь к нынешнему подходу комплектования. Надеюсь, сейчас будет все выстроено правильно, и в ближайшее время свои воспитанники появятся. Прошла ведь смена руководства, значит, будут какие-то перестановки. Будут иначе все устраивать. Значит, то, что делали ранее, было неправильно.

Зимой «Зенит» пополнили такие футболисты, как Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун. Как Семаку после этого менять вектор развития?

- Не покупать таких, как Клаудио Маркизио можно хотя бы? Не говорю про топовых футболистов, которые пришли. Молодые пацаны, которые придут к этим топовым футболистам, будут расти намного быстрее, нежели с иностранцами, которые не тянут. Надо просто не покупать некачественных легионеров, а ставить тогда своих.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
22 апреля в 23:47
Нельзя, Быстров, нельзя! Легенда на халяву досталась! Удача!
Гавроша
Гавроша ответил kastites
   30 / 959
22 апреля в 23:33
Покупка Маркизио была ошибкой
Вообще-то его бесплатно взяли, хотя конечно тоже зря. На счет ошибки - думаю, они знали кого берут.
kastites
kastites
   109 / 959
22 апреля в 23:15
Покупка Маркизио была ошибкой
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
22 апреля в 22:33
Хотелось бы, чтобы быстров оценил трансферную политику тарасовки и дал бы им свои советы.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
22 апреля в 21:46
Хоть что-то нормальное сказал-про Маркизио.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил МКС
   56 / 959
22 апреля в 21:09
Как же так Ты называешь бомжевову Выпускника академии зенита поросенком? Хотя согласен, в зените одни свиньи играют
    МКС
    МКС ответил Leningrad 84
       162 / 959
    22 апреля в 21:03
    Во-первых, Маркизио взяли бесплатно, а во-вторых, ну не красно-белому поросенку Вове судить о трансферной политике Зенита!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил makkie
         14 / 959
      22 апреля в 21:03
      Вспоминаю, как питерские радовались, что бесплатно урвали Маркизио (хотя положили ему личку 5-7 млн + отступные). В итоге "звезда" не мычит, не телится 😂 Особенно радовался питерман, кстати, где он?
      Ну, положим, до трансфера Педроши и "Зениту" далеко))
      makkie
      makkie
         11 / 959
      22 апреля в 21:01
      Вспоминаю, как питерские радовались, что бесплатно урвали Маркизио (хотя положили ему личку 5-7 млн + отступные). В итоге "звезда" не мычит, не телится 😂
      Особенно радовался питерман, кстати, где он?
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
         549 / 959
      22 апреля в 20:46
      Если бы не сломался Нобоа не было бы никакого( во всех смыслах) Маркизио. А так на флажке взяли кота в мешке и промахнулись - бывает. Все таки это не тоже самое, что ковровая закупка непонятных аргентинцев.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил Так Себе Аналитик
         8 / 959
      22 апреля в 20:44
      Так а что, он качественный легионер? Хотя мне-то он и в "Юве" никогда не нравился, но в "Зените" он только ЗП получает. Или мы теперь будем хвалить всякое дно, которое к "Зениту" присосалось?) Понятно, что его брали типа бесплатно как все-таки бывшего топчика, но получилось достаточно дорого (я так понимаю, с подъемными, агентскими и ЗП больше 10 лямов) и ниочем.
      Да нет ты не понял....
      Дело не в том о ком говорят...а кто говорит..)))

      А так то я и сам не в восторге когда клубы приобретают "имена" и "былые заслуги" вместо игроков....
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         22 / 959
      22 апреля в 20:43
      Последние 3 приобретения прошли на ура. Азмун и Ракицкий забивают важнейшие голы, Барриос выгрызает всё в защите. Теперь распихивать всех ненужных.....
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил Jeck Denielse
         56 / 959
      22 апреля в 20:39
      Я думал что видел в этой жизни всё.....)))...но... Только что дважды чемпион РПФЛ Быстров обозвал семикратного победителя "Серии А" Маркизио "некачественным легионером"....)))
      Во-первых, Маркизио взяли бесплатно,
      а во-вторых, ну не красно-белому поросенку Вове судить о трансферной политике Зенита!
      dargo
      dargo
         529 / 959
      22 апреля в 20:35
      согласен, такие как Маркизио нашеи команде не нужны, я бы очень хотел, чтобы Зенит купил хорошего распасовщика и разыгрывающего, а лучше Бакаева я не вижу, Богданович прошу тебя обрати внимание на Зелимхана - он лучший разыгрывающии в российском футболе, не прозеваи пожалуиста и не промахнись, подпиши его пока другие не перехватили
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил Jeck Denielse
         14 / 959
      22 апреля в 20:05
      Я думал что видел в этой жизни всё.....)))...но... Только что дважды чемпион РПФЛ Быстров обозвал семикратного победителя "Серии А" Маркизио "некачественным легионером"....)))
      Так а что, он качественный легионер? Хотя мне-то он и в "Юве" никогда не нравился, но в "Зените" он только ЗП получает. Или мы теперь будем хвалить всякое дно, которое к "Зениту" присосалось?) Понятно, что его брали типа бесплатно как все-таки бывшего топчика, но получилось достаточно дорого (я так понимаю, с подъемными, агентскими и ЗП больше 10 лямов) и ниочем.
      Palex
      Palex ответил Jeck Denielse
         50 / 959
      22 апреля в 20:05
      Я думал что видел в этой жизни всё.....)))...но... Только что дважды чемпион РПФЛ Быстров обозвал семикратного победителя "Серии А" Маркизио "некачественным легионером"....)))
      И тем не менее,Маркизио уже сбитый летчик.Зениту явно не нужен.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 959
      22 апреля в 20:00
      Я думал что видел в этой жизни всё.....)))...но...
      Только что дважды чемпион РПФЛ Быстров обозвал семикратного победителя "Серии А" Маркизио "некачественным легионером"....)))
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         190 / 959
      22 апреля в 19:58
      а его покупали? Ого
      Это как на бомбардире одно кадрО заявило, что Барселона трансфер Месси долго проворачивала .....
      Питермен
      Питермен
         21 / 959
      22 апреля в 19:47
      Маркизио и не покупали, он свободный агент.
      Паредеса продали за 48, купили вместо него троих топ футболистов, Азмун, Ракицкий, Барриос, и осталось ещё 10млн, как можно критиковать после этого трансферы Зенита?
      Это же не Педро Роша за 20млн
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