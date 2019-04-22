Быстров: «Можно хотя бы не покупать таких, как Маркизио?»

22 апреля 2019, 19:44

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал трансферную политику «сине-бело-голубых».

- Плохо отношусь к нынешнему подходу комплектования. Надеюсь, сейчас будет все выстроено правильно, и в ближайшее время свои воспитанники появятся. Прошла ведь смена руководства, значит, будут какие-то перестановки. Будут иначе все устраивать. Значит, то, что делали ранее, было неправильно.

- Зимой «Зенит» пополнили такие футболисты, как Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун. Как Семаку после этого менять вектор развития?

- Не покупать таких, как Клаудио Маркизио можно хотя бы? Не говорю про топовых футболистов, которые пришли. Молодые пацаны, которые придут к этим топовым футболистам, будут расти намного быстрее, нежели с иностранцами, которые не тянут. Надо просто не покупать некачественных легионеров, а ставить тогда своих.